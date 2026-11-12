Никакой спешки у стойки: как устроены новые шоурумы Geely, где электрокары и гибриды выдают на сутки

Взять гибрид на сутки и оценить новинку EX2: Geely внедряет в России новый подход к продажам

Geely выделила четыре дилерских центра в Москве и Санкт-Петербурге для гибридов и электрокаров. Покупателям предложат тест-драйв до 24 часов. В салонах уже показывают EX2, продажи которого намечены на конец 2026 года.

Geely выделила четыре дилерских центра в Москве и Санкт-Петербурге для гибридов и электрокаров. Покупателям предложат тест-драйв до 24 часов. В салонах уже показывают EX2, продажи которого намечены на конец 2026 года.

В переоборудованных шоурумах уже выставили Geely EX2, хотя продажи модели в России намечены только на конец 2026 года. Пока с новинкой можно познакомиться в четырех действующих дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. EX2 это компактный пятиместный электрический хетчбэк с задним приводом, многорычажной задней подвеской и интегрированным электроприводом 11-в-1. Радиус разворота модели составляет 4,95 м. Спереди предусмотрен дополнительный багажный отсек объемом 70 л. Глобальные продажи EX2 достигли 1 млн автомобилей.

В Австралии для EX2 заявлены две силовые версии: мощностью 60 кВт (около 82 л.с.) и 85 кВт (около 116 л.с.). Обе развивают 150 Н·м. Батареи емкостью 35,3 и 47,1 кВт·ч обеспечивают заявленный запас хода 252 и 345 км соответственно по циклу WLTP. Максимальная мощность быстрой зарядки составляет 60 кВт у младшей версии и 80 кВт у старшей. Какую именно версию предложат российским автомобилистам, пока не известно.

Сотрудники этих площадок прошли специальное обучение. Покупателям предложат тест-драйв «зеленых» моделей продолжительностью до 24 часов. В обычных дилерских центрах подобные поездки не проводят.

Фото: Geely

В Geely связали запуск формата с ростом популярности автомобилей на альтернативных источниках энергии (NEV). Продажи NEV-моделей марки в России начались в марте 2025 года с электрического кроссовера EX5. С августа 2026 года российская гамма EX5 включает электрическую версию и два гибрида: EM-i и EM-R. В системе EM-i двигатель внутреннего сгорания может передавать момент на колеса или работать генератором. В последовательном гибриде EM-R колеса вращает электромотор, а ДВС работает как генератор.

С января по октябрь 2026 года гибридный Geely EX5 приобрели 12 258 человек. Гарантия на автомобили составляет 6 лет или 150 000 км, на тяговую батарею она действует 8 лет. В российской гамме марки остаются и модели с ДВС: Atlas, Monjaro, Preface, Coolray, Cityray и Okavango.

По данным Autonews, в 2027 году Geely намерена сделать ставку на гибриды в России. Однако компания не планирует отказываться от автомобилей с традиционными ДВС. Ранее в материале о защите данных разбирались опасения, связанные с китайскими машинами на учениях в Норвегии, и подготовка российских требований к защите автомобильной электроники.

На 2026 год Geely запланировала продать 70 тыс. автомобилей. Ранее компания рассчитывала реализовать в России 50-55 тыс. машин.