Флагманский кроссовер Monjaro в эксклюзивном исполнении: что ждет покупателей – цена и особенности

15 декабря 2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.
Geely раскрыла стоимость эксклюзивной версии своего флагманского кроссовера Monjaro, предназначенной для российского рынка. Новая комплектация Flagship SE, как стало известно по информации «Российской Газеты», будет доступна у дилеров по цене 4,9 миллиона рублей. При этом для покупателей, которые воспользуются специальными программами, стоимость может снизиться на 300 тысяч рублей.
Особое исполнение отличается не только внешними деталями, но и техническими решениями. Внешне автомобиль выделяется новым оттенком кузова Mountain Green – насыщенным зеленым металликом, а также оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками. Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, развивающий 238 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Система полного привода дополнена новым режимом Sand, предназначенным для движения по песчаным покрытиям. Кроме того, в оснащение включена адаптивная подвеска с возможностью регулировки жесткости амортизаторов, что положительно сказывается на комфорте и устойчивости машины.
Внутри Monjaro Flagship SE также произошли заметные изменения. Салон получил обновленный селектор трансмиссии и многофункциональный переключатель, а также расширенную атмосферную подсветку, которая теперь доступна и для пассажиров второго ряда. Передние кресла обзавелись новой формой и улучшенной обивкой. Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях и оснащено массажем с шестью программами. Переднее пассажирское кресло теперь может запоминать настройки, раскладываться почти в горизонтальное положение и управляться с заднего ряда. Пассажиры второго ряда получили возможность изменять угол наклона спинок с помощью кнопок на дверях.
Для российского климата в Monjaro Flagship SE предусмотрен увеличенный бачок омывателя на 5 литров с датчиком уровня жидкости. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение смартфонов на базе iOS, а новая аудиосистема включает 12 динамиков, часть из которых встроена в подголовники передних сидений. Это решение должно обеспечить более объемное и качественное звучание для всех пассажиров.
Официальная дата старта продаж новой версии Monjaro в России пока не объявлена. Однако уже сейчас ясно, что Geely делает ставку на максимальный комфорт и технологичность, чтобы привлечь внимание требовательных покупателей. Ожидается, что новинка вызовет интерес у тех, кто ценит индивидуальность и расширенные возможности в сегменте премиальных кроссоверов.
Похожие материалы Джили
-
15.12.2025, 08:41
Geely Monjaro через 150 000 км: что пришлось чинить в кроссовере
Geely Monjaro прошел серьезную проверку. Кроссовер проехал 150 тысяч километров. Владелец столкнулся с рядом проблем. Некоторые ремонты оказались очень дорогими. Что же вышло из строя? Узнайте все подробности в статье.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
05.12.2025, 15:40
В России появится особая версия флагманского кроссовера Geely Monjaro
Geely готовит сюрприз для россиян. Флагманский кроссовер Monjaro обновился. Он получил специальную версию. В ней много интересных доработок. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
03.12.2025, 11:29
Рейтинг кроссоверов ноября: Tenet подвинул Geely и дышит в спину Haval
Ноябрьский рейтинг продаж сильно изменился. Новый бренд показал невероятный результат. Две его модели уже в тройке лидеров. Они обошли многих известных конкурентов. Кто же теперь правит на рынке кроссоверов? Узнайте все подробности из нашего обзора.Читать далее
-
01.12.2025, 16:56
Solaris HC ворвался в пятерку лидеров SUV: неожиданная перестановка на рынке
Solaris HC впервые оказался среди самых продаваемых SUV. Рынок удивил неожиданной динамикой. Лидеры сменились, но интрига только нарастает. Кто следующий покинет топ?Читать далее
-
24.11.2025, 11:36
Владельцы Geely Monjaro раскрыли минусы после Toyota и Volkswagen
Китайский кроссовер бьет рекорды продаж. Водители массово пересаживаются на него. Они оставляют свои Toyota и Volkswagen. Но все ли так идеально? Владельцы назвали главные недостатки модели. Их опыт может вас удивить.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
06.11.2025, 18:51
Названы кроссоверы-бестселлеры, которые установили рекорд продаж в России
Российский авторынок показал рекордный рост. Главной движущей силой стали кроссоверы. Продажи некоторых моделей просто поражают. Узнайте, какие машины сейчас в топе. Разбираемся в причинах такой популярности. И сколько они стоят.Читать далее
-
30.10.2025, 15:33
Автомобили в России снова подорожали: обзор октябрьских ценников
Российский авторынок снова лихорадит. Цены на машины опять растут. Скидки стремительно исчезают. Популярные модели стали менее доступны. Разбираемся в причинах и последствиях. Что ждет покупателей дальше?Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
15.12.2025, 08:41
Geely Monjaro через 150 000 км: что пришлось чинить в кроссовере
Geely Monjaro прошел серьезную проверку. Кроссовер проехал 150 тысяч километров. Владелец столкнулся с рядом проблем. Некоторые ремонты оказались очень дорогими. Что же вышло из строя? Узнайте все подробности в статье.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
05.12.2025, 15:40
В России появится особая версия флагманского кроссовера Geely Monjaro
Geely готовит сюрприз для россиян. Флагманский кроссовер Monjaro обновился. Он получил специальную версию. В ней много интересных доработок. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
03.12.2025, 11:29
Рейтинг кроссоверов ноября: Tenet подвинул Geely и дышит в спину Haval
Ноябрьский рейтинг продаж сильно изменился. Новый бренд показал невероятный результат. Две его модели уже в тройке лидеров. Они обошли многих известных конкурентов. Кто же теперь правит на рынке кроссоверов? Узнайте все подробности из нашего обзора.Читать далее
-
01.12.2025, 16:56
Solaris HC ворвался в пятерку лидеров SUV: неожиданная перестановка на рынке
Solaris HC впервые оказался среди самых продаваемых SUV. Рынок удивил неожиданной динамикой. Лидеры сменились, но интрига только нарастает. Кто следующий покинет топ?Читать далее
-
24.11.2025, 11:36
Владельцы Geely Monjaro раскрыли минусы после Toyota и Volkswagen
Китайский кроссовер бьет рекорды продаж. Водители массово пересаживаются на него. Они оставляют свои Toyota и Volkswagen. Но все ли так идеально? Владельцы назвали главные недостатки модели. Их опыт может вас удивить.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
06.11.2025, 18:51
Названы кроссоверы-бестселлеры, которые установили рекорд продаж в России
Российский авторынок показал рекордный рост. Главной движущей силой стали кроссоверы. Продажи некоторых моделей просто поражают. Узнайте, какие машины сейчас в топе. Разбираемся в причинах такой популярности. И сколько они стоят.Читать далее
-
30.10.2025, 15:33
Автомобили в России снова подорожали: обзор октябрьских ценников
Российский авторынок снова лихорадит. Цены на машины опять растут. Скидки стремительно исчезают. Популярные модели стали менее доступны. Разбираемся в причинах и последствиях. Что ждет покупателей дальше?Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
- 4 490 000 РGeely Monjaro 2025 в Москве
- 4 470 000 РGeely Monjaro 2025 в Москве
- 3 890 000 РGeely Monjaro 2022 в Зеленограде
- 3 979 550 РGeely Monjaro 2022 в Зеленограде
- 4 550 000 РGeely Monjaro 2022 в Зеленограде
- 4 368 000 РGeely Monjaro 2024 в Москве
- 3 559 000 РGeely Monjaro 2023 в Зеленограде
- 4 410 000 РGeely Monjaro 2022 в Москве
- 4 144 000 РGeely Monjaro 2024 в Москве
- 4 050 000 РGeely Monjaro 2022 в Москве