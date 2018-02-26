Geely стал главным акционером Daimler
Китайский автоконцерн Geely приобрел почти 10% акций Daimler, став крупнейшим акционером немецкой компании. Теперь Mercedes и Volvo – в каком-то смысле родственники.
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Китайский автогигант Geely собирается купить пакет акций Daimler. Став одним из крупнейших акционеров немецкой ...Читать далее
На следующей неделе представители Geely планируют отправиться в Германию на переговоры с руководством Daimler и с членами немецкого правительства. В Geely подчеркивают, что нацелены на долгосрочное партнерство, чтобы вместе противостоять таким серьезным конкурентам, как Tesla, Google и Uber. По мнению Ли Шуфу, в будущем автопроизводители смогут выжить, только объединив усилия.
С развитием схем совместного потребления и автономного транспорта, объем автомобильного производства будет постепенно снижаться. В отдаленной перспективе на рынке останутся лишь 2 – 3 крупных игрока. Geely хочет попасть в их число. Китайцы сделали ставку на Daimler, поскольку это один из немногих немецких автопроизводителей, акции которого принадлежат не частным владельцам, а инвестиционным компаниям и фондам. Например, собственниками 47% акций BMW являются Сюзанна Клаттен (самая богатая женщина Германии) и ее брат Стефан Квандт, а концерном Volkswagen владеет клан Порше-Пиех.
Немецкая сторона пока никак не комментирует произошедшее. Но статс-секретарь министерства экономики и энергетики Германии Маттиас Махниг пообещал, что на ближайшей встрече министров торговли стран ЕС, обсудят, как лучше защитить стратегически важные европейские компании от нежелательных инвесторов.
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