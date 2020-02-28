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28 февраля 2020, 22:36

Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России

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Фото: tarantas.news
Компания Geely раскрыла информацию о двух из четырех комплектациях кроссовера Coolray, который уже в скором времени появится в России. Модель будет оснащена 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил, разработанным совместно с Volvo.
Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России

Фото: tarantas.news

Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России

Фото: tarantas.news

Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России

Фото: tarantas.news

Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России

Фото: tarantas.news

Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России

Фото: tarantas.news

Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России

Фото: tarantas.news

Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России
Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России
Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России
Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России
Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России
Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России
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В России в дилерских центрах Geely появился кроссовер Coolray, автомобиль в настоящее время доступен для тест-драйва и предзаказа. Пока модель представлена в двух комплектациях с безальтернативным полуторалитровым турбодвигателем. Две версии городского китайского кроссовера носят названия Flagship и Flagship Sport.

Geely Coolray имеет яркую внешность и новейшие технологические решения. Передний бампер с заостренными гранями, как и выхлопные патрубки намекают на спортивный стиль, а задний спойлер Coolray способен уменьшить сопротивление и стабилизировать воздушные потоки. Завершает облик панорамная крыша с люком. Интерьер кроссовера также отличается строгим стилем, в его создании дизайнеры использовали двухцветную гамму. В отделке салона присутствуют матовые металлические декоративные вставки и элементы из экокожи. Мультимедийная система идет с сенсорным 10,25-дюймовым экраном и шестью динамиками, а платформа MirrorLink позволяет подключить гаджеты и пользоваться мобильными приложениями.

Городской кроссовер адаптирован к российской зиме, здесь присутствует пакет теплых опций. В модификации Flagship идет круиз-контроль, система помощи при парковке, камера кругового обзора, функция контроля слепых зон и другие важные помощники.

Комплектация Flagship Sport отличается крышей черного цвета, спортивным спойлером, черными накладками на корпусах боковых зеркал и другими дизайнерскими решениями, которые подчеркивают спортивный характер кроссовера.

Geely привезет в Россию кроссоверы Coolray только с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель разработан совместно с Volvo. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Позже будут представлены еще две комплектации и цены.

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Geely рассказала о двух комплектациях Coolray для России
{{material_129012}}В России в дилерских центрах Geely появился кроссовер Coolray, автомобиль в настоящее время доступен для тест-драйва и предзаказа. Пока модель представлена в двух комплектациях с безальтернативным полуторалитровым турбодвигателем. Две версии городского китайского кроссовера носят названия Flagship и Flagship Sport.Geely Coolray имеет яркую внешность и новейшие технологические решения. Передний бампер с заостренными гранями, как и выхлопные патрубки намекают на спортивный стиль, а задний спойлер Coolray способен уменьшить сопротивление и стабилизировать воздушные потоки. Завершает облик панорамная крыша с люком. Интерьер кроссовера также отличается строгим стилем, в его создании дизайнеры использовали двухцветную гамму. В отделке салона присутствуют матовые металлические декоративные вставки и элементы из экокожи. Мультимедийная система идет с сенсорным 10,25-дюймовым экраном и шестью динамиками, а платформа MirrorLink позволяет подключить гаджеты и пользоваться мобильными приложениями.Городской кроссовер адаптирован к российской зиме, здесь присутствует пакет теплых опций. В модификации Flagship идет круиз-контроль, система помощи при парковке, камера кругового обзора, функция контроля слепых зон и другие важные помощники.Комплектация Flagship Sport отличается крышей черного цвета, спортивным спойлером, черными накладками на корпусах боковых зеркал и другими дизайнерскими решениями, которые подчеркивают спортивный характер кроссовера.Geely привезет в Россию кроссоверы Coolray только с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель разработан совместно с Volvo. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Позже будут представлены еще две комплектации и цены.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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