12 октября 2017, 12:01

Geely намерена продавать на 2 млн машин в год

По итогам первой половины 2017 года продажи автомобилей Geely в Китае составили 531 000 единиц. Объем реализации за отчетный период увеличился на 89,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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Сегодня производитель находится на VI месте по объему продаж в КНР, поднявшись на 4 пункта с 2016 года. 45% от суммарного объема продаж приходится на модели сегмента SUV: Vision, Emgrand GS и Boyue (в России - Atlas).

К 2020 году Geely планирует выйти по продажам на уровень 2 млн автомобилей в год, из них 900 000 придется на кроссоверы, 850 000 — на легковые автомобили и 250 000 — на MPV. Примерно 170 000 будет продано за рубежом. В России — на одном из своих главных зарубежных рынков — компания рассчитывает реализовать 80 000 автомобилей к 2020 году, то есть практически половину всего объема зарубежных продаж.

К 2020 году китайская марка также предполагает представить более 30 новых продуктов, которые будут охватывать сегменты рынка от В до D. Порядка 100 млн долларов разработчики вложат в развитие 4 научно-исследовательских центров, где разрабатываются модели с новыми источниками энергии. Речь идет о порядка 40 машин с гибридной и электрической силовой установкой.

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Geely намерена продавать на 2 млн машин в год
{{material_121306}}Сегодня производитель находится на VI месте по объему продаж в КНР, поднявшись на 4 пункта с 2016 года. 45% от суммарного объема продаж приходится на модели сегмента SUV: Vision, Emgrand GS и Boyue (в России - Atlas).К 2020 году Geely планирует выйти по продажам на уровень 2 млн автомобилей в год, из них 900 000 придется на кроссоверы, 850 000 — на легковые автомобили и 250 000 — на MPV. Примерно 170 000 будет продано за рубежом. В России — на одном из своих главных зарубежных рынков — компания рассчитывает реализовать 80 000 автомобилей к 2020 году, то есть практически половину всего объема зарубежных продаж. К 2020 году китайская марка также предполагает представить более 30 новых продуктов, которые будут охватывать сегменты рынка от В до D. Порядка 100 млн долларов разработчики вложат в развитие 4 научно-исследовательских центров, где разрабатываются модели с новыми источниками энергии. Речь идет о порядка 40 машин с гибридной и электрической силовой установкой.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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