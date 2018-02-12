Geely приценивается к Mercedes
Китайский автогигант Geely собирается купить пакет акций Daimler. Став одним из крупнейших акционеров немецкой компании, китайцы рассчитывают получить доступ к новым технологиям в области разработки электромобилей.
В ноябре прошлого года Geely сделала предложение Daimler о покупке 5% акций. Тогда немецкая компания отказалась, посоветовав китайцам покупать акции на свободном рынке. По всей видимости, Geely последовала этому совету и сейчас активно скупает все доступные акции немецкого автоконцерна.
В настоящее время крупнейшим акционером Daimler является Кувейтский инвестиционный фонд, владеющий 6,8% акций. На втором месте – инвестиционная компания BlackRock (6%). На покупку акций Daimler руководство Geely собиралось потратить примерно 4 млрд евро. По последним данным, китайская компания уже выкупила более 6 процентов.
Китай активно развивает технологии в области электротранспорта. Поэтому здесь стремятся получить доступ к разработкам европейских компаний в этой сфере. В частности, в Geely заинтересованы в усовершенствованной технологии производства автомобильных аккумуляторов Daimler. Также китайцы хотели бы построить в Ухане совместное предприятие Geely-Daimler по выпуску электромобилей.
Отметим, что Daimler – не первый европейский автопроизводитель, к которому Geely проявляет интерес. Компания уже владеет контрольными пакетами акций Volvo и Lotus.
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