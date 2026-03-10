Урезанные опции и слабый мотор — что скрывает Geely Monjaro за 1,4 млн рублей

Geely Monjaro в новой версии Changfeng Edition: старт продаж по цене от 1,4 млн рублей

Geely удивила автолюбителей: на рынок Китая вышла новая версия кроссовера Monjaro по цене от 1,4 млн рублей. Модель стала доступнее за счет сокращения опций и изменений в технической части. Почему это важно для россиян и какие детали скрыты в комплектации - разбираемся в материале.

Российских автолюбителей ждет важная новость: Geely официально вывела на китайский рынок обновленную версию кроссовера Xingyue L, который в России известен под именем Monjaro. Это событие может повлиять на расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов, ведь новая комплектация Changfeng Edition заметно дешевле привычных вариантов.

Как сообщает IThome, стоимость Changfeng Edition составляет 124,7 тысячи юаней, что примерно равно 1,4 миллионам рублей. Такой ценник стал возможен благодаря сокращению ряда опций, которые ранее были доступны только в более дорогих версиях. В частности, из оснащения исчезли проекционный дисплей, массаж передних сидений и адаптивный круиз-контроль. Это решение позволило сделать модель максимально доступной для покупателей, которые не готовы переплачивать за дополнительные функции.

Техническая часть тоже подверглась изменениям. Если топовые версии Monjaro оснащаются двухлитровым турбомотором на 272 лошадиные силы, классическим автоматом и полным приводом, то Changfeng Edition получил передний привод, семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и двигатель мощностью 218 лошадиных сил. Такой подход делает автомобиль проще и дешевле в обслуживании, что особенно актуально для тех, кто ищет практичный транспорт без излишеств.

Geely активно стимулирует спрос на новую версию через дилерские центры в Китае. Покупателям предлагают выгодные кредитные программы с низкой ставкой на срок до семи лет, а также дополнительные скидки по trade-in при сдаче старого автомобиля. Это может стать решающим фактором для многих, кто давно задумывался о смене машины, но откладывал покупку из-за высокой стоимости.

Интересно, что на российском рынке недавно стартовали продажи переднеприводной версии кроссовера Atlas, которая предлагается только в комплектации Luxury по цене от 3,449 млн рублей без учета скидок. На фоне этого предложенный в Китае Changfeng Edition способен вызвать зависть у отечественных автолюбителей.

Появление Changfeng Edition - это не просто очередная новинка, а сигнал о том, что производители готовы идти навстречу покупателям, предлагая более доступные и простые решения. Для российского рынка это может стать примером для тех брендов, которые ищут способы удержать интерес аудитории в условиях роста цен и сокращения ассортимента.