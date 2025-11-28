Семейный кроссовер Geely Haoyue L стал доступнее и вместительнее – новая версия удивляет

28 ноября 2025, 06:47
Geely обновила Haoyue L: теперь 7 мест и цена от 1 млн рублей
Geely представила обновленный Haoyue L с тремя вариантами салона и сниженной стартовой ценой. Модель ориентирована на семьи и конкурирует с Chery Tiggo 8. Внутри – современная мультимедиа и расширенные опции безопасности. Узнайте, чем еще удивит новинка.
На китайском рынке стартовали продажи обновленного кроссовера Geely Haoyue L, который теперь предлагает больше вариантов компоновки салона и временно сниженный порог входа. Модель ориентирована на покупателей, ищущих доступный семейный автомобиль в сегменте бензиновых внедорожников стоимостью от 10 до 15 тысяч долларов. Новинка получила гибкие схемы размещения пассажиров: доступны версии на пять, шесть и опционально семь мест.
В рамках рестайлинга Haoyue L обзавелся новым 1,5-литровым турбомотором, который стал альтернативой по-прежнему 2,0-литровому двигателю. Оба агрегата работают в комплекте с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. Мощность младшей версии составляет 133 кВт (290 Нм), топовая модификация выдает 160 кВт (325 Нм). Подвеска осталась прежней: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка.
Внешне кроссовер выделяет новая решетка радиатора с полигональными формами, переработанные бамперы и увеличенные декоративные воздухозаборники. Сохранилась фирменная вертикальная текстурная решетка. В зависимости от комплектации автомобиль оснащен 19- или 20-дюймовыми колесами. Габариты остались прежними: длина – 4865 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1770 мм, колесная база – 2825 мм. Покупателям предложено четыре варианта окраски кузова.
Салон Haoyue L выполнен с акцентом на комфорт для всей семьи. Внутри — отделки из мягких материалов, большой 14,6-дюймовый сенсорный экран, мультимедийная система, цифровая приборная панель на 10,2 дюйма и современное ПО Flyme Auto с поддержкой смартфонов и онлайн-навигацией. Для отделки доступно два цветовых решения. В старых версиях появились расширенные помощники водителя: адаптированный круиз-контроль, система удержания в полосе, предупреждение о препятствиях и круговой обзор с пониженным «прозрачным капотом».
Главное новшество расширенные варианты посадочных мест. Теперь можно выбрать между пятиместной, шестиместной и семиместной компоновкой. В шестиместной версии представлен второй ряд двумя раздельными креслами с подогревом, вентиляцией и массажем. При необходимости семиместного исполнения третий ряд складывается в ровный пол, увеличивая объем багажника до 2050 литров.
На старте продаж действует временное снижение цен: базовая версия с 1,5-литровым мотором и пятью местами стоит от 89 900 юаней (примерно 990 000 рублей), топовая шестиместная модификация с 2,0-литровым двигателем – 119 900 юаней (около 1,3 млн рублей).
Geely Haoyue L с 2022 года занимает нишу более мощной и оснащенной версии Haoyue, впервые появившейся в 2020 году. Обновленная модель 2026 года обеспечивает гибкость конфигурации и доступность, чтобы успешно конкурировать с такими соперниками, как Chery Tiggo 8, Jetour X70 и Haval H6L.
