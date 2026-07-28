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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 14:01

Geely укрепляет позиции на рынке PHEV: новые лидеры и неожиданные перемены

Geely укрепляет позиции на рынке PHEV: новые лидеры и неожиданные перемены

Почему гибриды Geely и Evolute изменили расстановку сил на рынке - мнение эксперта

Geely укрепляет позиции на рынке PHEV: новые лидеры и неожиданные перемены

В июле рынок подключаемых гибридов в России резко изменился: Geely заняла почти треть сегмента, а Evolute и GAC показали неожиданный рост. Какие модели стали самыми востребованными, что это значит для покупателей и почему эксперты считают ситуацию уникальной - объясняем подробно.

В июле рынок подключаемых гибридов в России резко изменился: Geely заняла почти треть сегмента, а Evolute и GAC показали неожиданный рост. Какие модели стали самыми востребованными, что это значит для покупателей и почему эксперты считают ситуацию уникальной - объясняем подробно.

Рынок подключаемых гибридов в России переживает заметные перемены, которые напрямую затрагивают интересы автолюбителей. За последние недели июль стал месяцем, когда привычная расстановка сил в сегменте PHEV сменилась: на первый план вышли новые игроки, а доля отдельных брендов изменилась настолько, что это может повлиять на выбор покупателей и стратегию дилеров.

Как сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков, за три недели Geely заняла около 30% рынка подключаемых гибридов. Главная модель бренда - Geely EX-5 EM-I - демонстрирует впечатляющие темпы: 1643 автомобиля поставлены на учет всего за 21 день. Дополнительно 120 экземпляров Geely Starship 7 были ввезены по параллельному импорту, что также усилило позиции марки.

Эксперты отмечают, что Evolute I-Space неожиданно вышел на второе место по популярности: на его долю приходится примерно 15% сегмента, а за тот же период зарегистрировано 911 машин. GAC также укрепил свои позиции, заняв 8,8% рынка с более чем 500 проданными гибридами моделей S7 и S9. Не отстают и дилеры Exeed, реализовавшие 506 гибридных Exlantix ET и ES, что позволило бренду занять более 8% рынка.

Среди других заметных участников сегмента выделяются Lixiang (7,3%), Deepal (4,6%), Zeekr (4,5%), Lynk &Co (3,3%), Tank (2,4%), BMW (2,1%) и Wey (1,7%). Интересно, что Lixiang, еще недавно считавшийся лидером, теперь уступает новым фаворитам. По мнению Сергея Целикова, окончательная картина распределения долей станет ясна только по итогам месяца, однако уже сейчас видно, что конкуренция в сегменте PHEV обострилась до предела.

Стоит отметить, что доля подключаемых гибридов в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в России выросла почти до 8% - еще полгода назад этот показатель не превышал 5%. Такой скачок говорит о растущем интересе к технологиям PHEV и изменении предпочтений покупателей. Важно, что на фоне этих изменений российский рынок становится все более похожим на китайский, где гибридные технологии давно заняли прочные позиции. Кстати, недавно на рынке обсуждались перемены в сегменте гибридов Haval, где обновленный Jolion Max получил новую установку - подробнее об этом можно узнать в материале о тестах обновленного Haval Xiaolong.

Для справки: подключаемые гибриды (PHEV) сочетают бензиновый двигатель и электромотор, что позволяет экономить топливо и снижать выбросы. Рост их популярности может быть связан не только с расширением модельного ряда, но и с изменениями в политике импорта, а также с желанием россиян снизить расходы на эксплуатацию авто. Если тенденция сохранится, уже к концу года сегмент PHEV может стать одним из ключевых драйверов рынка новых автомобилей в стране.

Упомянутые модели: Geely Galaxy E5, Evolute i-SPACE, GAC S9, EXEED ET
Упомянутые марки: Geely, Evolute, GAC, EXEED, LiXiang , Zeekr, TANK, BMW, WEY
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