4955 мм, 290 л.с. и цвет Maybach: представлен новый Geely Monjaro без камуфляжа

9 августа 2026, 06:56
Geely Monjaro: первые официальные фото и раскрыты ключевые характеристики
Geely Monjaro: первые официальные фото и раскрыты ключевые характеристики
Министерство промышленности КНР сняло завесу тайны с Geely Monjaro: опубликованы первые официальные фото и раскрыты параметры, которые удивили даже опытных автолюбителей. Какие изменения ждут покупателей, что нового в комплектациях и почему этот кроссовер уже называют конкурентом премиум-сегмента - объясняем, почему новинка важна именно сейчас.
Появление первых фото Geely Monjaro без камуфляжа вызвало немалый интерес среди российских автолюбителей. Причина проста: модель, известная в Китае как Geely Xingyue L Plus, заметно изменилась и теперь может стать одним из самых обсуждаемых кроссоверов на рынке. Для тех, кто следит за новинками, это не просто очередное обновление, а серьезный шаг вперед в сегменте крупных внедорожников.
По информации «Российской газеты», новый Monjaro стал длиннее на 160 мм по сравнению с предыдущей моделью. Его габариты теперь составляют 4955 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1769 мм в высоту. Это напрямую влияет на комфорт пассажиров и объем багажника, что особенно важно для семейных и дальних поездок. Внешний вид обрел узнаваемые черты: массивную решетку радиатора с вертикальными хромированными полосами и вытянутые задние фонари, объединенные в единую линию по всей ширине багажника, — решение, напоминающее стиль Porsche.
Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, — появление двухцветной окраски кузова. Подобный вариант оформления раньше был характерен для автомобилей премиум-класса, например Mercedes-Maybach, а теперь становится доступным и в массовом сегменте. Это может стать новым трендом для китайских производителей, стремящихся завоевать внимание взыскательных покупателей.
Geely Monjaro предлагает два типа силовых установок. Бензиновая версия оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 290 л.с., гибридная модификация — аналогичным двигателем, но с отдачей 218 л.с. Такой выбор позволяет ориентироваться как на любителей динамичной езды, так и на тех, кто предпочитает экономичность. В комплектации предусмотрены колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм, что также подчеркивает статус модели.
Более подробные характеристики и дата старта продаж Geely Monjaro будут объявлены ближе к официальному дебюту. Однако уже сейчас ясно: модель ориентирована на тех, кто ищет сочетание современного дизайна, просторного салона и мощных двигателей. Для российского рынка это особенно актуально на фоне роста интереса к китайским автомобилям и постепенного смещения предпочтений в сторону крупных кроссоверов. Важно отметить: появление двухцветной окраски и расширенного набора опций может подтолкнуть конкурентов к ответным шагам, а значит, покупатели только выиграют от этой гонки технологий и комфорта.
Интересно, что тенденция к увеличению размеров и расширению функционала кроссоверов прослеживается и у других автопроизводителей. Например, недавно были опубликованы официальные фотографии нового Nissan X-Trail, который также претендует на лидерство в сегменте, — подробнее о нем можно узнать в обзоре Nissan NX7 .
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