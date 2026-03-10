Главное отличие Geely Preface есть новый мотор и цена стала ниже

Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены

Geely Preface теперь доступен в России с новым 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. и двумя комплектациями. Модель стала интереснее для тех, кто ищет седан бизнес-класса по разумной цене. Почему это важно для рынка и какие опции теперь доступны - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Preface теперь ближе к конкурентам по стоимости.

Российские автолюбители давно ждали обновления в сегменте доступных бизнес-седанов, и теперь Geely Preface выходит на рынок с новым мотором, который может изменить расстановку сил среди конкурентов. Как сообщает Autonews, китайский бренд представил версию с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с., что делает модель более доступной по цене и привлекательной для широкой аудитории.

Ранее Geely Preface оснащался только 200-сильным мотором, что сказывалось на стоимости и позиционировании автомобиля. Теперь же, благодаря новому двигателю, цена стартует от 3 329 990 рублей за комплектацию «Люкс» и от 3 429 990 рублей за «Флагман». Это заметно расширяет круг потенциальных покупателей, особенно на фоне ухода ряда западных брендов и роста цен на привычные модели.

Комплектация «Люкс» включает в себя 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, отделку салона и сидений черной экокожей, черную обивку потолка, шесть подушек безопасности и полный зимний пакет. В этот пакет входят подогревы сидений, руля, лобового и заднего стекла, зеркал и форсунок омывателя. Также в списке опций - бесключевой доступ со стороны водителя, кнопка запуска двигателя, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками в десяти направлениях, цифровая приборная панель на 10,2 дюйма, мультимедийный дисплей 13,2 дюйма с поддержкой Bluetooth и дублированием экрана смартфона, аудиосистема с восемью динамиками, датчики парковки спереди и сзади, камеры кругового обзора (360°), четыре USB-порта и розетка на 12 В.

Версия «Флагман» отличается наличием 18-дюймовых черных легкосплавных дисков, бесключевого доступа со стороны пассажира, вентиляции передних сидений, электрорегулировки кресла переднего пассажира в четырех направлениях, премиальной аудиосистемы с 12 динамиками (в том числе динамики в подголовнике водителя) и дополнительными системами активной безопасности.

Geely Preface впервые появился на российском рынке в августе 2024 года и сразу занял промежуточное положение между Mercedes-Benz E-Class и C-Class по габаритам. Среди официально продающихся сейчас моделей ближе всего к Preface по размеру и оснащению оказался Chery Arrizo 8, хотя последний немного короче. Важно отметить, что на фоне сокращения ассортимента седанов бизнес-класса в России, появление более доступной версии Preface может стать заметным событием для тех, кто ищет альтернативу привычным брендам.

По информации Autonews, интерес к китайским автомобилям в России продолжает расти, особенно после того, как многие европейские и японские производители сократили поставки. В этом контексте расширение линейки Geely выглядит логичным шагом. К тому же, недавно на рынке появилась новая версия кроссовера Geely Atlas с передним приводом и 147-сильным мотором, что также вызвало оживленное обсуждение среди покупателей.

Для тех, кто следит за тенденциями на рынке, будет полезно ознакомиться с анализом конкурентов в сегменте, где Preface теперь занимает особое место. Например, в материале о сравнении кроссоверов-конкурентов нового «Москвича М70» подробно разбираются нюансы комплектаций и ценообразования, что помогает лучше понять, как меняется рынок и какие модели становятся наиболее выгодными для покупки.

В целом, появление Geely Preface с новым мотором и расширенным списком опций - это не просто очередная новинка, а важный сигнал для всех, кто ищет современный и оснащенный седан по разумной цене. На фоне изменений в структуре рынка и роста интереса к китайским маркам, такие предложения становятся все более актуальными для российских покупателей.