Главное отличие Geely Preface есть новый мотор и цена стала ниже

10 марта 2026, 14:05
Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены
Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены
Geely Preface теперь доступен в России с новым 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. и двумя комплектациями. Модель стала интереснее для тех, кто ищет седан бизнес-класса по разумной цене. Почему это важно для рынка и какие опции теперь доступны - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Preface теперь ближе к конкурентам по стоимости.
Российские автолюбители давно ждали обновления в сегменте доступных бизнес-седанов, и теперь Geely Preface выходит на рынок с новым мотором, который может изменить расстановку сил среди конкурентов. Как сообщает Autonews, китайский бренд представил версию с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с., что делает модель более доступной по цене и привлекательной для широкой аудитории.
Ранее Geely Preface оснащался только 200-сильным мотором, что сказывалось на стоимости и позиционировании автомобиля. Теперь же, благодаря новому двигателю, цена стартует от 3 329 990 рублей за комплектацию «Люкс» и от 3 429 990 рублей за «Флагман». Это заметно расширяет круг потенциальных покупателей, особенно на фоне ухода ряда западных брендов и роста цен на привычные модели.
Комплектация «Люкс» включает в себя 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, отделку салона и сидений черной экокожей, черную обивку потолка, шесть подушек безопасности и полный зимний пакет. В этот пакет входят подогревы сидений, руля, лобового и заднего стекла, зеркал и форсунок омывателя. Также в списке опций - бесключевой доступ со стороны водителя, кнопка запуска двигателя, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками в десяти направлениях, цифровая приборная панель на 10,2 дюйма, мультимедийный дисплей 13,2 дюйма с поддержкой Bluetooth и дублированием экрана смартфона, аудиосистема с восемью динамиками, датчики парковки спереди и сзади, камеры кругового обзора (360°), четыре USB-порта и розетка на 12 В.
Версия «Флагман» отличается наличием 18-дюймовых черных легкосплавных дисков, бесключевого доступа со стороны пассажира, вентиляции передних сидений, электрорегулировки кресла переднего пассажира в четырех направлениях, премиальной аудиосистемы с 12 динамиками (в том числе динамики в подголовнике водителя) и дополнительными системами активной безопасности.
Geely Preface впервые появился на российском рынке в августе 2024 года и сразу занял промежуточное положение между Mercedes-Benz E-Class и C-Class по габаритам. Среди официально продающихся сейчас моделей ближе всего к Preface по размеру и оснащению оказался Chery Arrizo 8, хотя последний немного короче. Важно отметить, что на фоне сокращения ассортимента седанов бизнес-класса в России, появление более доступной версии Preface может стать заметным событием для тех, кто ищет альтернативу привычным брендам.
По информации Autonews, интерес к китайским автомобилям в России продолжает расти, особенно после того, как многие европейские и японские производители сократили поставки. В этом контексте расширение линейки Geely выглядит логичным шагом. К тому же, недавно на рынке появилась новая версия кроссовера Geely Atlas с передним приводом и 147-сильным мотором, что также вызвало оживленное обсуждение среди покупателей.
Для тех, кто следит за тенденциями на рынке, будет полезно ознакомиться с анализом конкурентов в сегменте, где Preface теперь занимает особое место. Например, в материале о сравнении кроссоверов-конкурентов нового «Москвича М70» подробно разбираются нюансы комплектаций и ценообразования, что помогает лучше понять, как меняется рынок и какие модели становятся наиболее выгодными для покупки.
В целом, появление Geely Preface с новым мотором и расширенным списком опций - это не просто очередная новинка, а важный сигнал для всех, кто ищет современный и оснащенный седан по разумной цене. На фоне изменений в структуре рынка и роста интереса к китайским маркам, такие предложения становятся все более актуальными для российских покупателей.
Похожие материалы Джили
-
26.02.2026, 19:49
Geely готовит масштабное обновление: новые гибриды, метанол и ассистенты в 2026 году
Geely объявила о запуске сразу нескольких новых моделей и внедрении передовых гибридных технологий. Компания делает ставку на метаноловые двигатели и расширяет линейку ассистентов водителя. Что это значит для рынка и почему эксперты считают, что перемены затронут всех - объясняем подробно.Читать далее
-
25.02.2026, 20:00
Volga начинает поиск дилеров: объявлены города первой волны отбора — когда ждать первые поставки
Volga официально объявила старт приема заявок на дилерство в 12 ключевых городах страны. Мало кто знает, что запуск идет поэтапно, а новые модели уже на подходе. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:35
Volga C50: российский седан на платформе Geely с европейскими технологиями
Volga C50 - новый седан, который сочетает в себе узнаваемый российский бренд и современные разработки Geely. Модель ориентирована на отечественный рынок, обещая доступную цену и европейский подход к оснащению. Почему этот проект может изменить сегмент седанов в России - в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 06:34
Geely Preface прошел проверку зимой: что удивило и разочаровало после 11 тысяч километров
Geely Preface прошел первую зиму в России и открыл немало особенностей. Водитель столкнулся с непривычной эргономикой и спорными решениями в управлении. Динамика порадовала, но не обошлось без нюансов в обслуживании и эксплуатации. Некоторые детали удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
19.12.2025, 11:23
В России официально зарегистрировали седан Volga C50 на базе Geely Preface
В России появился новый седан Volga C50. Модель построена на платформе Geely Preface. Ожидаются два варианта двигателя и современный робот. Производство стартует в 2026 году. Подробности о технических отличиях и планах - в нашем материале.Читать далее
-
15.09.2025, 13:39
Geely показала обновленный седан Preface который может стать новой Волгой в России
В Китае представили обновленный седан Geely. Автомобиль получил точечные изменения во внешности. Его техническая часть была серьезно переработана. Модель стала заметно мощнее и технологичнее. Есть вероятность появления машины в России.Читать далее
-
30.10.2024, 12:17
Бизнес-седан Geely Preface подорожал второй раз за месяц. Сколько он стоит сейчас?
