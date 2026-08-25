Половина годовых продаж - под отзывом: почему массово ломаются лидары в китайских авто

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Alpine Ambertruck Arcfox Asia Motors Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dayun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Eagle Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC JMEV KAIYI KIA Knewstar Koenigsegg Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Luxgen Lynk & Co M-Hero Maple / SMA Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zastava Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 12:32

Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае

Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае

Половина годовых продаж - под отзывом: почему массово ломаются лидары в китайских авто

Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае

Geely запускает масштабную отзывную кампанию в Китае: под замену попали десятки тысяч автомобилей Lynk & Co и Geely Galaxy M9. Владельцы жаловались на отключение ассистентов и сбои в работе LiDAR, а дилеры не сразу признали проблему. Что грозит водителям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.

Geely запускает масштабную отзывную кампанию в Китае: под замену попали десятки тысяч автомобилей Lynk & Co и Geely Galaxy M9. Владельцы жаловались на отключение ассистентов и сбои в работе LiDAR, а дилеры не сразу признали проблему. Что грозит водителям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.

Массовый отзыв автомобилей Geely и Lynk & Co в Китае стал одной из самых обсуждаемых тем среди российских автолюбителей. Причина - сбои в работе LiDAR, которые напрямую затрагивают системы помощи водителю. Для владельцев современных машин это не просто неудобство: речь идет о безопасности на дороге и доверии к новым технологиям.

Как сообщает Autonews, под отзыв попали 74 037 автомобилей Lynk & Co, произведенных с января по декабрь 2025 года. В список вошли сразу четыре модели: Lynk & Co 900, 10 EM-P, 07 и 08. Еще 18 878 машин Geely Galaxy M9 также требуют замены оборудования. Всего почти 93 тысячи автомобилей двух брендов оказались под угрозой из-за дефекта микросхемы питания в блоках LiDAR. Этот компонент отвечает за корректную работу датчиков, которые должны распознавать объекты и предупреждать водителя об опасности.

Проблема проявилась не сразу: первые жалобы начали поступать летом, когда владельцы стали замечать отключение ассистентов и появление предупреждений о неисправности переднего LiDAR. Некоторые дилеры поначалу связывали сбои с грязным лобовым стеклом, но позже выяснилось, что причина кроется в самом оборудовании. В результате Geely объявила бесплатную замену всех подозрительных блоков, однако процедура требует частичного демонтажа потолочной обшивки. Это вызывает опасения у части владельцев: они боятся появления посторонних шумов или проблем с герметичностью после ремонта.

Масштаб кампании впечатляет: только за 2025 год продажи четырех моделей Lynk & Co составили около 147 800 машин, то есть отзыв затрагивает почти половину годового объема. Лидары для этих автомобилей поставляла компания RoboSense, что подчеркивает важность контроля качества комплектующих даже у крупных поставщиков. По информации Autonews, проблема с LiDAR стала заметна еще несколько месяцев назад, но только сейчас производитель признал ее массовый характер и начал действовать.

Интересно, что похожие ситуации с массовыми отзывами уже происходили на китайском рынке. Например, недавно было принято решение отозвать около 7 миллионов автомобилей из-за дефектных дверных ручек. Это создает впечатление, что даже самые современные и технологичные машины не застрахованы от производственных ошибок. Важно отметить, что отзывная кампания Geely - не единственный случай, когда автопроизводители вынуждены оперативно реагировать на жалобы клиентов. В других сегментах рынка также фиксируются масштабные сервисные акции: например, Cadillac недавно начал продажи обновленного Escalade ESV с новым мотором и расширенным набором опций, что также сопровождалось вниманием к качеству и безопасности.

Для справки: LiDAR - это система лазерного сканирования, которая позволяет автомобилю «видеть» окружающее пространство и распознавать объекты на дороге. В современных авто такие датчики используются для работы адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения и других ассистентов. Сбой в работе LiDAR может привести к тому, что система не заметит препятствие или не успеет предупредить водителя об опасности. В случае с Geely и Lynk & Co речь идет о дефекте микросхемы питания, который может вызвать некорректную работу блока. Производитель пообещал бесплатно заменить все неисправные детали, однако владельцам стоит быть готовыми к необходимости посещения дилерского центра и возможным неудобствам после ремонта.

Упомянутые марки: Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили

Похожие материалы Джили

Nissan Leaf 2026: новая генерация электрокара с акцентом на дальность и комфорт
Chevrolet Captiva 6: первый подключаемый гибрид выходит на рынок Узбекистана
Belgee X50 с новым мотором и автоматом выходит на рынок России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Владимир Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться