45 000 квадратных метров, миллиарды юаней и новые стандарты: что скрывает Geely Safety Centre?

Geely открыла самый масштабный центр тестирования безопасности автомобилей в мире

Geely запускает уникальный центр тестирования безопасности. Китайцы снова удивили автопром. Какие рекорды поставлены? Почему это важно для всей отрасли? Подробности - в нашем материале.

В Китае начал работу крупнейший на планете центр тестирования автомобильной безопасности, построенный Geely. По информации abiznews, новый Geely Safety Centre занимает площадь в 45 тысяч квадратных метров и обошелся компании более чем в 2 миллиарда юаней. Этот объект уже называют не просто лабораторией, а настоящим полигоном для испытаний будущего - здесь будут закладываться стандарты безопасности для автомобилей следующего поколения.

Geely не скрывает своих амбиций: компания намерена не только соответствовать мировым требованиям, но и опережать их. В центре реализованы самые современные технологии, позволяющие проводить испытания на всех этапах - от классических краш-тестов до анализа кибербезопасности и оценки воздействия новых источников энергии на здоровье человека. Особое внимание уделяется интеллектуальным системам и цифровым угрозам, что особенно актуально в эпоху стремительной цифровизации автопрома.

В лаборатории проводят испытания, которые охватывают весь спектр современных вызовов: от высокоскоростных столкновений и защиты пешеходов до проверки надежности батарей и работы электронных систем. Здесь же анализируют качество передачи данных, устойчивость программного обеспечения и даже оценивают, насколько автомобиль безопасен с точки зрения экологии и влияния на водителя.

Geely Safety Centre уже успел установить сразу пять рекордов Гиннесса. Среди них - самая длинная крытая трасса для краш-тестов, крупнейший аэродинамический туннель с возможностью имитации различных климатических условий, а также самая большая зона для испытаний под разными углами. Кроме того, центр способен проводить наибольшее количество тестов за единицу времени, что позволяет ускорить внедрение инноваций в серийное производство.

Важной частью работы центра стала кооперация с ведущими научными институтами, включая CATARC и Университет Цинхуа. Совместно с ними Geely разрабатывает и публикует «Белую книгу» по развитию интеллектуальных систем безопасности, что подчеркивает стремление компании к лидерству в этой области. В центре также функционирует отдел Golden Nose, где специалисты выявляют вредные вещества и неприятные запахи, чтобы сделать автомобили не только безопасными, но и максимально комфортными для водителей и пассажиров.

Geely активно инвестирует в научные разработки: с 2013 года компания вложила в исследования и инновации более 250 миллиардов юаней. Открытие нового центра - логичное продолжение этой стратегии. Здесь будут тестироваться не только автомобили Geely, но и разработки для других брендов, что позволит повысить уровень безопасности на глобальном рынке.

Запуск Geely Safety Centre - это не просто очередной шаг в развитии компании, а событие, способное изменить подход к безопасности во всей мировой автомобильной индустрии. Китайцы делают ставку на комплексный подход: физическая защита, цифровая безопасность, забота об экологии и здоровье - все это теперь под одной крышей.

Напомним, Geely - один из крупнейших автопроизводителей Китая, владеющий такими брендами, как Volvo, Polestar и Lotus. Компания активно развивает собственные технологии, инвестирует в электромобили и интеллектуальные системы, а также регулярно удивляет отрасль масштабными проектами. За последние годы Geely превратилась из локального игрока в глобального лидера, способного диктовать тренды на мировом рынке.