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27 марта 2020, 08:22

Geely повышает цены с 1 апреля

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Российский офис Geely сообщил о грядущем с 1 апреля повышении цен на весь модельный ряд, представленный на отечественном рынке. Исключение сделают для нового кроссовера Coolray, официальные продажи которого стартуют сегодня.
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Главными причинами подорожания представители Geely назвали экономические факторы и распространение коронавирусной инфекции. Как уточнил генеральный директор Geely Motors Чжан Шоухэ, в течение долгого времени компании удавалось сдерживать цены на свои автомобили, но сочетание неблагоприятных обстоятельств вынуждают ее пойти на непопулярный шаг.

Подорожание не станет критичным. Цены на все продаваемые в России автомобили вырастут в среднем на 2%. Так, кроссовер Emgrand X7 подорожает на 30 000 рублей, флагманский кроссовер Atlas – на 35 000, а седан Emgrand 7 – на 15 000 рублей.

По итогам 2019 года, кроссовер Geely Atlas стал не только абсолютным лидером модельного ряда Geely в нашей стране, но и самой продаваемой моделью среди автомобилей из китайских марок. Новинка Geely в России, компактный кроссовер Coolray, имеет все шансы стать новым бестселлером. Автомобиль сохранит ранее объявленные цены. Пока кроссовер доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Sport. Стоит он от 1 289 999 до 1 499 999 рублей. Чуть позже покупателям предложат автомобили в базовой комплектации Comfort.


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Форум Geely MK
сто десять с трудом бензин жерёт проехал кое как 60000 т незнаю что делать
игорь
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
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Geely повышает цены с 1 апреля
{{material_129461}}Главными причинами подорожания представители Geely назвали экономические факторы и распространение коронавирусной инфекции. Как уточнил генеральный директор Geely Motors Чжан Шоухэ, в течение долгого времени компании удавалось сдерживать цены на свои автомобили, но сочетание неблагоприятных обстоятельств вынуждают ее пойти на непопулярный шаг.Подорожание не станет критичным. Цены на все продаваемые в России автомобили вырастут в среднем на 2%. Так, кроссовер Emgrand X7 подорожает на 30 000 рублей, флагманский кроссовер Atlas – на 35 000, а седан Emgrand 7 – на 15 000 рублей.По итогам 2019 года, кроссовер Geely Atlas стал не только абсолютным лидером модельного ряда Geely в нашей стране, но и самой продаваемой моделью среди автомобилей из китайских марок. Новинка Geely в России, компактный кроссовер Coolray, имеет все шансы стать новым бестселлером. Автомобиль сохранит ранее объявленные цены. Пока кроссовер доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Sport. Стоит он от 1 289 999 до 1 499 999 рублей. Чуть позже покупателям предложат автомобили в базовой комплектации Comfort.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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