Продажи Geely Preface стартовали в России в августе 2024 года. Тогда цены седана приятно удивили. Базовая версия с учетом скидок стоила 2 699 990 рублей. Но уже 1 октября новинка подорожала во всех комплектациях. В конце месяца цены выросли вновь.Читать далее
-
07.08.2024, 12:15
Geely объявила цены на новый бизнес-седан Geely Preface: они ниже, чем ожидалось
Российский офис Geely опубликовал цены на новый бизнес-седан Geely Preface. Автомобиль оснащен 2,0-литровым мотором на 200 сил и 7-ступенчатым «роботом». Покупатели могут выбирать из двух уровней оснащения.Читать далее
-
01.08.2024, 00:25
Camry-заменители: 5 лучших китайских бизнес-седанов и сколько они сейчас стоят
Вплоть до 2022 года Toyota Camry оставалась безоговорочным лидером сегмента бизнес-седанов. Собранные в Санкт-Петербурге автомобили охотно покупали не только в ведомственные и корпоративные гаражи, но и частные автолюбители. Сейчас освободившуюся нишу активно занимают китайские производители.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
26.02.2026, 19:49
Geely готовит масштабное обновление: новые гибриды, метанол и ассистенты в 2026 году
Geely объявила о запуске сразу нескольких новых моделей и внедрении передовых гибридных технологий. Компания делает ставку на метаноловые двигатели и расширяет линейку ассистентов водителя. Что это значит для рынка и почему эксперты считают, что перемены затронут всех - объясняем подробно.Читать далее
-
25.02.2026, 20:00
Volga начинает поиск дилеров: объявлены города первой волны отбора — когда ждать первые поставки
Volga официально объявила старт приема заявок на дилерство в 12 ключевых городах страны. Мало кто знает, что запуск идет поэтапно, а новые модели уже на подходе. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 19:35
Volga C50: российский седан на платформе Geely с европейскими технологиями
Volga C50 - новый седан, который сочетает в себе узнаваемый российский бренд и современные разработки Geely. Модель ориентирована на отечественный рынок, обещая доступную цену и европейский подход к оснащению. Почему этот проект может изменить сегмент седанов в России - в нашем материале.Читать далее
-
16.01.2026, 06:34
Geely Preface прошел проверку зимой: что удивило и разочаровало после 11 тысяч километров
Geely Preface прошел первую зиму в России и открыл немало особенностей. Водитель столкнулся с непривычной эргономикой и спорными решениями в управлении. Динамика порадовала, но не обошлось без нюансов в обслуживании и эксплуатации. Некоторые детали удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
19.12.2025, 11:23
В России официально зарегистрировали седан Volga C50 на базе Geely Preface
В России появился новый седан Volga C50. Модель построена на платформе Geely Preface. Ожидаются два варианта двигателя и современный робот. Производство стартует в 2026 году. Подробности о технических отличиях и планах - в нашем материале.Читать далее
-
15.09.2025, 13:39
Geely показала обновленный седан Preface который может стать новой Волгой в России
В Китае представили обновленный седан Geely. Автомобиль получил точечные изменения во внешности. Его техническая часть была серьезно переработана. Модель стала заметно мощнее и технологичнее. Есть вероятность появления машины в России.Читать далее
-
30.10.2024, 12:17
Бизнес-седан Geely Preface подорожал второй раз за месяц. Сколько он стоит сейчас?
Продажи Geely Preface стартовали в России в августе 2024 года. Тогда цены седана приятно удивили. Базовая версия с учетом скидок стоила 2 699 990 рублей. Но уже 1 октября новинка подорожала во всех комплектациях. В конце месяца цены выросли вновь.Читать далее
-
07.08.2024, 12:15
Geely объявила цены на новый бизнес-седан Geely Preface: они ниже, чем ожидалось
Российский офис Geely опубликовал цены на новый бизнес-седан Geely Preface. Автомобиль оснащен 2,0-литровым мотором на 200 сил и 7-ступенчатым «роботом». Покупатели могут выбирать из двух уровней оснащения.Читать далее
-
01.08.2024, 00:25
Camry-заменители: 5 лучших китайских бизнес-седанов и сколько они сейчас стоят
Вплоть до 2022 года Toyota Camry оставалась безоговорочным лидером сегмента бизнес-седанов. Собранные в Санкт-Петербурге автомобили охотно покупали не только в ведомственные и корпоративные гаражи, но и частные автолюбители. Сейчас освободившуюся нишу активно занимают китайские производители.Читать далее