Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 августа 2019, 16:49

Geely объявила о сотрудничестве с «Яндексом»

  • 229
  • 0
Российский офис Geely сообщил о начале совместного проекта с «Яндексом». В ближайшее время кроссовер Geely Atlas получит дополнительную комплектацию с обновленным мультимедийным головным устройством и предустановленной системой «Яндекс.Авто».
Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом

фото пользователя 110km

Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом

фото пользователя 110km

Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом

фото пользователя 110km

Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом

фото пользователя 110km

Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом

фото пользователя 110km

Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом

фото пользователя 110km

Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом
Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом
Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом
Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом
Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом
Geely объявила о сотрудничестве с Яндексом
Ранее мы писали
Одним из претендентов на Гран-при известного печатного издания в категории «Среднеразмерные кроссоверы» является ...
Читать далее
Geely позиционирует Atlas как интеллектуальный кроссовер. Это бестселлер марки в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января 2018 года по май 2019-го Geely Atlas стал самым популярным автомобилем среди всех моделей китайских брендов, продающихся в нашей стране. Новую комплектацию под условным названием «4G» оснастят обновленной информационно-развлекательной системой с «Яндекс.Авто».

Сейчас на официальном российском сайте Geely можно оформить предварительную заявку на Atlas в новой комплектации. Продажи должны стартовать через неделю – 12 августа. Цены обещают назвать ближе к этой дате. Система «Яндекс.Авто» позволяет слушать музыку онлайн и составлять плейлисты, строить маршруты и искать заправки в Навигаторе, узнавать актуальный прогноз погоды, разговаривать по телефону с помощью встроенной системы громкой связи и пользоваться услугами голосовой помощницы Алисы.

Кроссовер Geely Atlas в России предлагается с тремя моторами на выбор: 2.0 литра (139 л.с.), 2.4 литра (149 л.с.) и 1.8 литра (184 л.с.). Комплектация с «Яндекс.Авто» будет доступна только для версий с топовым турбомотором.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
15.04.2018, 09:10
Тест-драйв Geely Emgrand GT: китайский шпион
23.04.2017, 23:23
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Slava Tsvetkov
Стали известны комплектации Geely Atlas
По-китайски богато. Даже вариант Standart впечатляет
Петр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Джили
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Geely Atlas
Объявления о продаже Geely Atlas
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Geely объявила о сотрудничестве с «Яндексом»
{{material_125511}}Geely позиционирует Atlas как интеллектуальный кроссовер. Это бестселлер марки в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января 2018 года по май 2019-го Geely Atlas стал самым популярным автомобилем среди всех моделей китайских брендов, продающихся в нашей стране. Новую комплектацию под условным названием «4G» оснастят обновленной информационно-развлекательной системой с «Яндекс.Авто».Сейчас на официальном российском сайте Geely можно оформить предварительную заявку на Atlas в новой комплектации. Продажи должны стартовать через неделю – 12 августа. Цены обещают назвать ближе к этой дате. Система «Яндекс.Авто» позволяет слушать музыку онлайн и составлять плейлисты, строить маршруты и искать заправки в Навигаторе, узнавать актуальный прогноз погоды, разговаривать по телефону с помощью встроенной системы громкой связи и пользоваться услугами голосовой помощницы Алисы.Кроссовер Geely Atlas в России предлагается с тремя моторами на выбор: 2.0 литра (139 л.с.), 2.4 литра (149 л.с.) и 1.8 литра (184 л.с.). Комплектация с «Яндекс.Авто» будет доступна только для версий с топовым турбомотором.
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Казань Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.