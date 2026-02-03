Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 05:25

Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации

Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации

Опыт владельца Geely Monjaro: как ведет себя китайский кроссовер в российских условиях и с какими проблемами сталкиваются водители

Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации

Владелец Geely Monjaro делится реальным опытом эксплуатации кроссовера с пробегом 32 000 км. В материале - детали о надежности, комфорте, особенностях электроники и неожиданных нюансах, которые могут быть важны для будущих покупателей.

Владелец Geely Monjaro делится реальным опытом эксплуатации кроссовера с пробегом 32 000 км. В материале - детали о надежности, комфорте, особенностях электроники и неожиданных нюансах, которые могут быть важны для будущих покупателей.

Geely Monjaro за короткое время стал одним из самых обсуждаемых китайских кроссоверов на российском рынке. Причина проста: сочетание технологий Volvo, японской коробки передач и официальных гарантий сделали его привлекательным для тех, кто ищет не только комфорт, но и уверенность в завтрашнем дне. Владелец автомобиля с пробегом 32 000 км рассказал о своем опыте владения автомобилем, который может стать полезным для тех, кто рассматривает возможность покупки нового китайского авто.

Покупка Monjaro была осознанным выбором. На тот момент статистика по надежности других китайских марок оказывала желать лучшего, а «серый» импорт не рассматривался из-за поддержки. Ключевым аргументом стала платформа Volvo и двухлитровый мотор, также позаимствованный у шведов. Японский автомат добавил уверенность в ресурсе и ремонтопригодности. Не последнюю роль сыграла информация о том, что перед выходом на российский рынок Monjaro проходила испытания в суровых северных условиях.

Техника комфорта: что удивило

Комплектация оказалась богатой: полный привод, 238 л.с., множество электронных ассистентов. Весь пробег - городской, что особенно важно для проверки надежности агрегатов. За это время серьезных технических проблем не возникло, несмотря на постоянные нагрузки в пробках. Внутреннее пространство удивило: пятеро взрослых мужчин располагаются без стеснений. Посадка удобна даже для крупногабаритных водителей, рулевое управление и поведение на трассе вызывают доверие.

Коробка передач работает плавно, без рывков и задержек, как в городском режиме, так и на легком бездорожье. Расход топлива ниже, чем у Infiniti QX60. Пересесть с премиального японца на китайский кроссовер удалось без потери комфорта. В современных реалиях важнее практичность и надежность, чем престиж бренда.

Электроника и мультимедиа: плюсы и раздражающие мелочи

Мультимедийная система поначалу требует сложных манипуляций для подключения Android-смартфона. После обновления прошивки ситуация была исправлена: теперь доступна навигация и другие полезные функции. Однако не все решения оказались удачными: отсутствие экрана для задних пассажиров огорчает, особенно если в машине часто ездят дети. Зато сбоку — избыток дисплеев, часть из которых практически не используется.

Вентиляция задних сидений могла бы стать приятным бонусом, но ее нет. Переключение передач через нейтраль кажется некоторым неудобным, но для владельца это дополнительная гарантия выбора режима. Головной свет на высоте - ночью на трассе чувствуешь себя уверенно. Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе работают исправно, хотя используются редко. Физические кнопки на торпедо - отдельный плюс: управлять механизмами на ходу проще и безопаснее, чем через сенсорный экран.

Проблемы и тревожные сигналы

Главные нарекания связаны с электроникой. Приборная панель иногда ведет себя непредсказуемо, а мультимедийная система зависает, что помогает только перезапуском. Бывали случаи, когда отключалась вся электроника, включая камеру. Однако даже в такие моменты автомобиль заводится и продолжает движение, что важно для спокойствия водителя.

Слухи о быстро изнашивающемся пластике и облезающей краске не подтвердились - за 32 000 км с элементами автомобиля все в порядке. Тем не менее, остается ощущение неизвестности: когда проявятся первые серьезные «болячки»? Иногда неожиданно срабатывание ABS сопровождается пугающими звуками, а задние парктроники слишком рано предупреждают о встречных препятствиях, выдавая резкий сигнал. 

В целом, опыт эксплуатации Geely Monjaro владельца не разочаровал: китайские автомобили способны удивлять не только ценой, но и уровнем комфорта.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely
