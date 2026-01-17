Стоит ли бояться большого пробега у китайских кроссоверов – опыт реальных водителей

17 января 2026, 18:56
Geely Tugella после 100 тысяч км: что ломается, а что радует владельцев
Владельцы Geely Tugella делятся опытом эксплуатации после 100 тысяч км. Какие детали требуют внимания? Как ведет себя салон и электроника? Неожиданные нюансы обслуживания и реальные отзывы.
Geely Tugella — кроссовер с купеобразным силуэтом и полным приводом — встречается реже популярных моделей бренда, но привлекает внимание своей индивидуальностью. Беседа с владельцами, чьи автомобили преодолели рубеж в 100 тысяч километров, позволяет оценить его надежность в долгосрочной перспективе.
Первый владелец, эксплуатирующий автомобиль с 2021 года, сообщает о пробеге в 110 тысяч километров. Техническое состояние не вызывает нареканий: двигатель и коробка передач работают ровно, повышенного расхода масла не отмечено. Серьезных повреждений за время владения не было, за исключением одного инцидента с багажником, оперативно устраненного по страховке. Обслуживание проводилось по графику: трансмиссионное масло менялось дважды, рабочие жидкости в приводах обновлялись. Гарантия на автомобиль сохраняется до 2026 года. Динамика не ухудшилась, салон сохранил презентабельный вид, хотя водительское сиденье было заменено по гарантии из-за треснувшей кожи.
Второй владелец кроссовера 2020 года также преодолел планку в 100 тысяч километров. Серьезных проблем с кузовом и техникой не возникло, лишь типичные для пробега сколы. Масло в двигателе менялось чаще регламента, а на отметке в 100 тысяч километров был заменен комплект ГРМ. Трансмиссионное масло обновлялось на 50 тысячах, тормозные диски и колодки — год назад. Состояние кузова на предмет коррозии не проверялось, но владелец не видит в этом критичной проблемы. Салон содержится в отличном состоянии благодаря запрету на курение и регулярному уходу за кожей.
Третий автомобиль 2021 года имеет пробег 97 тысяч километров. Основное обслуживание ограничивалось регулярной заменой моторного масла и тормозных колодок. Из заметных проблем — выход из строя камеры заднего вида из-за нарушения герметичности и замена датчиков давления в шинах. Трансмиссия не обслуживалась, но функционирует корректно, расход масла в норме. На кузове были устранены мелкие повреждения бампера. В салоне чисто, однако на боковине водительского сиденья образовалась небольшая трещина. Электронные системы работают стабильно.
Таким образом, Geely Tugella даже после значительного пробега демонстрирует надежность. Ключевыми условиями являются регулярное обслуживание и внимательное отношение к деталям. В этом случае кроссовер сохраняет заводскую динамику, не требуя существенных неплановых вложений.
Возникающие проблемы, такие как мелкие повреждения кузова или износ элементов интерьера, носят не критичный характер и, как правило, легко решаются. Модель уверенно подтверждает свою состоятельность в качестве автомобиля для долгосрочной эксплуатации.
