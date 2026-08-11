Почему эксперты считают Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo лучшими в своем классе

11 августа 2026, 18:07
Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo: новые лидеры среди кроссоверов 2026
Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo: новые лидеры среди кроссоверов 2026
В 2026 году на российском рынке появились кроссоверы Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo, которые по оснащению и надежности способны конкурировать с европейскими и японскими моделями. Эксперты отмечают, что эти автомобили становятся все более востребованными на фоне ограниченного выбора и роста цен.
В 2026 году китайские кроссоверы перестали быть редкостью на российских дорогах. В последние годы производители из Китая не только укрепили свои позиции, но и предложили автомобили, которые по ряду параметров способны конкурировать с популярными японскими аналогами. В условиях ограниченного выбора новых машин и постоянного роста цен, именно китайские бренды становятся для многих россиян альтернативой.
Эксперты нашли три модели, которые завоевали особое внимание: Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo. Эти кроссоверы стабильно получают высокие оценки за надежность, оснащение и соотношение цен и качества. Каждый из них рассчитывает на свою аудиторию, но все они действительно оправдывают вложенные средства.
Geely Tugella представляет собой агрессивный вариант, аналогичный BMW X6. В отличие от большинства китайских моделей с нейтральной внешностью, Tugella выглядит дерзко и современно. Полный привод и 238-сильный мотор позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и вне асфальта. При этом расход топлива остается на уровне 6-7 литров на 100 км, что для этого класса считается альтернативным показателем. Важный плюс - высокий уровень безопасности, согласно условиям сотрудничества Geely с Volvo: многие технологии и решения по безопасности перешли в китайские модели.
Chery Tiggo 8 Pro Max – флагман бренда, который часто сравнивают с Mercedes и Lexus по внешности и комфорту. Эта модель рассчитана на тех, кто ценит надежность и спокойствие во время управления. Tiggo 8 Pro Max отличается просторным салоном, богатым оснащением и отсутствием серьезных проблем в эксплуатации. Владельцы отмечают лишь незначительные мелкие недочеты, которые для массового автомобиля вполне допустимы. В целом, модель производит впечатление надежного и продуманного семейного кроссовера.
Haval Dargo – выбор для тех, кто ищет нечто необычное. Внешне этот кроссовер напоминает классические внедорожники вроде Ford Bronco или Jeep Wrangler: угловатый, брутальный, с акцентом на проходимость. Dargo оснащен блокировкой заднего дифференциала, что редко встречается в этом сегменте. Внутри - современный комфорт: двухзонный климат-контроль, качественная акустика и удобный салон. Модель хорошо подходит для городских условий и активного отдыха, отзывы владельцев в основном положительные.
Интересно, что тенденция роста популярности китайских кроссоверов подтверждается и на основе других брендов: например, Changan UNI-K за два года эксплуатации проехал почти 60 тысяч километров без серьезных неисправностей, что отмечено в материале . Это означает, что китайские автомобили становятся все более востребованными и надежными.
Для российского рынка в 2026 году Geely Tigella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo выглядят разумным выбором: сочетают в себе современный дизайн, достойную техническую начинку и реальную доступность. Эти модели не только обеспечивают конкуренцию с традиционными и японскими аналогами, но и часто оказываются более выгодными при сравнении характеристик.
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