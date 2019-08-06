6 августа 2019, 16:49
Geely объявила о сотрудничестве с «Яндексом»
- 229
- 0
Российский офис Geely сообщил о начале совместного проекта с «Яндексом». В ближайшее время кроссовер Geely Atlas получит дополнительную комплектацию с обновленным мультимедийным головным устройством и предустановленной системой «Яндекс.Авто».
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
фото пользователя 110km
Ранее мы писали
Одним из претендентов на Гран-при известного печатного издания в категории «Среднеразмерные кроссоверы» является ...Читать далее
Сейчас на официальном российском сайте Geely можно оформить предварительную заявку на Atlas в новой комплектации. Продажи должны стартовать через неделю – 12 августа. Цены обещают назвать ближе к этой дате. Система «Яндекс.Авто» позволяет слушать музыку онлайн и составлять плейлисты, строить маршруты и искать заправки в Навигаторе, узнавать актуальный прогноз погоды, разговаривать по телефону с помощью встроенной системы громкой связи и пользоваться услугами голосовой помощницы Алисы.
Кроссовер Geely Atlas в России предлагается с тремя моторами на выбор: 2.0 литра (139 л.с.), 2.4 литра (149 л.с.) и 1.8 литра (184 л.с.). Комплектация с «Яндекс.Авто» будет доступна только для версий с топовым турбомотором.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Цена по моему для китайца всё таки высока.
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве