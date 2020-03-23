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23 марта 2020, 20:21

Geely представила 7-местный кроссовер

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Фото: Geely
Китайская марка Geely решила освоить сегмент крупных трехрядных вседорожников. Габаритная длина ее нового 7-местного кроссовера Geely Haoyue превышает 4,8 метра. Продажи в Китае стартуют летом 2020 года. Не исключено, что позднее модель доберется и до российского рынка.
Geely представила 7 местный кроссовер

Фото: Geely

Geely представила 7 местный кроссовер

Фото: Geely

Geely представила 7 местный кроссовер

Фото: Geely

Geely представила 7 местный кроссовер

Фото: Geely

Geely представила 7 местный кроссовер

Фото: Geely

Geely представила 7 местный кроссовер

Фото: Geely

Geely представила 7 местный кроссовер

Фото: Geely

Geely представила 7 местный кроссовер
Geely представила 7 местный кроссовер
Geely представила 7 местный кроссовер
Geely представила 7 местный кроссовер
Geely представила 7 местный кроссовер
Geely представила 7 местный кроссовер
Geely представила 7 местный кроссовер
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Новый кроссовер Geely с непростым для российских автолюбителей именем Haoyue, скорее всего, выйдет на мировые рынки под другим названием. Аналогичным образом компания уже поступала с кроссовером Boyue, который переименовали в Atlas или с Binyue, который стал Coolray. 

Габаритные размеры Geely Haoyue: длина – 4 835 мм, ширина – 1 900 мм, высота – 1 780 мм, колесная база – 2 815 мм. Дорожный просвет равен 190 мм. Базовая версия – пятиместная по стандартной формуле 2+3. Третий ряд с двумя сидениями можно дозаказать в качестве опции.

Стандартно все кроссоверы будут оснащаться полностью светодиодной оптикой, а топовые версии получат матричные фары и динамические указатели поворота. В список доступного оборудования входит цифровая приборная панель, большой экран медиасистемы, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.

В моторной гамме – без неожиданностей: 1,5-литровая наддувная «тройка» мощностью 177 л.с. или «турбочетверка» объемом 1,8 литра и отдачей 184 сил. Первый агрегат можно дополнить гибридным довеском в виде стартер-генератора по технологии mild hybrid (умеренный гибрид). Продажи в Китае стартуют ближе к лету. Новый Geely Haoyue составит конкуренцию кроссоверам Chery Tiggo 8 и GAC GS8 или даже Toyota Highlander.

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Geely представила 7-местный кроссовер
{{material_128772}}Новый кроссовер Geely с непростым для российских автолюбителей именем Haoyue, скорее всего, выйдет на мировые рынки под другим названием. Аналогичным образом компания уже поступала с кроссовером Boyue, который переименовали в Atlas или с Binyue, который стал Coolray. Габаритные размеры Geely Haoyue: длина – 4 835 мм, ширина – 1 900 мм, высота – 1 780 мм, колесная база – 2 815 мм. Дорожный просвет равен 190 мм. Базовая версия – пятиместная по стандартной формуле 2+3. Третий ряд с двумя сидениями можно дозаказать в качестве опции.Стандартно все кроссоверы будут оснащаться полностью светодиодной оптикой, а топовые версии получат матричные фары и динамические указатели поворота. В список доступного оборудования входит цифровая приборная панель, большой экран медиасистемы, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.В моторной гамме – без неожиданностей: 1,5-литровая наддувная «тройка» мощностью 177 л.с. или «турбочетверка» объемом 1,8 литра и отдачей 184 сил. Первый агрегат можно дополнить гибридным довеском в виде стартер-генератора по технологии mild hybrid (умеренный гибрид). Продажи в Китае стартуют ближе к лету. Новый Geely Haoyue составит конкуренцию кроссоверам Chery Tiggo 8 и GAC GS8 или даже Toyota Highlander.
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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