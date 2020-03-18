Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 марта 2020, 17:07

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

  • 3556
  • 0
 
Российские продажи кроссовера Geely Coolray стартуют 27 марта 2020 года. Китайский автопроизводитель опубликовал список комплектаций и назвал цены трех из них. Самая дорогая версия Flagship Sport обойдется минимум в 1 499 999 рублей.
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

 

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Ранее мы писали
В России насчитывается более 626 тысяч автомобилей китайских брендов, что составляет 1,4% от всего автопарка ...
Читать далее
Новый компактный (4,3 метра) кроссовер Geely Coolray предложат российским покупателям в 4 комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. В список базового оснащения войдет простенький климат-контроль и «зимний» пакет, галогеновые фары и тканевый салон. Цена начальной комплектации будет объявлена ближе к лету.
 
Кроссовер следующего уровня в исполнении Luxury оценили в 1 289 999 рублей. Здесь покупателей ждет салон, отделанный кожзамом, светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамная крыша с люком и медиасистема с платформой MirrorLink для подключения смартфонов.

В комплектации Flagship (от 1 449 999 рублей) дополнительно появляется 7-дюймовый экран на панели приборов, камера кругового обзора, система контроля «слепых» зон и система автоматической парковки. Внешне опознать автомобиль можно по красным тормозным суппортам, декоративным вставкам «под карбон» и металлическими накладками на пороги и педали.
 
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

Фото пользователя 110km.ru

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

Фото пользователя 110km.ru

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

Фото пользователя 110km.ru

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

Фото пользователя 110km.ru

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

Фото пользователя 110km.ru

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

Фото пользователя 110km.ru

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray

Фото пользователя 110km.ru

Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
Наконец, топовая версия Flagship Sport стоит минимум 1 499 999 рублей. Покупатели могут заказать двухцветную окраску кузова, в оформлении появляется спойлер и черные накладки на боковые зеркала.

Все версии Coolray оснащаются 1,5-литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач собственного производства. Продажи стартуют 27 марта 2020 года. Основным конкурентом Geely Coolray можно считать корейский кроссовер Kia Seltos, который со 149-сильным мотором и вариатором стоит от 1 349 900 рублей, а также Hyundai Creta.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Geely MK
сто десять с трудом бензин жерёт проехал кое как 60000 т незнаю что делать
игорь
Форум Geely Emgrand EC7
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Виталий
Форум Geely Emgrand X7
Стук в рулевой.что может быть?
константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Джили
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Geely Coolray
Объявления о продаже Geely Coolray
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 18 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 37 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
{{material_129208}}Новый компактный (4,3 метра) кроссовер Geely Coolray предложат российским покупателям в 4 комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. В список базового оснащения войдет простенький климат-контроль и «зимний» пакет, галогеновые фары и тканевый салон. Цена начальной комплектации будет объявлена ближе к лету.  Кроссовер следующего уровня в исполнении Luxury оценили в 1 289 999 рублей. Здесь покупателей ждет салон, отделанный кожзамом, светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамная крыша с люком и медиасистема с платформой MirrorLink для подключения смартфонов.В комплектации Flagship (от 1 449 999 рублей) дополнительно появляется 7-дюймовый экран на панели приборов, камера кругового обзора, система контроля «слепых» зон и система автоматической парковки. Внешне опознать автомобиль можно по красным тормозным суппортам, декоративным вставкам «под карбон» и металлическими накладками на пороги и педали.  {{gallery_1979}} Наконец, топовая версия Flagship Sport стоит минимум 1 499 999 рублей. Покупатели могут заказать двухцветную окраску кузова, в оформлении появляется спойлер и черные накладки на боковые зеркала.Все версии Coolray оснащаются 1,5-литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач собственного производства. Продажи стартуют 27 марта 2020 года. Основным конкурентом Geely Coolray можно считать корейский кроссовер Kia Seltos, который со 149-сильным мотором и вариатором стоит от 1 349 900 рублей, а также Hyundai Creta.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Оренбург Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться