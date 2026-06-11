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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 20:00

Geely MONJARO с пробегом 50 000 км: массовые жалобы на работу двигателя и индикацию CHECK

Geely MONJARO с пробегом 50 000 км: массовые жалобы на работу двигателя и индикацию CHECK

Жалобы владельцев Geely MONJARO: троение, потеря мощности и постоянный Check Engine

Geely MONJARO с пробегом 50 000 км: массовые жалобы на работу двигателя и индикацию CHECK

Владельцы Geely MONJARO с пробегом около 50 000 км все чаще сообщают о проблемах с двигателем и загорающейся лампой CHECK. Обсуждаются причины неисправности, регламент обслуживания и качество комплектующих. В материале - мнения пользователей и рекомендации по ремонту.

Владельцы Geely MONJARO с пробегом около 50 000 км все чаще сообщают о проблемах с двигателем и загорающейся лампой CHECK. Обсуждаются причины неисправности, регламент обслуживания и качество комплектующих. В материале - мнения пользователей и рекомендации по ремонту.

Geely MONJARO с пробегом около 50 000 км попал в центр обсуждения среди российских автолюбителей. Причина — массовые жалобы на троение двигателя, снижение мощности и постоянное горение индикатора CHECK ENGINE. Данная ситуация вызывает беспокойство у владельцев, ведь автомобиль позиционируется как современный и надежный кроссовер.

В комментариях к обсуждению появился опыт пользователей и появляются версии причин неисправности. Многие отмечают, что по регламенту замена свечей зажигания на Geely MONJARO происходит на 40 000 км. Несоблюдение этих требований может привести к перебоям в работе двигателя. Также требуется проверка состояния катушек зажигания и качества самих свечей, особенно если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях.

Некоторые участники обсуждения выражают признательность на первых пробегах некоторых экземпляров MONJARO, обращая внимание на состояние подкапотного пространства. По их мнению, грязь и износ могут указывать на больший реальный пробег или недостаточное обслуживание. В то же время встречаются мнения, что даже при соблюдении всех регламентов возможны заводские дефекты или проблемы с поставкой оригинальных комплектующих.

Владельцы советуют не затягивать с диагностикой: при появлении троения и индикации рекомендуется сразу проверить свечи, катушки и провести компьютерную диагностику. Некоторые отмечают, что замена свечей на неоригинальные аналоги может усугубить ситуацию, поэтому лучше использовать детали, рекомендованные производителем.

Geely MONJARO оснащён современным турбированным двигателем, требующим регулярного технического обслуживания и использования качественных расходников. Нарушение регламента или применение неоригинальных деталей может привести к сбоям в работе мотора. Важно помнить, что своевременная диагностика и грамотный подход к ремонту позволяют избежать серьёзных затрат и продлить срок службы автомобиля.

Интересно, что подобные проблемы с двигателем встречаются и у других моделей в этом сегменте, что подтверждает актуальность темы для широкого круга автолюбителей. Например, на рынке бюджетных автомобилей также обсуждаются вопросы надёжности и технического обслуживания, как это было отмечено в материале о практичности универсального автомобиля на базе Datsun on-DO - расширение ассортимента и новые требования к обслуживанию .

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely
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