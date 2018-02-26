26 февраля 2018, 13:39

Geely стал главным акционером Daimler

Китайский автоконцерн Geely приобрел почти 10% акций Daimler, став крупнейшим акционером немецкой компании. Теперь Mercedes и Volvo – в каком-то смысле родственники.
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Китайский автогигант Geely собирается купить пакет акций Daimler. Став одним из крупнейших акционеров немецкой ...
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Основатель Geely Ли Шуфу потратил около 9 млрд долларов, чтобы выкупить 9,69% акций Daimler. Главная цель китайского автомагната – получить доступ к технологиям Mercedes в области электрических и автономных автомобилей. Первоначально, Geely обратилась с предложением к Daimler о покупке 5%-ного пакета акций по специальной цене. Но немцы отказались, посоветовав купить акции на свободном рынке. В итоге, сделка обошлась недешево. Значительно дороже, чем покупка 100% акций Volvo Сars. В 2009 году Geely заплатила за них Ford всего 1,8 млрд долларов. Цель сделки была та же - доступ к европейским технологиям. Позднее Geely и Volvo Cars подписали меморандум о передаче технологий.

На следующей неделе представители Geely планируют отправиться в Германию на переговоры с руководством Daimler и с членами немецкого правительства. В Geely подчеркивают, что нацелены на долгосрочное партнерство, чтобы вместе противостоять таким серьезным конкурентам, как Tesla, Google и Uber. По мнению Ли Шуфу, в будущем автопроизводители смогут выжить, только объединив усилия. 

С развитием схем совместного потребления и автономного транспорта, объем автомобильного производства будет постепенно снижаться. В отдаленной перспективе на рынке останутся лишь 2 – 3 крупных игрока. Geely хочет попасть в их число. Китайцы сделали ставку на Daimler, поскольку это один из немногих немецких автопроизводителей, акции которого принадлежат не частным владельцам, а инвестиционным компаниям и фондам. Например, собственниками 47% акций BMW являются Сюзанна Клаттен (самая богатая женщина Германии) и ее брат Стефан Квандт, а концерном Volkswagen владеет клан Порше-Пиех. 

Немецкая сторона пока никак не комментирует произошедшее. Но статс-секретарь министерства экономики и энергетики Германии Маттиас Махниг пообещал, что на ближайшей встрече министров торговли стран ЕС, обсудят, как лучше защитить стратегически важные европейские компании от нежелательных инвесторов.

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Geely стал главным акционером Daimler
{{material_122516}}Основатель Geely Ли Шуфу потратил около 9 млрд долларов, чтобы выкупить 9,69% акций Daimler. Главная цель китайского автомагната – получить доступ к технологиям Mercedes в области электрических и автономных автомобилей. Первоначально, Geely обратилась с предложением к Daimler о покупке 5%-ного пакета акций по специальной цене. Но немцы отказались, посоветовав купить акции на свободном рынке. В итоге, сделка обошлась недешево. Значительно дороже, чем покупка 100% акций Volvo Сars. В 2009 году Geely заплатила за них Ford всего 1,8 млрд долларов. Цель сделки была та же - доступ к европейским технологиям. Позднее Geely и Volvo Cars подписали меморандум о передаче технологий.На следующей неделе представители Geely планируют отправиться в Германию на переговоры с руководством Daimler и с членами немецкого правительства. В Geely подчеркивают, что нацелены на долгосрочное партнерство, чтобы вместе противостоять таким серьезным конкурентам, как Tesla, Google и Uber. По мнению Ли Шуфу, в будущем автопроизводители смогут выжить, только объединив усилия. С развитием схем совместного потребления и автономного транспорта, объем автомобильного производства будет постепенно снижаться. В отдаленной перспективе на рынке останутся лишь 2 – 3 крупных игрока. Geely хочет попасть в их число. Китайцы сделали ставку на Daimler, поскольку это один из немногих немецких автопроизводителей, акции которого принадлежат не частным владельцам, а инвестиционным компаниям и фондам. Например, собственниками 47% акций BMW являются Сюзанна Клаттен (самая богатая женщина Германии) и ее брат Стефан Квандт, а концерном Volkswagen владеет клан Порше-Пиех. Немецкая сторона пока никак не комментирует произошедшее. Но статс-секретарь министерства экономики и энергетики Германии Маттиас Махниг пообещал, что на ближайшей встрече министров торговли стран ЕС, обсудят, как лучше защитить стратегически важные европейские компании от нежелательных инвесторов.
2018-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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