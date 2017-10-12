Geely намерена продавать на 2 млн машин в год
К 2020 году Geely планирует выйти по продажам на уровень 2 млн автомобилей в год, из них 900 000 придется на кроссоверы, 850 000 — на легковые автомобили и 250 000 — на MPV. Примерно 170 000 будет продано за рубежом. В России — на одном из своих главных зарубежных рынков — компания рассчитывает реализовать 80 000 автомобилей к 2020 году, то есть практически половину всего объема зарубежных продаж.
К 2020 году китайская марка также предполагает представить более 30 новых продуктов, которые будут охватывать сегменты рынка от В до D. Порядка 100 млн долларов разработчики вложат в развитие 4 научно-исследовательских центров, где разрабатываются модели с новыми источниками энергии. Речь идет о порядка 40 машин с гибридной и электрической силовой установкой.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное