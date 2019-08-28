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28 августа 2019, 12:23

Geely SX11 появится в России до конца года

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Фото: Geely
Новый кроссовер Geely SX11 представили год назад, в августе, на Московском автосалоне. Сертификационные испытания стартовали в апреле. Продажи могут начать до конца текущего года. Сборку новинки хотят наладить на белорусском заводе «Белджи».
Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года

Фото: Geely

Geely SX11 появится в России до конца года
Geely SX11 появится в России до конца года
Geely SX11 появится в России до конца года
Geely SX11 появится в России до конца года
Geely SX11 появится в России до конца года
Geely SX11 появится в России до конца года
Geely SX11 появится в России до конца года
Geely SX11 появится в России до конца года
Geely SX11 появится в России до конца года
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Кроссовер SX-11 стал первой моделью Geely, построенной на платформе собственной разработки - архитектуре BMA (B-segment Modular Architecture). Его габаритные размеры: 4 330 мм х 1 800 мм х 1 609 мм. Колесная база – 2 600 мм. В моторную гамму для Китая входят два бензиновых агрегата: 1,0-литровый наддувной двигатель мощностью 136 л.с. (205 Нм) и 1,5-литровый мощностью 177 л.с. (225 Нм). Со старшим турбомотором 177-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» кроссовер набирает первую «сотню» за 7,9 секунды. Базовый двигатель сочетается только с 6-ступенчатой «механикой».

В Китае Geely SX11 продается с осени 2018 года под именем Binyue. Цена базовой версии составляет 78,8 тыс. юаней или около 730 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу. В список оснащения Geely Binyue входит камера заднего вида, панорамная крыша, медиасистема с доступом в интернет и Wi-Fi, а также система удержания в полосе движения, система мониторинга слепых зон, система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль.

Поставки автомобилей для России могут наладить из Беларуси. Но пока на заводе «Белджи» идут подготовительные работы. Сборку Geely SX11 хотят начать до конца года, но первая партия из 300 кроссоверов будет адресована исключительно белорусскому рынку. Поэтому на первом этапе кроссоверы в Россию будут привозить из Китая.


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Geely SX11 появится в России до конца года
{{material_124438}}Кроссовер SX-11 стал первой моделью Geely, построенной на платформе собственной разработки - архитектуре BMA (B-segment Modular Architecture). Его габаритные размеры: 4 330 мм х 1 800 мм х 1 609 мм. Колесная база – 2 600 мм. В моторную гамму для Китая входят два бензиновых агрегата: 1,0-литровый наддувной двигатель мощностью 136 л.с. (205 Нм) и 1,5-литровый мощностью 177 л.с. (225 Нм). Со старшим турбомотором 177-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» кроссовер набирает первую «сотню» за 7,9 секунды. Базовый двигатель сочетается только с 6-ступенчатой «механикой».В Китае Geely SX11 продается с осени 2018 года под именем Binyue. Цена базовой версии составляет 78,8 тыс. юаней или около 730 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу. В список оснащения Geely Binyue входит камера заднего вида, панорамная крыша, медиасистема с доступом в интернет и Wi-Fi, а также система удержания в полосе движения, система мониторинга слепых зон, система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль.Поставки автомобилей для России могут наладить из Беларуси. Но пока на заводе «Белджи» идут подготовительные работы. Сборку Geely SX11 хотят начать до конца года, но первая партия из 300 кроссоверов будет адресована исключительно белорусскому рынку. Поэтому на первом этапе кроссоверы в Россию будут привозить из Китая.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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