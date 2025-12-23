45 000 квадратных метров, миллиарды юаней и новые стандарты: что скрывает Geely Safety Centre?

23 декабря 2025, 18:42
Geely открыла самый масштабный центр тестирования безопасности автомобилей в мире
Geely открыла самый масштабный центр тестирования безопасности автомобилей в мире
Geely запускает уникальный центр тестирования безопасности. Китайцы снова удивили автопром. Какие рекорды поставлены? Почему это важно для всей отрасли? Подробности - в нашем материале.
В Китае начал работу крупнейший на планете центр тестирования автомобильной безопасности, построенный Geely. По информации abiznews, новый Geely Safety Centre занимает площадь в 45 тысяч квадратных метров и обошелся компании более чем в 2 миллиарда юаней. Этот объект уже называют не просто лабораторией, а настоящим полигоном для испытаний будущего - здесь будут закладываться стандарты безопасности для автомобилей следующего поколения.
Geely не скрывает своих амбиций: компания намерена не только соответствовать мировым требованиям, но и опережать их. В центре реализованы самые современные технологии, позволяющие проводить испытания на всех этапах - от классических краш-тестов до анализа кибербезопасности и оценки воздействия новых источников энергии на здоровье человека. Особое внимание уделяется интеллектуальным системам и цифровым угрозам, что особенно актуально в эпоху стремительной цифровизации автопрома.
В лаборатории проводят испытания, которые охватывают весь спектр современных вызовов: от высокоскоростных столкновений и защиты пешеходов до проверки надежности батарей и работы электронных систем. Здесь же анализируют качество передачи данных, устойчивость программного обеспечения и даже оценивают, насколько автомобиль безопасен с точки зрения экологии и влияния на водителя.
Geely Safety Centre уже успел установить сразу пять рекордов Гиннесса. Среди них - самая длинная крытая трасса для краш-тестов, крупнейший аэродинамический туннель с возможностью имитации различных климатических условий, а также самая большая зона для испытаний под разными углами. Кроме того, центр способен проводить наибольшее количество тестов за единицу времени, что позволяет ускорить внедрение инноваций в серийное производство.
Важной частью работы центра стала кооперация с ведущими научными институтами, включая CATARC и Университет Цинхуа. Совместно с ними Geely разрабатывает и публикует «Белую книгу» по развитию интеллектуальных систем безопасности, что подчеркивает стремление компании к лидерству в этой области. В центре также функционирует отдел Golden Nose, где специалисты выявляют вредные вещества и неприятные запахи, чтобы сделать автомобили не только безопасными, но и максимально комфортными для водителей и пассажиров.
Geely активно инвестирует в научные разработки: с 2013 года компания вложила в исследования и инновации более 250 миллиардов юаней. Открытие нового центра - логичное продолжение этой стратегии. Здесь будут тестироваться не только автомобили Geely, но и разработки для других брендов, что позволит повысить уровень безопасности на глобальном рынке.
Запуск Geely Safety Centre - это не просто очередной шаг в развитии компании, а событие, способное изменить подход к безопасности во всей мировой автомобильной индустрии. Китайцы делают ставку на комплексный подход: физическая защита, цифровая безопасность, забота об экологии и здоровье - все это теперь под одной крышей.
Напомним, Geely - один из крупнейших автопроизводителей Китая, владеющий такими брендами, как Volvo, Polestar и Lotus. Компания активно развивает собственные технологии, инвестирует в электромобили и интеллектуальные системы, а также регулярно удивляет отрасль масштабными проектами. За последние годы Geely превратилась из локального игрока в глобального лидера, способного диктовать тренды на мировом рынке.
Похожие материалы Джили
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:18
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:41
Легендарный Chevrolet Bel Air 1956 года: черный и терракотовый стиль на дорогах
Chevrolet Bel Air 1956 года - автомобиль, который невозможно не заметить. Его силуэт словно парит над дорогой, а уверенность в движении поражает. Внешний вид вызывает ностальгию по эпохе 50-х. Почему этот рестомод так популярен сегодня? Узнайте подробности.Читать далее
-
23.12.2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:29
Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота
Потеря управления самолетом из-за состояния пилота всегда считалась фатальной. Но современные технологии меняют правила игры. Система Garmin Autoland способна взять на себя управление и посадить самолет. Как это работает на практике? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:18
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:41
Легендарный Chevrolet Bel Air 1956 года: черный и терракотовый стиль на дорогах
Chevrolet Bel Air 1956 года - автомобиль, который невозможно не заметить. Его силуэт словно парит над дорогой, а уверенность в движении поражает. Внешний вид вызывает ностальгию по эпохе 50-х. Почему этот рестомод так популярен сегодня? Узнайте подробности.Читать далее
-
23.12.2025, 19:32
Российский авторынок в 2026 году столкнется с новыми вызовами и ростом цен
В 2026 году рынок автомобилей в России может измениться. Эксперты ожидают непростое начало года. Возможен рост цен и снижение спроса. Причины связаны с налогами и утилизационным сбором. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:29
Что происходит, когда система Garmin Autoland берет управление при потере сознания пилота
Потеря управления самолетом из-за состояния пилота всегда считалась фатальной. Но современные технологии меняют правила игры. Система Garmin Autoland способна взять на себя управление и посадить самолет. Как это работает на практике? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве