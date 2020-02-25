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25 февраля 2020, 14:47

Geely начал продавать Icon через интернет

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Фото: geely.com
В Китае автопроизводитель Geely запустил на своем сайте сервис онлайн-продаж автомобилей. Для того, чтобы приобрести машину китайцам не нужно выходить из дома и посещать многолюдные места, покупку доставят по указанному адресу. Таким способом Geely планирует увеличить продажи, которые из-за вспышки коронавируса сильно упали.
Geely начал продавать Icon через интернет

Фото: geely.com

Geely начал продавать Icon через интернет

Фото: geely.com

Geely начал продавать Icon через интернет

Фото: geely.com

Geely начал продавать Icon через интернет

Фото: geely.com

Geely начал продавать Icon через интернет

Фото: geely.com

Geely начал продавать Icon через интернет
Geely начал продавать Icon через интернет
Geely начал продавать Icon через интернет
Geely начал продавать Icon через интернет
Geely начал продавать Icon через интернет
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В Поднебесной последние недели активизировали продажи в интернете и другие автопроизводители, такие как Tesla, BMW и Mercedes-Benz. Как говорится в сообщении Geely, покупатели самостоятельно выбирают необходимую комплектацию, цвет и дополнительное оборудование. Чтобы оценить автомобиль на тест-драйве, также нет необходимости посещать салон, автомобиль доставят по указанному адресу.

По данным автомобильного интернет-издания autonews.com, в Китае в первые шестнадцать дней февраля продажи легковых автомобилей упали на 92%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель Geely Виктор Янг отметил, что продвижение онлайн-продаж позволит автопроизводителям напрямую взаимодействовать с клиентами. Также в Geely рассказали, что производство автомобилей на заводах компании снизилось в феврале на треть. Компания Geely и ранее реализовывала продукцию через онлайн-продажи, только через сторонние платформы. Сейчас же автопроизводитель продает машины на своем сайте.

Несмотря на все трудности в Китае, в продажу поступил новый компактный кроссовер Geely Icon. Футуристический и стильный SUV построили на базе Volvo. Над дизайном работала команда профессионалов из разных стран. Габариты Icon схожи с популярными кроссоверами: длина - 4350, ширина - 1810, высота - 1615. Покупателям в Поднебесной предложат два варианта двигателя. Базовая версия идет с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», а в более дорогих версиях стоит «мягкая» гибридная система с 13-сильным электромотором-генератором и 48-вольтовой литий-ионной батареей. Стартовая цена на Geely Icon — 115 800 юаней (примерно 1 млн рублей).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Купил бы . Да цену бы пониже
Zzziqor
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Стали известны комплектации Geely Atlas
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
Петр
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Geely начал продавать Icon через интернет
{{material_128772}}В Поднебесной последние недели активизировали продажи в интернете и другие автопроизводители, такие как Tesla, BMW и Mercedes-Benz. Как говорится в сообщении Geely, покупатели самостоятельно выбирают необходимую комплектацию, цвет и дополнительное оборудование. Чтобы оценить автомобиль на тест-драйве, также нет необходимости посещать салон, автомобиль доставят по указанному адресу.По данным автомобильного интернет-издания autonews.com, в Китае в первые шестнадцать дней февраля продажи легковых автомобилей упали на 92%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель Geely Виктор Янг отметил, что продвижение онлайн-продаж позволит автопроизводителям напрямую взаимодействовать с клиентами. Также в Geely рассказали, что производство автомобилей на заводах компании снизилось в феврале на треть. Компания Geely и ранее реализовывала продукцию через онлайн-продажи, только через сторонние платформы. Сейчас же автопроизводитель продает машины на своем сайте.Несмотря на все трудности в Китае, в продажу поступил новый компактный кроссовер Geely Icon. Футуристический и стильный SUV построили на базе Volvo. Над дизайном работала команда профессионалов из разных стран. Габариты Icon схожи с популярными кроссоверами: длина - 4350, ширина - 1810, высота - 1615. Покупателям в Поднебесной предложат два варианта двигателя. Базовая версия идет с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», а в более дорогих версиях стоит «мягкая» гибридная система с 13-сильным электромотором-генератором и 48-вольтовой литий-ионной батареей. Стартовая цена на Geely Icon — 115 800 юаней (примерно 1 млн рублей).
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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