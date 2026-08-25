Половина годовых продаж - под отзывом: почему массово ломаются лидары в китайских авто

25 августа 2026, 12:32
Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае
Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае
Geely запускает масштабную отзывную кампанию в Китае: под замену попали десятки тысяч автомобилей Lynk & Co и Geely Galaxy M9. Владельцы жаловались на отключение ассистентов и сбои в работе LiDAR, а дилеры не сразу признали проблему. Что грозит водителям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.
Массовый отзыв автомобилей Geely и Lynk & Co в Китае стал одной из самых обсуждаемых тем среди российских автолюбителей. Причина - сбои в работе LiDAR, которые напрямую затрагивают системы помощи водителю. Для владельцев современных машин это не просто неудобство: речь идет о безопасности на дороге и доверии к новым технологиям.
Как сообщает Autonews, под отзыв попали 74 037 автомобилей Lynk & Co, произведенных с января по декабрь 2025 года. В список вошли сразу четыре модели: Lynk & Co 900, 10 EM-P, 07 и 08. Еще 18 878 машин Geely Galaxy M9 также требуют замены оборудования. Всего почти 93 тысячи автомобилей двух брендов оказались под угрозой из-за дефекта микросхемы питания в блоках LiDAR. Этот компонент отвечает за корректную работу датчиков, которые должны распознавать объекты и предупреждать водителя об опасности.
Проблема проявилась не сразу: первые жалобы начали поступать летом, когда владельцы стали замечать отключение ассистентов и появление предупреждений о неисправности переднего LiDAR. Некоторые дилеры поначалу связывали сбои с грязным лобовым стеклом, но позже выяснилось, что причина кроется в самом оборудовании. В результате Geely объявила бесплатную замену всех подозрительных блоков, однако процедура требует частичного демонтажа потолочной обшивки. Это вызывает опасения у части владельцев: они боятся появления посторонних шумов или проблем с герметичностью после ремонта.
Масштаб кампании впечатляет: только за 2025 год продажи четырех моделей Lynk & Co составили около 147 800 машин, то есть отзыв затрагивает почти половину годового объема. Лидары для этих автомобилей поставляла компания RoboSense, что подчеркивает важность контроля качества комплектующих даже у крупных поставщиков. По информации Autonews, проблема с LiDAR стала заметна еще несколько месяцев назад, но только сейчас производитель признал ее массовый характер и начал действовать.
Интересно, что похожие ситуации с массовыми отзывами уже происходили на китайском рынке. Например, недавно было принято решение отозвать около 7 миллионов автомобилей из-за дефектных дверных ручек. Это создает впечатление, что даже самые современные и технологичные машины не застрахованы от производственных ошибок. Важно отметить, что отзывная кампания Geely - не единственный случай, когда автопроизводители вынуждены оперативно реагировать на жалобы клиентов. В других сегментах рынка также фиксируются масштабные сервисные акции: например, Cadillac недавно начал продажи обновленного Escalade ESV с новым мотором и расширенным набором опций, что также сопровождалось вниманием к качеству и безопасности.
Для справки: LiDAR - это система лазерного сканирования, которая позволяет автомобилю «видеть» окружающее пространство и распознавать объекты на дороге. В современных авто такие датчики используются для работы адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения и других ассистентов. Сбой в работе LiDAR может привести к тому, что система не заметит препятствие или не успеет предупредить водителя об опасности. В случае с Geely и Lynk & Co речь идет о дефекте микросхемы питания, который может вызвать некорректную работу блока. Производитель пообещал бесплатно заменить все неисправные детали, однако владельцам стоит быть готовыми к необходимости посещения дилерского центра и возможным неудобствам после ремонта.
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