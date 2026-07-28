Почему гибриды Geely и Evolute изменили расстановку сил на рынке - мнение эксперта

28 июля 2026, 14:01
Geely укрепляет позиции на рынке PHEV: новые лидеры и неожиданные перемены
Geely укрепляет позиции на рынке PHEV: новые лидеры и неожиданные перемены
В июле рынок подключаемых гибридов в России резко изменился: Geely заняла почти треть сегмента, а Evolute и GAC показали неожиданный рост. Какие модели стали самыми востребованными, что это значит для покупателей и почему эксперты считают ситуацию уникальной - объясняем подробно.
Рынок подключаемых гибридов в России переживает заметные перемены, которые напрямую затрагивают интересы автолюбителей. За последние недели июль стал месяцем, когда привычная расстановка сил в сегменте PHEV сменилась: на первый план вышли новые игроки, а доля отдельных брендов изменилась настолько, что это может повлиять на выбор покупателей и стратегию дилеров.
Как сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков, за три недели Geely заняла около 30% рынка подключаемых гибридов. Главная модель бренда - Geely EX-5 EM-I - демонстрирует впечатляющие темпы: 1643 автомобиля поставлены на учет всего за 21 день. Дополнительно 120 экземпляров Geely Starship 7 были ввезены по параллельному импорту, что также усилило позиции марки.
Эксперты отмечают, что Evolute I-Space неожиданно вышел на второе место по популярности: на его долю приходится примерно 15% сегмента, а за тот же период зарегистрировано 911 машин. GAC также укрепил свои позиции, заняв 8,8% рынка с более чем 500 проданными гибридами моделей S7 и S9. Не отстают и дилеры Exeed, реализовавшие 506 гибридных Exlantix ET и ES, что позволило бренду занять более 8% рынка.
Среди других заметных участников сегмента выделяются Lixiang (7,3%), Deepal (4,6%), Zeekr (4,5%), Lynk &Co (3,3%), Tank (2,4%), BMW (2,1%) и Wey (1,7%). Интересно, что Lixiang, еще недавно считавшийся лидером, теперь уступает новым фаворитам. По мнению Сергея Целикова, окончательная картина распределения долей станет ясна только по итогам месяца, однако уже сейчас видно, что конкуренция в сегменте PHEV обострилась до предела.
Стоит отметить, что доля подключаемых гибридов в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в России выросла почти до 8% - еще полгода назад этот показатель не превышал 5%. Такой скачок говорит о растущем интересе к технологиям PHEV и изменении предпочтений покупателей. Важно, что на фоне этих изменений российский рынок становится все более похожим на китайский, где гибридные технологии давно заняли прочные позиции. Кстати, недавно на рынке обсуждались перемены в сегменте гибридов Haval, где обновленный Jolion Max получил новую установку - подробнее об этом можно узнать в материале о тестах обновленного Haval Xiaolong.
Для справки: подключаемые гибриды (PHEV) сочетают бензиновый двигатель и электромотор, что позволяет экономить топливо и снижать выбросы. Рост их популярности может быть связан не только с расширением модельного ряда, но и с изменениями в политике импорта, а также с желанием россиян снизить расходы на эксплуатацию авто. Если тенденция сохранится, уже к концу года сегмент PHEV может стать одним из ключевых драйверов рынка новых автомобилей в стране.
