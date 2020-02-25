25 февраля 2020, 14:47
Geely начал продавать Icon через интернет
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Фото: geely.com
В Китае автопроизводитель Geely запустил на своем сайте сервис онлайн-продаж автомобилей. Для того, чтобы приобрести машину китайцам не нужно выходить из дома и посещать многолюдные места, покупку доставят по указанному адресу. Таким способом Geely планирует увеличить продажи, которые из-за вспышки коронавируса сильно упали.
Фото: geely.com
Фото: geely.com
Фото: geely.com
Фото: geely.com
Фото: geely.com
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По данным автомобильного интернет-издания autonews.com, в Китае в первые шестнадцать дней февраля продажи легковых автомобилей упали на 92%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель Geely Виктор Янг отметил, что продвижение онлайн-продаж позволит автопроизводителям напрямую взаимодействовать с клиентами. Также в Geely рассказали, что производство автомобилей на заводах компании снизилось в феврале на треть. Компания Geely и ранее реализовывала продукцию через онлайн-продажи, только через сторонние платформы. Сейчас же автопроизводитель продает машины на своем сайте.
Несмотря на все трудности в Китае, в продажу поступил новый компактный кроссовер Geely Icon. Футуристический и стильный SUV построили на базе Volvo. Над дизайном работала команда профессионалов из разных стран. Габариты Icon схожи с популярными кроссоверами: длина - 4350, ширина - 1810, высота - 1615. Покупателям в Поднебесной предложат два варианта двигателя. Базовая версия идет с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», а в более дорогих версиях стоит «мягкая» гибридная система с 13-сильным электромотором-генератором и 48-вольтовой литий-ионной батареей. Стартовая цена на Geely Icon — 115 800 юаней (примерно 1 млн рублей).
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Купил бы . Да цену бы пониже
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
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