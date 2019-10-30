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30 октября 2019, 13:52

Geely повысит цены на три модели

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Фото: Geely
С 1 ноября повышаются цены на популярные кроссоверы Geely Atlas и Geely Emgrand X7, а также на седан Geely Emgrand 7. Прибавка составит от 15 000 до 25 000 в зависимости от модели.
Geely повысит цены на три модели

Фото: Geely

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Как стало известно порталу «Китайские автомобили» из источников сразу в двух российских дилерских центрах Geely, в ноябре подорожают три модели марки. Наиболее ощутимо цены вырастут на все комплектации бестселлера Geely – кроссовера Atlas. Автомобиль станет дороже на 25 000 рублей. Еще две модели – кроссовер Emgrand X7 и седан Emgrand 7 прибавят по 15 000 рублей, но также во всех комплектациях. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Грядущее подорожание станет вторым для Geely за последние полгода. Предыдущий раз цены пересматривали 1 июля. Тогда все автомобили китайской марки подорожали на 15 000 – 25 000 рублей. Сейчас Geely Atlas стоит минимум 1 114 990 рублей, за Emgrand X7 придется отдать не менее 1 004 900 рублей. Цены на седан Emgrand 7 начинаются от 750 990 рублей.

C января по сентябрь 2019 года российские дилеры Geely реализовали 6,3 тысячи автомобилей или в три с лишним раза больше, чем годом ранее (+228%). Это позволило китайской марке обойти по объему продаж в России Volvo, Land Rover и Subaru. В сентябре было продано 803 автомобиля Geely (+122%).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Slava Tsvetkov
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Geely повысит цены на три модели
{{material_127416}}Как стало известно порталу «Китайские автомобили» из источников сразу в двух российских дилерских центрах Geely, в ноябре подорожают три модели марки. Наиболее ощутимо цены вырастут на все комплектации бестселлера Geely – кроссовера Atlas. Автомобиль станет дороже на 25 000 рублей. Еще две модели – кроссовер Emgrand X7 и седан Emgrand 7 прибавят по 15 000 рублей, но также во всех комплектациях. Официального подтверждения этой информации пока нет.Грядущее подорожание станет вторым для Geely за последние полгода. Предыдущий раз цены пересматривали 1 июля. Тогда все автомобили китайской марки подорожали на 15 000 – 25 000 рублей. Сейчас Geely Atlas стоит минимум 1 114 990 рублей, за Emgrand X7 придется отдать не менее 1 004 900 рублей. Цены на седан Emgrand 7 начинаются от 750 990 рублей.C января по сентябрь 2019 года российские дилеры Geely реализовали 6,3 тысячи автомобилей или в три с лишним раза больше, чем годом ранее (+228%). Это позволило китайской марке обойти по объему продаж в России Volvo, Land Rover и Subaru. В сентябре было продано 803 автомобиля Geely (+122%).
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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