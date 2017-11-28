28 ноября 2017, 10:14
Geely открывает в России несколько дилерских центров
В ближайшее время в России будут открыты новые дилерские центры китайской марки Geely. Руководством компании заявлено, что партнеры появятся в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Иркутске и Брянске.
На церемонии подписания договоров присутствовали топ-менеджеры Geely Holding Group. Они отметили важность расширения дилерской сети и вступлении в фазу активного роста после сложного периода, вызванного экономической обстановкой на российском рынке и сменой модельного ряда.
Оно и верно: согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в период с января по октябрь текущего года включительно россияне приобрели всего 1872 новых автомобиля, что на 53% ниже показателя годовой давности. Для сравнения: показатель продаж самого успешного из китайских автобрендов – Lifan за указанный период составил 13 094 ед.
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