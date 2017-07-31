31 июля 2017, 10:55

Geely начинает продажи обновленного Emgrand GT

С 1 августа на отечественном рынке стартуют продажи обновленного фастбэка Geely Emgrand GT. Базовая комплектация предложена за 1,389 млн рублей, а за «топовую» придется заплатить не менее 1,739 млн рублей.
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Geely начинает продажи обновленного Emgrand GT Geely Emgrand GT

Geely Emgrand GT
Новый от 1 389 000 до 1 739 000 Р
Обновления коснулись в большей степени экстерьера модели. Дизайнеры изменили вид решетки радиатора, бамперов, добавили новые светодиодные огни. А в салоне автомобиля размещена новая приборная панель, видоизмененный блок управления климатической системой и доработанное рулевое колесо. Также имеется мультимедийная система с сенсорным экраном и адаптивный круиз-контроль. Кроме этого, разработчики добавили новые варианты отделки салона.

Российским покупателям доступны две  модификации автомобиля. Выбор представлен моделями, оснащеными 1,8-литровым турбированным двигателем на 163 л.с., или 2,4-литровым «атмосферником» с отдачей в 148 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, что является важным изменением. Сборка машин осуществляется на белорусском предприятии «БелДжи».

Ожидается, что седан составит конкуренцию Ford Mondeo, Toyota Camry и Mazda6.

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Geely начинает продажи обновленного Emgrand GT
{{model_6327}}Обновления коснулись в большей степени экстерьера модели. Дизайнеры изменили вид решетки радиатора, бамперов, добавили новые светодиодные огни. А в салоне автомобиля размещена новая приборная панель, видоизмененный блок управления климатической системой и доработанное рулевое колесо. Также имеется мультимедийная система с сенсорным экраном и адаптивный круиз-контроль. Кроме этого, разработчики добавили новые варианты отделки салона.Российским покупателям доступны две  модификации автомобиля. Выбор представлен моделями, оснащеными 1,8-литровым турбированным двигателем на 163 л.с., или 2,4-литровым «атмосферником» с отдачей в 148 «лошадей». Трансмиссия представлена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, что является важным изменением. Сборка машин осуществляется на белорусском предприятии «БелДжи».Ожидается, что седан составит конкуренцию Ford Mondeo, Toyota Camry и Mazda6.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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