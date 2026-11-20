Что узнали о новом внедорожнике Geely из заявки в Роспатент

Geely регистрирует в России товарный знак K700 - так может называться новый гибридный внедорожник мощностью до 1128 л.с. Разбираем известные характеристики модели.

Geely регистрирует в России товарный знак K700 - так может называться новый гибридный внедорожник мощностью до 1128 л.с. Разбираем известные характеристики модели.

В документах на товарный знак указан 12-й класс Международной классификации товаров и услуг: легковые автомобили, в том числе электрические. Geely подала заявку в Роспатент 17 ноября, а опубликовали ее 19 ноября. Как стало известно Журналу Авто.ру, под индексом K700 в России может появиться внедорожник Galaxy Cruiser 700.

О запуске модели на российском рынке официально не объявляли. В Geely ранее подтверждали, что автомобиль будут продавать за пределами Китая, где он известен как Zhanjian 700. Для Европы внедорожник проходит под внутренним индексом KO11: запуск этой версии предварительно намечен на 2027 год. Eвропейскую модификацию разрабатывают с учетом требований региона. Косвенно K700 может быть связан с обозначением KO11: в нем также есть литера «К». В пресс-службе Geely от комментариев воздержались.

Если знак зарегистрируют, Geely получит права на него в России на 10 лет. Регистрация обозначения сама по себе не определяет комплектацию автомобиля и не заменяет документы, необходимые для продаж на российском рынке.

В Китае Galaxy Cruiser 700, также называемый Zhanjian 700, поступил в продажу 10 октября 2026 года. В опубликованных данных для домашнего рынка указан диапазон цен от 199 800 до 389 800 юаней, примерно от 2,5 до 4,9 миллиона рублей. Это пятиместный подключаемый гибридный внедорожник на архитектуре Geely GTA, с несущим кузовом и интегрированными силовыми элементами рамы. Для китайской линейки заявлены турбированные бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра; системная мощность версий составляет примерно 350-830 кВт, или 469-1128 лошадиных сил. У наиболее мощной модификации с 2,0-литровым мотором заявлены около 830 кВт и 1330 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 3,95 секунды. В спецификациях модели также указана аккумулятор емкостью 47,14 кВт·ч и запас хода на электротяге до 270-305 км по китайскому циклу CLTC. Заявленный совокупный пробег до 1770 км включает движение с использованием ДВС, это не запас хода только на электричестве.

Длина внедорожника составляет 5085 мм, ширина - 1999 мм, высота - около 1895-1925 мм. Колесная база равна 2900 мм. Заявлены дорожный просвет 233 мм, углы въезда и съезда около 30 и 31 градуса, а также глубина преодолеваемого брода 600-800 мм. Среди особенностей модели - наружное запасное колесо, боковая дверь багажника и багажное отделение объемом около 1050 литров. Для автомобиля также заявлены блокируемый задний дифференциал и 17 режимов работы «цифрового шасси», в том числе «режим краба» и «вальсовый разворот». Последний дает возможность развернуть машину вокруг одного колеса с радиусом 3,36 метра.

Регистрация названия сама по себе не подтверждает запуск в России. Заявленные характеристики также не заменяют сведений о комплектациях и обслуживании для местного рынка. При оценке автомобиля важны состояние конкретного экземпляра и его история; похожий практический подход разбирался в материале об износе машины после такси.

О спросе в Китае сообщалось отдельно: первые 10 тысяч заказов на Galaxy Cruiser 700/Zhanjian 700 поступили за девять минут. За первый час заявки на покупку внедорожника разместили 43,9 тысячи человек. Европейскую версию KO11 планируют представить в 2027 году; ее силовую установку и запас хода по циклу WLTP пока не раскрыли. Китайские показатели CLTC нельзя напрямую сопоставлять с европейскими данными WLTP.