Похожие материалы Джили, Эволют, ГАК, Эксид, Лисян, Зикр, Тэнк, БМВ, Вэй
-
21.07.2026, 20:31
Geely Galaxy Battleship 700: гибридный внедорожник с тремя моторами и системой GVMC
Geely Galaxy готовит к выходу внедорожник Battleship 700 с уникальной гибридной установкой и интеллектуальным полным приводом. Модель обещает задать новые стандарты для среднеразмерных и крупных SUV, что особенно актуально на фоне растущего интереса к технологиям повышенной проходимости.Читать далее
-
16.07.2026, 11:23
GAC S9: новый гибридный кроссовер из Китая выходит на российский рынок
На российском рынке появился полноразмерный гибридный кроссовер GAC S9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель сочетает в себе современные технологии, необычные дизайнерские решения и расширенный запас хода. Что скрывается за эффектной внешностью и какие нюансы стоит учесть при выборе - объяснил эксперт. Мало кто знает, что гарантия на гибридную систему составляет 8 лет.Читать далее
-
03.07.2026, 15:05
Флагманский GAC S9: роскошь, экономия и неожиданные компромиссы в деталях
На российском рынке появился новый премиальный кроссовер. Модель обещает высокий уровень комфорта. Впечатляет экономичностью и необычными опциями. Но не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
02.06.2026, 15:06
Exlantix ET и Exlantix ES сменили бренд: новые модели Esteo уже на сайте
На российском рынке произошла заметная смена бренда: гибридные автомобили Exlantix теперь представлены под маркой Esteo. Уже в июне дилеры начнут получать кроссовер MX, собранный в Санкт-Петербурге. В ближайшее время ожидается локализация еще одной модели. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.06.2026, 08:47
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
В России стартовали предзаказы на флагманский гибридный кроссовер GAC S9, но цены и сроки поставки пока держат в секрете. Почему дилеры решились на «слепые» заказы, какие опции доступны и чем эта модель может удивить - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что это не первая попытка бренда выйти в премиум-сегмент, а условия гарантии и оснащение могут стать решающими для покупателей.Читать далее
-
01.06.2026, 16:53
Какие новые автомобили появятся в России летом 2026 года
В летний сезон автосалоны готовят интересные новинки. Производители не сбавляют темп. Ожидаются премьеры локализованных и зарубежных моделей. Эксперты делятся прогнозами на ближайшие месяцы.Читать далее
-
21.05.2026, 08:34
GAC S9 выходит на российский рынок: ключевые характеристики и оснащение
GAC S9 готовится к старту продаж в России и уже раскрывает свои главные технические параметры. Модель выделяется гибридной силовой установкой, внушительным запасом хода и современными системами помощи водителю. Почему этот кроссовер может изменить представление о китайских SUV на российском рынке - в нашем материале.Читать далее
-
12.05.2026, 07:21
Гибрид Exeed Exlantix ET: опыт перехода после корейских внедорожников и неожиданные открытия
Гибрид ET стал неожиданным открытием для водителей, привыкших к классическим внедорожникам. Мощная силовая установка, современные системы безопасности и экономия на топливе - лишь часть преимуществ, которые отмечают эксперты. Как изменился опыт эксплуатации и стоит ли переходить на гибрид сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
04.05.2026, 14:11
Гибрид EVOLUTE i-SPACE: полный привод, запас хода 1000 км и экономия до 925 000 рублей
Российский гибрид EVOLUTE i-SPACE с полным приводом и запасом хода до 1000 км стал доступнее благодаря расширенной госпрограмме субсидирования. Разбираемся, как работает льгота, чем выделяется модель и почему она может стать оптимальным выбором для семей и автолюбителей в 2026 году.Читать далее
-
19.04.2026, 10:35
Перезагрузка российского автопрома: как Tenet, Jeland и Votour заменили ушедшие бренды
В России налажено производство новых автомобилей под брендами Tenet, Tenet Plus, Jeland и Votour. Заводы в Калуге и Санкт-Петербурге вновь заработали, а локализация и новые партнерства обещают изменить расстановку сил на рынке. Почему это важно для покупателей и как изменится стоимость машин - в материале.Читать далее
