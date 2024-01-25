Geely показала преемника лондонского кэба: LEVC L380 – минивэн и самолет

Ранее мы писали В Лондоне пассажиров будет возить электро-версия городского такси Распространение электромобилей в столице Великобритании набирает обороты. На этой волне автоконцерн Geely ... Читать далее

Cтарший вице-президент Geely Ян Сюэлян опубликовал в социальных сетях несколько официальных фотографий новой модели британской марки LEVC (London Electric Vehicle Company), которую планируют задействовать в лондонском такси. Новинка вышла под индексом L380. Литера «L» символизирует сразу три слова: Large (большой), Luxury (роскошный) и Link (подключенный), а цифры «380» отсылают к широкофюзеляжному авиалайнеру Airbus A380.

Автомобиль получит два варианта компоновки салона. Стандартный 8-местный и роскошный 3-местный, где помимо водительского установят только два пассажирских кресла. В движение LEVC L380 будет приводить полностью электрическая силовая установка. Со временем бренд LEVC может обрести глобальный статус, а его автомобили поступят в продажу по всему миру, пишет китайское издание autohome.com.cn.

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