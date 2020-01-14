14 января 2020, 00:01
Geely нацелилась на Aston Martin
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Автоконцерн Geely присматривается к очередному европейскому бренду. На этот раз в поле зрения китайского магната Ли Шуфу попал переживающий не лучшие времена британский Aston Martin.
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У Geely уже есть свои интересы в британском автопроме. Концерну принадлежит компания Lotus и LEVC – производитель легендарных лондонских кэбов. Приобретение доли в Aston Martin позволит китайцам получить доступ к технологиям для создания будущих спортивных автомобилей.
Сейчас китайская сторона изучает ситуацию в Aston Martin. В случае положительного заключения в исходе сделки можно не сомневаться. Господин Ли Шуфу имеет репутацию человека, который умеет добиться своего. Один из недавних примеров – ситуация с приобретением доли в Daimler. В ноябре 2017 года Geely сделала предложение немецкому концерну о покупке 5% акций за 4 млрд евро. Когда Daimler отказался, Geely в течение пары месяцев скупила на свободном рынке 9,69% акций, потратив порядка 8 млрд евро.
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