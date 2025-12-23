Geely против Jetta: какой кроссовер выбрать для семьи – неожиданные выводы

Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке

Geely Okavango и Jetta VS7 прошли сравнительный тест. Оба кроссовера подходят для семейных поездок. Но у каждой модели есть свои особенности. Мы разобрались, чем они отличаются. Итоги оказались не такими однозначными, как ожидалось.

На российском рынке семейных кроссоверов конкуренция становится все острее. В центре внимания оказались Geely Okavango и Jetta VS7 - два автомобиля, которые на первый взгляд похожи по назначению, но при ближайшем рассмотрении демонстрируют совершенно разные подходы к комфорту, практичности и управлению. Как сообщает Autonews, эти модели прошли детальное сравнение, чтобы выяснить, какая из них лучше справляется с ролью универсального семейного автомобиля.

Geely Okavango сразу выделяется своими размерами. Этот кроссовер заметно крупнее конкурента: он длиннее, шире и выше, а колесная база у него больше почти на 10 сантиметров. Это напрямую влияет на внутреннее пространство - в салоне Geely свободнее, а багажник в пятиместной конфигурации вмещает 628 литров, что на 80 литров больше, чем у Jetta VS7. Впрочем, оснащение багажного отделения у Jetta скромнее: здесь нет ни розетки, ни подсветки, тогда как у Geely эти опции присутствуют, хотя и без дополнительных удобств вроде крючков или коврика.

С точки зрения внедорожных возможностей обе модели не предназначены для серьезного бездорожья - у них отсутствует полный привод. Однако Jetta выигрывает по дорожному просвету: 210 мм против 184 мм у Geely. При этом Okavango тяжелее, что может сказаться на проходимости в сложных условиях.

Внутри Geely Okavango встречает водителя и пассажиров строгим, функциональным интерьером. Материалы отделки простые, а цветовая гамма темная, что создает сдержанную атмосферу. Эргономика классическая: все органы управления расположены привычно, без экспериментов. Jetta VS7, напротив, выглядит более ярко благодаря двухцветной отделке и легкому, «игривому» дизайну. Однако и здесь материалы не премиальные, а оформление скорее рассчитано на молодежную аудиторию.

Техническая часть у автомобилей также различается. Jetta оснащается 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом с гидротрансформатором. Geely предлагает 2,0-литровый мотор на 200 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Okavango быстрее разгоняется до 100 км/ч - 9,6 секунды против 10,2 у Jetta. Но в управлении автомобили ведут себя по-разному: Jetta более азартна, с острым рулевым управлением, а Geely ориентирован на комфорт, но руль у него кажется пустым, а в поворотах ощущаются крены.

Ценовой диапазон у моделей тоже отличается. Jetta VS7 стоит от 2 707 000 до 2 829 000 рублей, а Geely Okavango заметно дороже - 3 897 190 рублей. Гарантийные условия у Geely привлекательнее: 5 лет или 150 тысяч километров против 2 лет или 100 тысяч у Jetta.

В итоге обе модели нашли свою аудиторию. Geely Okavango подойдет тем, кто ценит простор, комфорт и расширенную гарантию. Jetta VS7 больше понравится тем, кто ищет драйв и более доступную цену. Оба кроссовера способны стать единственным автомобилем в семье, но выбор между ними зависит от личных предпочтений и приоритетов будущего владельца.