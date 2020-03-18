18 марта 2020, 17:07
Geely раскрыла комплектации и цены кроссовера Coolray
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Российские продажи кроссовера Geely Coolray стартуют 27 марта 2020 года. Китайский автопроизводитель опубликовал список комплектаций и назвал цены трех из них. Самая дорогая версия Flagship Sport обойдется минимум в 1 499 999 рублей.
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Кроссовер следующего уровня в исполнении Luxury оценили в 1 289 999 рублей. Здесь покупателей ждет салон, отделанный кожзамом, светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, панорамная крыша с люком и медиасистема с платформой MirrorLink для подключения смартфонов.
В комплектации Flagship (от 1 449 999 рублей) дополнительно появляется 7-дюймовый экран на панели приборов, камера кругового обзора, система контроля «слепых» зон и система автоматической парковки. Внешне опознать автомобиль можно по красным тормозным суппортам, декоративным вставкам «под карбон» и металлическими накладками на пороги и педали.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Все версии Coolray оснащаются 1,5-литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач собственного производства. Продажи стартуют 27 марта 2020 года. Основным конкурентом Geely Coolray можно считать корейский кроссовер Kia Seltos, который со 149-сильным мотором и вариатором стоит от 1 349 900 рублей, а также Hyundai Creta.
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