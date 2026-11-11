Работает даже в минус 40 и стоит дешевле миллиона: на каком необычном топливе ездит новинка Geely?

Экономия 55 000 рублей в год и цена ниже миллиона: чем удивил новый седан от Geely?

В Китае появился седан с необычной схемой силовой установки. Его техника рассчитана на разные условия повседневной эксплуатации. В комплектациях заметно различаются запас хода и оснащение. Перед покупкой важнее всего проверить доступность нужного топлива.

В Китае появился седан с необычной схемой силовой установки. Его техника рассчитана на разные условия повседневной эксплуатации. В комплектациях заметно различаются запас хода и оснащение. Перед покупкой важнее всего проверить доступность нужного топлива.

При годовом пробеге 15 000 км заявленная экономия на топливе достигает 4 500 юаней, примерно 55 000 рублей. Geely вывела гибридный Galaxy Starshine 6 EF на китайский рынок. Публичная презентация автомобиля и технологии прошла в начале ноября 2026 года в Шэньяне. В Китае модель также называют Xingyao 6 E-fuel; это метанольно-бензиновая модификация Galaxy Starshine 6, известного ещё как Emgrand L EM-i. MarkLines называет её первым серийным подключаемым гибридом с силовой установкой на метаноле. Автомобиль также может ехать на бензине и чистой электротяге.

Силовую установку составляет атмосферный четырёхцилиндровый двигатель BHE15-BFDM объемом 1,5 литра и мощностью 93 кВт, или около 126 л. с. Крутящий момент достигает 170 Н·м, заявленный тепловой КПД составляет 48,15%. Двигатель работает на метаноле. Для поездок доступен и бензин; в баке можно использовать смесь этих топлив в произвольных пропорциях. Портал Китайские автомобили сообщает, что результативность сохраняется при температуре до минус 40 градусов.

Двигатель работает вместе с электромотором мощностью 140 кВт, или около 190 л. с., с крутящим моментом 240 Н·м. Система использует одноступенчатую гибридную трансмиссию DHT и передний привод. Покупателю предлагают батареи LFP емкостью 17 либо 28,3 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет от 130 до 230 км по китайскому циклу CLTC. В линейке три версии. Luxury EF проезжает на электротяге 130 км, а Prestige EF и Flagship EF, по заявлению компании, 230 км.

В гибридном режиме полный запас хода на бензине достигает 1880 км. На метаноле он составляет до 1250 км. Причина разницы в меньшей энергетической плотности метанола, зато его цена создаёт основу заявленной экономии. По приведенным данным, расход метанола составляет около 6,7 литра на 100 км, а его средняя цена в Китае равна примерно 2,9 юаня за литр. Geely оценивает затраты на такое топливо примерно в 20 юаней на 100 км. Запас хода на электротяге рассчитан по циклу CLTC, поэтому напрямую сравнивать его с результатами по WLTP не следует.

Экономический расчет упирается в доступность заправок. Geely сообщает о 1400 метанольных станциях в Китае и планирует построить завод мощностью 50 000 тонн метилового спирта в год. Если поблизости нет подходящей инфраструктуры, водитель может заправляться бензином. Но экономия на метаноле будет зависеть от местной цены топлива и наличия станций. Перед покупкой стоит проверить, есть ли такие заправки в регионе.

Galaxy Starshine 6 EF это пятиместный среднеразмерный седан. Его длина составляет 4806 мм, ширина 1886 мм, высота 1490 мм; колесная база равна 2756 мм. Багажник вмещает 609 литров. Сзади установлена торсионная балка. Компания заявляет, что заправить автомобиль чистым метанолом либо бензином можно примерно за три минуты. Подходит и смесь этих топлив, для неё используют тот же топливный узел.

Стартовая цена для первых покупателей в Китае составляет 76 800 юаней, или около 940 000 рублей. В дальнейшем седан будет стоить от 86 800 до 106 800 юаней. В базовую версию входят шесть подушек безопасности. Также предусмотрены светодиодная оптика и круиз-контроль. Диагональ мультимедийного экрана составляет 10,1 дюйма, приборной панели 10,25 дюйма.

В более дорогом исполнении предусмотрен аккумулятор увеличенной емкости и колеса размерностью 17 дюймов. В списке оснащения есть ассистенты водителя и экран диагональю 14,6 дюйма. Систему кругового обзора дополняют парктроники. В комплектацию также входят люк и климатический комфорт для передних кресел.