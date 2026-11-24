Где в России дадут электрокар Geely на сутки для теста и зачем это нужно?

Geely выделяет электромобили и гибриды в отдельную дилерскую сеть. Первый центр уже работает под Петербургом, а клиентам предлагают брать машину на тест-драйв до суток. Так можно проверить запас хода и зарядку на своем маршруте.

Geely выделяет электромобили и гибриды в отдельную дилерскую сеть. Первый центр уже работает под Петербургом, а клиентам предлагают брать машину на тест-драйв до суток. Так можно проверить запас хода и зарядку на своем маршруте.

До 24 часов может длиться тест-драйв в специализированных центрах Geely. За это время клиент сможет проверить машину на привычных дорогах и попробовать зарядить ее дома или на общественной станции.

Компания создает в России отдельное направление для электромобилей и гибридов, отделяя их продажи от бензиновых моделей. Первый центр открылся в Янино-1 под Санкт-Петербургом на базе дилера «Экспо Кар». Geely планирует открыть четыре ключевые площадки. В Москве это «Автомир Ярославка» и «Фаворит Восток», в Санкт-Петербурге расположатся «Мэйджор Олимп» и «Экспокар Янино». Центры переоборудуют по стандартам бренда для показа и продажи автомобилей на новых источниках энергии; там же наладят сервис, сообщает пресс-служба Geely.

Подобный формат требует от дилера отдельного подхода к сервису. Для обслуживания машин на новых источниках энергии нужны подходящее оборудование и подготовленный персонал. Клиенту важно разобраться, как организовать зарядку и на какой запас хода рассчитывать. Отдельно придется объяснить особенности повседневной эксплуатации.

В линейке для сети представлены модели серии Geely EX5. Полностью электрический EX5 носит экспортное имя китайского кроссовера Galaxy E5. Российская версия оснащается передним электродвигателем мощностью 160 кВт (218 л. с.) с крутящим моментом 320 Н·м и LFP-батареей емкостью 60,2 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 430 километров. По данным глобального сайта Geely, для экспортных исполнений предусмотрена аккумулятор Short Blade и быстрая зарядка: с 30 до 80% примерно за 20 минут.

В августе 2026 года российская линейка EX5 расширилась до трех модификаций: полностью электрической, параллельно-последовательной EM-i и последовательной EM-R. В EM-R двигатель внутреннего сгорания прежде всего вырабатывает электроэнергию, а автомобиль приводит в движение электропривод. Для этой гибридной версии заявлен суммарный запас хода до 1000 километров на топливе и заряде. Электрический запас хода EX5 в российской спецификации составляет 430 километров; показатели зарубежных вариантов, рассчитанные по другим циклам, отличаются.

В декабре компания планирует добавить электрический хетчбэк Geely EX2. Расширение модельного ряда должно продолжиться до конца 2026 года.

На начальном этапе дилеры рассчитывают продавать около 30 таких автомобилей в месяц через каждый специализированный центр. Это заявленный ориентир для новой сети, а не подтвержденный результат продаж. В другой части рынка развивается выпуск электронных компонентов: калужская линия плат предназначена для Tenet и Jetour; в программу также включили Changan.