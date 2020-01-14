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14 января 2020, 00:01

Geely нацелилась на Aston Martin

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Автоконцерн Geely присматривается к очередному европейскому бренду. На этот раз в поле зрения китайского магната Ли Шуфу попал переживающий не лучшие времена британский Aston Martin.
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Стоило компании Aston Martin объявить, что прибыль по итогам 2019 года будет вдвое меньше обычного, как от Geely поступило предложение купить часть акций британского автопроизводителя со 107-летней историей. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на Financial Times, рынок отреагировал незамедлительно. В свете предстоящей сделки курс акций Aston Martin мгновенно подскочил на 11 - 15%.

У Geely уже есть свои интересы в британском автопроме. Концерну принадлежит компания Lotus и LEVC – производитель легендарных лондонских кэбов. Приобретение доли в Aston Martin позволит китайцам получить доступ к технологиям для создания будущих спортивных автомобилей.

Сейчас китайская сторона изучает ситуацию в Aston Martin. В случае положительного заключения в исходе сделки можно не сомневаться. Господин Ли Шуфу имеет репутацию человека, который умеет добиться своего. Один из недавних примеров – ситуация с приобретением доли в Daimler. В ноябре 2017 года Geely сделала предложение немецкому концерну о покупке 5% акций за 4 млрд евро. Когда Daimler отказался, Geely в течение пары месяцев скупила на свободном рынке 9,69% акций, потратив порядка 8 млрд евро.

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Geely нацелилась на Aston Martin
{{material_122642}}Стоило компании Aston Martin объявить, что прибыль по итогам 2019 года будет вдвое меньше обычного, как от Geely поступило предложение купить часть акций британского автопроизводителя со 107-летней историей. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на Financial Times, рынок отреагировал незамедлительно. В свете предстоящей сделки курс акций Aston Martin мгновенно подскочил на 11 - 15%.У Geely уже есть свои интересы в британском автопроме. Концерну принадлежит компания Lotus и LEVC – производитель легендарных лондонских кэбов. Приобретение доли в Aston Martin позволит китайцам получить доступ к технологиям для создания будущих спортивных автомобилей.Сейчас китайская сторона изучает ситуацию в Aston Martin. В случае положительного заключения в исходе сделки можно не сомневаться. Господин Ли Шуфу имеет репутацию человека, который умеет добиться своего. Один из недавних примеров – ситуация с приобретением доли в Daimler. В ноябре 2017 года Geely сделала предложение немецкому концерну о покупке 5% акций за 4 млрд евро. Когда Daimler отказался, Geely в течение пары месяцев скупила на свободном рынке 9,69% акций, потратив порядка 8 млрд евро.
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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