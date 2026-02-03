Опыт владельца Geely Monjaro: как ведет себя китайский кроссовер в российских условиях и с какими проблемами сталкиваются водители

3 февраля 2026, 05:25
Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелец Geely Monjaro делится реальным опытом эксплуатации кроссовера с пробегом 32 000 км. В материале - детали о надежности, комфорте, особенностях электроники и неожиданных нюансах, которые могут быть важны для будущих покупателей.
Geely Monjaro за короткое время стал одним из самых обсуждаемых китайских кроссоверов на российском рынке. Причина проста: сочетание технологий Volvo, японской коробки передач и официальных гарантий сделали его привлекательным для тех, кто ищет не только комфорт, но и уверенность в завтрашнем дне. Владелец автомобиля с пробегом 32 000 км рассказал о своем опыте владения автомобилем, который может стать полезным для тех, кто рассматривает возможность покупки нового китайского авто.
Покупка Monjaro была осознанным выбором. На тот момент статистика по надежности других китайских марок оказывала желать лучшего, а «серый» импорт не рассматривался из-за поддержки. Ключевым аргументом стала платформа Volvo и двухлитровый мотор, также позаимствованный у шведов. Японский автомат добавил уверенность в ресурсе и ремонтопригодности. Не последнюю роль сыграла информация о том, что перед выходом на российский рынок Monjaro проходила испытания в суровых северных условиях.
Техника комфорта: что удивило
Комплектация оказалась богатой: полный привод, 238 л.с., множество электронных ассистентов. Весь пробег - городской, что особенно важно для проверки надежности агрегатов. За это время серьезных технических проблем не возникло, несмотря на постоянные нагрузки в пробках. Внутреннее пространство удивило: пятеро взрослых мужчин располагаются без стеснений. Посадка удобна даже для крупногабаритных водителей, рулевое управление и поведение на трассе вызывают доверие.
Коробка передач работает плавно, без рывков и задержек, как в городском режиме, так и на легком бездорожье. Расход топлива ниже, чем у Infiniti QX60. Пересесть с премиального японца на китайский кроссовер удалось без потери комфорта. В современных реалиях важнее практичность и надежность, чем престиж бренда.
Электроника и мультимедиа: плюсы и раздражающие мелочи
Мультимедийная система поначалу требует сложных манипуляций для подключения Android-смартфона. После обновления прошивки ситуация была исправлена: теперь доступна навигация и другие полезные функции. Однако не все решения оказались удачными: отсутствие экрана для задних пассажиров огорчает, особенно если в машине часто ездят дети. Зато сбоку — избыток дисплеев, часть из которых практически не используется.
Вентиляция задних сидений могла бы стать приятным бонусом, но ее нет. Переключение передач через нейтраль кажется некоторым неудобным, но для владельца это дополнительная гарантия выбора режима. Головной свет на высоте - ночью на трассе чувствуешь себя уверенно. Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе работают исправно, хотя используются редко. Физические кнопки на торпедо - отдельный плюс: управлять механизмами на ходу проще и безопаснее, чем через сенсорный экран.
Проблемы и тревожные сигналы
Главные нарекания связаны с электроникой. Приборная панель иногда ведет себя непредсказуемо, а мультимедийная система зависает, что помогает только перезапуском. Бывали случаи, когда отключалась вся электроника, включая камеру. Однако даже в такие моменты автомобиль заводится и продолжает движение, что важно для спокойствия водителя.
Слухи о быстро изнашивающемся пластике и облезающей краске не подтвердились - за 32 000 км с элементами автомобиля все в порядке. Тем не менее, остается ощущение неизвестности: когда проявятся первые серьезные «болячки»? Иногда неожиданно срабатывание ABS сопровождается пугающими звуками, а задние парктроники слишком рано предупреждают о встречных препятствиях, выдавая резкий сигнал.
В целом, опыт эксплуатации Geely Monjaro владельца не разочаровал: китайские автомобили способны удивлять не только ценой, но и уровнем комфорта.
Похожие материалы Джили
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
29.01.2026, 15:28
Volga K50 и Geely Monjaro: что связывает две модели
Вокруг Volga K50 разгораются споры: действительно ли это новая модель или лишь копия Geely Monjaro? Представители обеих компаний хранят молчание, а дилеры не спешат раскрывать подробности. Разбираемся в ситуации и анализируем, что известно на данный момент.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 12:20
Geely Monjaro и Xingyue L: что скрывается за разницей в цене
Geely Monjaro и его двойник Xingyue L с параллельного импорта выглядят почти одинаково, но разница в цене и комплектациях может обернуться неожиданными расходами и проблемами. Разбираемся, почему официальный Monjaro оказывается выгоднее в долгосрочной перспективе и какие подводные камни ждут покупателей «серых» машин.Читать далее
-
27.01.2026, 09:18
Geely меняет подход: как российский бензин влияет на моторы китайских кроссоверов
Geely столкнулась с неожиданными проблемами на российском рынке: владельцы Monjaro, Tugella и Coolray жалуются на сбои в работе моторов. В чем причина, как реагирует производитель и что делать водителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
29.01.2026, 15:28
Volga K50 и Geely Monjaro: что связывает две модели
Вокруг Volga K50 разгораются споры: действительно ли это новая модель или лишь копия Geely Monjaro? Представители обеих компаний хранят молчание, а дилеры не спешат раскрывать подробности. Разбираемся в ситуации и анализируем, что известно на данный момент.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 12:20
Geely Monjaro и Xingyue L: что скрывается за разницей в цене
Geely Monjaro и его двойник Xingyue L с параллельного импорта выглядят почти одинаково, но разница в цене и комплектациях может обернуться неожиданными расходами и проблемами. Разбираемся, почему официальный Monjaro оказывается выгоднее в долгосрочной перспективе и какие подводные камни ждут покупателей «серых» машин.Читать далее
-
27.01.2026, 09:18
Geely меняет подход: как российский бензин влияет на моторы китайских кроссоверов
Geely столкнулась с неожиданными проблемами на российском рынке: владельцы Monjaro, Tugella и Coolray жалуются на сбои в работе моторов. В чем причина, как реагирует производитель и что делать водителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее