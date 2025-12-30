Сравнение двух популярных кроссоверов — кто окажется лучше для российских дорог?

30 декабря 2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.
Geely Monjaro стал настоящим открытием для российского рынка: крупный, солидный, с внешностью, которую легко спутать с европейскими моделями. За два года он успел стать заметным игроком в своем сегменте. Но теперь у него появился серьезный конкурент - Jaecoo J8, который на бумаге обещает даже больше, чем признанный лидер.
Оба автомобиля выглядят внушительно, но при этом не перегружены третьим рядом сидений. Китайские производители явно ориентировались на вкусы российских покупателей, предпочитающих простор и комфорт. Monjaro уже стал привычным на дорогах, но его стиль и необычные цветовые решения до сих пор вызывают восхищение. Внутри - качественные материалы, продуманные детали и классический автомат, который ценят за надежность. Jaecoo J8 встречает массивной решеткой радиатора и высоким капотом, создавая ощущение еще большей солидности. Внешне Monjaro кажется более гармоничным, но это вопрос вкуса.
Технические различия между моделями значительны. Jaecoo J8 оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 385 Нм, что заметно превосходит показатели Monjaro. Коробка передач у J8 - 7-ступенчатый робот, а у Monjaro - 8-ступенчатый автомат. Интересно, что у Jaecoo система полного привода реализована с помощью двух муфт на задних полуосях, что позволяет передавать тягу на каждое колесо отдельно и даже имитировать блокировку дифференциала. В реальных условиях это дает преимущество на сложных покрытиях: J8 легко справился с испытаниями, тогда как Monjaro застрял.
Дорожный просвет у обоих кроссоверов одинаковый - 210 мм, но в реальности Jaecoo чуть лучше преодолевает препятствия. Внутри оба автомобиля предлагают высокий уровень комфорта: вентиляция и массаж кресел, электроприводы, качественная отделка. Однако у J8 есть дополнительные опции для задних пассажиров, такие как вентиляция и возможность регулировки переднего кресла сзади.
Динамика и комфорт: кто быстрее и удобнее
На асфальте Jaecoo J8 неожиданно оказался быстрее, чем заявлено в паспорте, а Monjaro, наоборот, не дотянул до своих характеристик. В реальных условиях оба кроссовера обеспечивают достойную динамику, но если важна каждая секунда, преимущество за J8. По комфорту подвески Jaecoo также выигрывает: он мягче проходит неровности, хотя и допускает большие крены в поворотах. Monjaro же радует более спортивной управляемостью и быстрым подключением полного привода.
Салон Monjaro впечатляет креслами с регулировкой наклона подушки и приятной обивкой, а Jaecoo берет современным щитком приборов и дополнительными функциями для пассажиров. В обоих автомобилях много места сзади, но у J8 чуть больше мелких бонусов, делающих поездку приятнее.
Практичность и багажник: детали, которые важны
Jaecoo J8 оснащен полноразмерной запаской на легкосплавном диске, что особенно ценно на российских дорогах. Monjaro предлагает только докатку, что может создать неудобства в случае прокола. Багажники у обоих вместительные, но отличаются по отделке: у Geely - жесткий пластик, у Jaecoo - ворсовое покрытие, которое лучше гасит шум и выглядит дороже. Вопрос ухода за багажником остается на усмотрение владельца.
В плане микроклимата оба кроссовера предлагают подогрев задних сидений, но вентиляция есть только у J8. Регулировка температуры и обдува реализована по-разному, но в целом уровень комфорта для пассажиров второго ряда высокий.
Итоги: кто же лучше для российских дорог
Geely Monjaro по-прежнему остается привлекательным выбором: стильный, надежный, с отличной управляемостью. Однако Jaecoo J8 по большинству параметров немного опережает конкурента. Он быстрее, комфортнее и лучше подготовлен к сложным дорожным условиям. Разница между ними не критична, но если хочется получить максимум опций и современный подход, стоит обратить внимание на J8. В любом случае, перед покупкой лучше лично протестировать оба автомобиля и выбрать тот, который больше по душе.
