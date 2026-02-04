Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

4 февраля 2026, 13:23

Как Geely планирует изменить мировой авторынок: электромобили, спутники и летающие машины уже в стратегии

Geely Holding Group раскрыла масштабные планы до 2030 года, которые могут изменить расстановку сил на мировом авторынке. Компания делает ставку на электрификацию, инновационные батареи и развитие сервисов. Какие перемены ждут автолюбителей и почему эксперты считают, что конкуренты должны насторожиться - в нашем материале.

Geely Holding Group представила свою долгосрочную стратегию развития до 2030 года, обозначив амбициозные цели по выходу в лидеры мирового автопрома. По информации abiznews, компания намерена не только нарастить объемы продаж, но и радикально изменить подход к производству, сервису и технологиям. В центре внимания - электрификация, инновационные аккумуляторы и расширение присутствия за пределами Китая.

В ближайшие годы Geely планирует довести ежегодные продажи до 6,5 миллионов автомобилей, причем 75% из них должны составлять электрифицированные модели. Это не только полностью электрические машины, но и гибриды, что позволит компании создать экологически чистую экосистему и укрепить позиции в сегменте современных силовых установок. Такой подход, по мнению аналитиков, может серьезно изменить баланс сил на рынке, где конкуренция за покупателя становится все жестче.

Особое место в стратегии занимает внедрение твердотельных аккумуляторов нового поколения. Geely уже в 2026 году начнет их серийное производство и тестирование в реальных условиях. Эти батареи отличаются высокой плотностью энергии, надежностью и устойчивостью к низким температурам, что особенно актуально для северных регионов. Компания рассчитывает, что новые технологии позволят не только увеличить запас хода электромобилей, но и сделать их эксплуатацию более безопасной и долговечной.

В 2025 году Geely Holding Group заняла седьмое место среди крупнейших автопроизводителей мира, реализовав 4,12 миллиона автомобилей. К 2030 году компания рассчитывает увеличить этот показатель на 58%, а выручку довести до 1 триллиона юаней. Такой рост станет возможен благодаря комплексному развитию: совершенствованию производственных процессов, внедрению цифровых решений и расширению ассортимента моделей.

Электромобили и гибриды: ставка на будущее

Geely активно инвестирует в развитие электрических и гибридных автомобилей. Уже сейчас доля таких моделей в общем объеме продаж стремительно растет. В 2025 году компания реализовала 1,69 миллиона электрифицированных машин, что на 90% больше, чем годом ранее. Особенно популярны кроссоверы Geely EX5 и EX5 EM-i, которые удерживают лидерство в сегменте SUV на новых источниках энергии в Китае.

В планах - дальнейшее расширение линейки электромобилей и гибридов, а также внедрение передовых систем автономного управления. Geely намерена начать серийное производство автомобилей с автопилотом уровня L4, что позволит выйти на новый уровень безопасности и комфорта для водителей и пассажиров.

Компания также делает ставку на развитие интеллектуальных систем вождения, используя собственную группировку спутников GEESATCOM. Эти спутники обеспечивают высокоточное позиционирование и передачу данных, что критически важно для работы современных ассистентов и беспилотных технологий.

Глобальная экспансия и новые сервисы

Geely не ограничивается внутренним рынком. К 2030 году компания планирует продавать почти 2 миллиона автомобилей за пределами Китая, что составит около трети всех продаж. Для этого особое внимание уделяется развитию сервисной инфраструктуры и повышению качества послепродажного обслуживания. Как отмечает генеральный директор Энди Ан, именно сервис становится ключевым конкурентным преимуществом: Geely создает прозрачную, автоматизированную и экологичную систему поддержки клиентов, выходя за рамки традиционной продажи автомобилей.

Важным направлением остается и развитие смежных бизнесов. Geely продолжит инвестировать в летающие автомобили через компанию Aerofugia, а также в спутниковые технологии для поддержки интеллектуальной мобильности. Это позволит концерну не только диверсифицировать бизнес, но и занять лидирующие позиции в новых сегментах транспортной отрасли.

Технологии и инновации: взгляд в будущее

Geely активно внедряет цифровые решения на всех этапах производства и обслуживания. Компания оптимизирует логистику, автоматизирует процессы и внедряет системы искусственного интеллекта для анализа данных. Это позволяет быстрее реагировать на изменения рынка и предлагать клиентам более современные и востребованные продукты.

В 2025 году Geely вывела на орбиту 11 дополнительных спутников, что стало важным шагом для развития интеллектуальных транспортных систем. В ближайшие годы компания намерена расширить эту группировку, чтобы обеспечить еще более высокий уровень безопасности и автономности своих автомобилей.

Если Вы не знали, Geely - один из крупнейших частных автоконцернов Китая, основанный в 1986 году. За четыре десятилетия компания прошла путь от локального производителя до глобального игрока, владеющего такими брендами, как Volvo, Polestar, Lotus и Lynk & Co. Geely активно инвестирует в инновации, электромобили и новые виды транспорта, включая летающие автомобили и спутниковые технологии. Концерн известен своим стремлением к технологическому лидерству и постоянному расширению международного присутствия.

Geely Holding Group в 2026 году отмечает 40-летие со дня основания. За это время компания не только укрепила позиции на внутреннем рынке, но и стала заметным игроком на мировой арене. В последние годы Geely активно развивает собственные технологические платформы, инвестирует в стартапы и расширяет портфель брендов. Благодаря стратегическому курсу на инновации и устойчивое развитие, концерн уверенно смотрит в будущее, ставя перед собой задачи, которые еще недавно казались недостижимыми.

Упомянутые марки: Geely, Polestar, Lotus, Volvo
