27 марта 2020, 08:22
Geely повышает цены с 1 апреля
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Российский офис Geely сообщил о грядущем с 1 апреля повышении цен на весь модельный ряд, представленный на отечественном рынке. Исключение сделают для нового кроссовера Coolray, официальные продажи которого стартуют сегодня.
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Подорожание не станет критичным. Цены на все продаваемые в России автомобили вырастут в среднем на 2%. Так, кроссовер Emgrand X7 подорожает на 30 000 рублей, флагманский кроссовер Atlas – на 35 000, а седан Emgrand 7 – на 15 000 рублей.
По итогам 2019 года, кроссовер Geely Atlas стал не только абсолютным лидером модельного ряда Geely в нашей стране, но и самой продаваемой моделью среди автомобилей из китайских марок. Новинка Geely в России, компактный кроссовер Coolray, имеет все шансы стать новым бестселлером. Автомобиль сохранит ранее объявленные цены. Пока кроссовер доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Sport. Стоит он от 1 289 999 до 1 499 999 рублей. Чуть позже покупателям предложат автомобили в базовой комплектации Comfort.
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