31 июля 2017, 10:55
Geely начинает продажи обновленного Emgrand GT
С 1 августа на отечественном рынке стартуют продажи обновленного фастбэка Geely Emgrand GT. Базовая комплектация предложена за 1,389 млн рублей, а за «топовую» придется заплатить не менее 1,739 млн рублей.
Geely Emgrand GT
Новый от 1 389 000 до 1 739 000 Р
Российским покупателям доступны две модификации автомобиля. Выбор представлен моделями, оснащеными 1,8-литровым турбированным двигателем на 163 л.с., или 2,4-литровым «атмосферником» с отдачей в 148 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, что является важным изменением. Сборка машин осуществляется на белорусском предприятии «БелДжи».
Ожидается, что седан составит конкуренцию Ford Mondeo, Toyota Camry и Mazda6.
Читайте по теме
Geely Emgrand X7. По 7 авто в неделю
12.03.2014, 07:58
На чем поедем в 2013-м? Часть IV
21.01.2013, 00:05
«Китайцы» по цене до 350 000 рублей
07.03.2012, 07:42
Geely: Петербургское досье
12.05.2010, 07:05
Geely MK: китайское приятное «исключение»
14.07.2008, 13:15
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
29.07.2017, 21:13
Читайте по теме
Geely Emgrand X7. По 7 авто в неделю
12.03.2014, 07:58
На чем поедем в 2013-м? Часть IV
21.01.2013, 00:05
«Китайцы» по цене до 350 000 рублей
07.03.2012, 07:42
Geely: Петербургское досье
12.05.2010, 07:05
Geely MK: китайское приятное «исключение»
14.07.2008, 13:15
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
29.07.2017, 21:13
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Стук в рулевой.что может быть?
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное