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14 октября 2019, 15:55

Geely представила серийный кроссовер Icon

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Фото: Geely
Спустя полтора года после премьеры концептуальной версии, компания Geely готова вывести на рынок серийный кроссовер Icon. Новинка сохранила яркий футуристический дизайн прототипа, над которым трудились специалисты студии Geely Design во главе с Питером Хорбери.
Geely представила серийный кроссовер Icon

Фото: Geely

Geely представила серийный кроссовер Icon

Фото: Geely

Geely представила серийный кроссовер Icon

Фото: Geely

Geely представила серийный кроссовер Icon

Фото: Geely

Geely представила серийный кроссовер Icon

Фото: Geely

Geely представила серийный кроссовер Icon

Фото: Geely

Geely представила серийный кроссовер Icon

Фото: Geely

Geely представила серийный кроссовер Icon
Geely представила серийный кроссовер Icon
Geely представила серийный кроссовер Icon
Geely представила серийный кроссовер Icon
Geely представила серийный кроссовер Icon
Geely представила серийный кроссовер Icon
Geely представила серийный кроссовер Icon
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Как и ожидалось, «космический» дизайн концепт-кара перешел на серийную модель практически в неизменном виде. А это, согласитесь, большая редкость. Кроссовер сохранил выдвижные ручки дверей, оригинальные выштамповки на боковинах и необычную графику оптики в форме песочных часов или знака бесконечности. Лишь на смену боковым камерам заднего вида пришли классические зеркала, на крыше появились рейлинги, а стекла боковых дверей обзавелись привычной окантовкой.

Новый Geely Icon построен на архитектуре BMA (B-segment Modular Architecture), которая разрабатывалась совместно с инженерами Volvo. Габаритные размеры кроссовера: длина – 4 350 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 615 мм, колесная база – 2 640 мм. В линейку силовых агрегатов пока входит только один двигатель – 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым «роботом».

Идейно Geely Icon близок к кроссоверу Kia Soul, но китайский вариант выглядит намного «круче». Салон получился современным и практичным. Среди интересных решений следует отметить двухэтажный центральный тоннель с вместительной полкой на нижнем уровне. В общей сложности в салоне предусмотрено более 30 всевозможных ящичков и отсеков для хранения мелочей. В список оснащения вошла цифровая панель приборов, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, климат-контроль с ионизатором воздуха, панорамная крыша, камеры кругового обзора и система автоматической парковки. Продажи в Китае начнутся уже в 2019 году. Не исключено, что в дальнейшем яркий кроссовер появится и на других рынках.

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 22:59
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Geely представила серийный кроссовер Icon
{{material_127416}}Как и ожидалось, «космический» дизайн концепт-кара перешел на серийную модель практически в неизменном виде. А это, согласитесь, большая редкость. Кроссовер сохранил выдвижные ручки дверей, оригинальные выштамповки на боковинах и необычную графику оптики в форме песочных часов или знака бесконечности. Лишь на смену боковым камерам заднего вида пришли классические зеркала, на крыше появились рейлинги, а стекла боковых дверей обзавелись привычной окантовкой.Новый Geely Icon построен на архитектуре BMA (B-segment Modular Architecture), которая разрабатывалась совместно с инженерами Volvo. Габаритные размеры кроссовера: длина – 4 350 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 615 мм, колесная база – 2 640 мм. В линейку силовых агрегатов пока входит только один двигатель – 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым «роботом».Идейно Geely Icon близок к кроссоверу Kia Soul, но китайский вариант выглядит намного «круче». Салон получился современным и практичным. Среди интересных решений следует отметить двухэтажный центральный тоннель с вместительной полкой на нижнем уровне. В общей сложности в салоне предусмотрено более 30 всевозможных ящичков и отсеков для хранения мелочей. В список оснащения вошла цифровая панель приборов, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, климат-контроль с ионизатором воздуха, панорамная крыша, камеры кругового обзора и система автоматической парковки. Продажи в Китае начнутся уже в 2019 году. Не исключено, что в дальнейшем яркий кроссовер появится и на других рынках.
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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