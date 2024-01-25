Geely показала преемника лондонского кэба: LEVC L380 – минивэн и самолет
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Автомобиль получит два варианта компоновки салона. Стандартный 8-местный и роскошный 3-местный, где помимо водительского установят только два пассажирских кресла. В движение LEVC L380 будет приводить полностью электрическая силовая установка. Со временем бренд LEVC может обрести глобальный статус, а его автомобили поступят в продажу по всему миру, пишет китайское издание autohome.com.cn.
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25.01.2024, 18:00
Параллельный импорт продлят и надолго: Минпромторг назвал сроки
Упрощенный порядок оформления автомобилей по схеме параллельного импорта, введенный в 2022 году, действует до 1 февраля 2024 года. В Минпромторге заявили, что планируют его продлить и надолго.Читать далее
-
25.01.2024, 17:37
Представлен новый Porsche Macan: быстрее, больше, мощнее
Компания Porsche сделала ставку на автомобили с нулевым уровнем выбросов и презентовала абсолютно новый электрический кроссовер Macan, топовая версия которого на 0,36 секунды быстрее хардкорного Porsche 911 GT3.Читать далее
-
25.01.2024, 15:25
В Екатеринбурге готовят «Русский Jeep» на базе УАЗа
Ребята из екатеринбургской мастерской Metal Heart приступили к работе над новым интересным проектом. Они хотят построить пикап на базе внедорожника УАЗ «Хантер» в духе американского Jeep Gladiator. Заказы уже принимают.Читать далее
-
25.01.2024, 13:50
Воры изуродовали Porsche ради фар (жесткие фото)
Владельцы дорогих Porsche не в первый раз становятся жертвами автомобильных воров. В группу риска уже много лет входят кроссоверы Cayenne, передние фары которых украсть проще, чем отобрать мороженое у ребенка. Снять фары с нового Taycan оказалось трудно. Преступники, похоже, пришли в бешенство, но не отступили.Читать далее
-
25.01.2024, 10:15
Почему нельзя прогревать автомобиль, если никуда ехать не надо
Зимой в периоды долгих простоев некоторые автомобилисты специально периодически заводят свои машины. Технический эксперт объяснил, почему от такого прогрева вреда больше, чем пользы.Читать далее
-
25.01.2024, 09:29
В Улан-Баторе арестовали обоих участников огненного ДТП, чтобы они не покончили с собой
После автокатастрофы с 60-тонным газовозом, в результате которой трое погибли и десятки жителей остались на улице, полиция Улан-Батора на всякий случай задержала водителей обоих столкнувшихся автомобилей.Читать далее
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