30 октября 2019, 13:52
Geely повысит цены на три модели
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Фото: Geely
С 1 ноября повышаются цены на популярные кроссоверы Geely Atlas и Geely Emgrand X7, а также на седан Geely Emgrand 7. Прибавка составит от 15 000 до 25 000 в зависимости от модели.
Фото: Geely
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Грядущее подорожание станет вторым для Geely за последние полгода. Предыдущий раз цены пересматривали 1 июля. Тогда все автомобили китайской марки подорожали на 15 000 – 25 000 рублей. Сейчас Geely Atlas стоит минимум 1 114 990 рублей, за Emgrand X7 придется отдать не менее 1 004 900 рублей. Цены на седан Emgrand 7 начинаются от 750 990 рублей.
C января по сентябрь 2019 года российские дилеры Geely реализовали 6,3 тысячи автомобилей или в три с лишним раза больше, чем годом ранее (+228%). Это позволило китайской марке обойти по объему продаж в России Volvo, Land Rover и Subaru. В сентябре было продано 803 автомобиля Geely (+122%).
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Отзывы по теме
Стук в рулевой.что может быть?
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Цена по моему для китайца всё таки высока.
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