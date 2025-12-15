Флагманский кроссовер Monjaro в эксклюзивном исполнении: что ждет покупателей – цена и особенности

Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России

Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.

Geely раскрыла стоимость эксклюзивной версии своего флагманского кроссовера Monjaro, предназначенной для российского рынка. Новая комплектация Flagship SE, как стало известно по информации «Российской Газеты», будет доступна у дилеров по цене 4,9 миллиона рублей. При этом для покупателей, которые воспользуются специальными программами, стоимость может снизиться на 300 тысяч рублей.

Особое исполнение отличается не только внешними деталями, но и техническими решениями. Внешне автомобиль выделяется новым оттенком кузова Mountain Green – насыщенным зеленым металликом, а также оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками. Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, развивающий 238 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Система полного привода дополнена новым режимом Sand, предназначенным для движения по песчаным покрытиям. Кроме того, в оснащение включена адаптивная подвеска с возможностью регулировки жесткости амортизаторов, что положительно сказывается на комфорте и устойчивости машины.

Внутри Monjaro Flagship SE также произошли заметные изменения. Салон получил обновленный селектор трансмиссии и многофункциональный переключатель, а также расширенную атмосферную подсветку, которая теперь доступна и для пассажиров второго ряда. Передние кресла обзавелись новой формой и улучшенной обивкой. Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях и оснащено массажем с шестью программами. Переднее пассажирское кресло теперь может запоминать настройки, раскладываться почти в горизонтальное положение и управляться с заднего ряда. Пассажиры второго ряда получили возможность изменять угол наклона спинок с помощью кнопок на дверях.

Для российского климата в Monjaro Flagship SE предусмотрен увеличенный бачок омывателя на 5 литров с датчиком уровня жидкости. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение смартфонов на базе iOS, а новая аудиосистема включает 12 динамиков, часть из которых встроена в подголовники передних сидений. Это решение должно обеспечить более объемное и качественное звучание для всех пассажиров.

Официальная дата старта продаж новой версии Monjaro в России пока не объявлена. Однако уже сейчас ясно, что Geely делает ставку на максимальный комфорт и технологичность, чтобы привлечь внимание требовательных покупателей. Ожидается, что новинка вызовет интерес у тех, кто ценит индивидуальность и расширенные возможности в сегменте премиальных кроссоверов.