Похожие материалы Джили, Эволют, ГАК, Эксид, Лисян, Зикр, Тэнк, БМВ, Вэй
-
21.07.2026, 20:31
Geely Galaxy Battleship 700: гибридный внедорожник с тремя моторами и системой GVMC
Geely Galaxy готовит к выходу внедорожник Battleship 700 с уникальной гибридной установкой и интеллектуальным полным приводом. Модель обещает задать новые стандарты для среднеразмерных и крупных SUV, что особенно актуально на фоне растущего интереса к технологиям повышенной проходимости.Читать далее
-
16.07.2026, 11:23
GAC S9: новый гибридный кроссовер из Китая выходит на российский рынок
На российском рынке появился полноразмерный гибридный кроссовер GAC S9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель сочетает в себе современные технологии, необычные дизайнерские решения и расширенный запас хода. Что скрывается за эффектной внешностью и какие нюансы стоит учесть при выборе - объяснил эксперт. Мало кто знает, что гарантия на гибридную систему составляет 8 лет.Читать далее
-
03.07.2026, 15:05
Флагманский GAC S9: роскошь, экономия и неожиданные компромиссы в деталях
На российском рынке появился новый премиальный кроссовер. Модель обещает высокий уровень комфорта. Впечатляет экономичностью и необычными опциями. Но не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
02.06.2026, 15:06
Exlantix ET и Exlantix ES сменили бренд: новые модели Esteo уже на сайте
На российском рынке произошла заметная смена бренда: гибридные автомобили Exlantix теперь представлены под маркой Esteo. Уже в июне дилеры начнут получать кроссовер MX, собранный в Санкт-Петербурге. В ближайшее время ожидается локализация еще одной модели. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.06.2026, 08:47
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
В России стартовали предзаказы на флагманский гибридный кроссовер GAC S9, но цены и сроки поставки пока держат в секрете. Почему дилеры решились на «слепые» заказы, какие опции доступны и чем эта модель может удивить - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что это не первая попытка бренда выйти в премиум-сегмент, а условия гарантии и оснащение могут стать решающими для покупателей.Читать далее
-
01.06.2026, 16:53
Какие новые автомобили появятся в России летом 2026 года
В летний сезон автосалоны готовят интересные новинки. Производители не сбавляют темп. Ожидаются премьеры локализованных и зарубежных моделей. Эксперты делятся прогнозами на ближайшие месяцы.Читать далее
-
21.05.2026, 08:34
GAC S9 выходит на российский рынок: ключевые характеристики и оснащение
GAC S9 готовится к старту продаж в России и уже раскрывает свои главные технические параметры. Модель выделяется гибридной силовой установкой, внушительным запасом хода и современными системами помощи водителю. Почему этот кроссовер может изменить представление о китайских SUV на российском рынке - в нашем материале.Читать далее
-
12.05.2026, 07:21
Гибрид Exeed Exlantix ET: опыт перехода после корейских внедорожников и неожиданные открытия
Гибрид ET стал неожиданным открытием для водителей, привыкших к классическим внедорожникам. Мощная силовая установка, современные системы безопасности и экономия на топливе - лишь часть преимуществ, которые отмечают эксперты. Как изменился опыт эксплуатации и стоит ли переходить на гибрид сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
04.05.2026, 14:11
Гибрид EVOLUTE i-SPACE: полный привод, запас хода 1000 км и экономия до 925 000 рублей
Российский гибрид EVOLUTE i-SPACE с полным приводом и запасом хода до 1000 км стал доступнее благодаря расширенной госпрограмме субсидирования. Разбираемся, как работает льгота, чем выделяется модель и почему она может стать оптимальным выбором для семей и автолюбителей в 2026 году.Читать далее
-
19.04.2026, 10:35
Перезагрузка российского автопрома: как Tenet, Jeland и Votour заменили ушедшие бренды
В России налажено производство новых автомобилей под брендами Tenet, Tenet Plus, Jeland и Votour. Заводы в Калуге и Санкт-Петербурге вновь заработали, а локализация и новые партнерства обещают изменить расстановку сил на рынке. Почему это важно для покупателей и как изменится стоимость машин - в материале.Читать далее