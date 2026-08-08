Geely подняла цены на четыре кроссовера в России — Monjaro, Coolray, Cityray и Okavango

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 августа 2026, 06:32

Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений

Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений

Geely подняла цены на четыре кроссовера в России — Monjaro, Coolray, Cityray и Okavango

Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений

В августе Geely неожиданно пересмотрела стоимость сразу нескольких популярных моделей в России. Подорожание затронуло как флагманские, так и компактные кроссоверы, причем разница в цене оказалась ощутимой. Какие комплектации подорожали сильнее всего, что это значит для покупателей и почему именно сейчас произошли изменения - разбираемся с учетом мнения специалистов.

В августе Geely неожиданно пересмотрела стоимость сразу нескольких популярных моделей в России. Подорожание затронуло как флагманские, так и компактные кроссоверы, причем разница в цене оказалась ощутимой. Какие комплектации подорожали сильнее всего, что это значит для покупателей и почему именно сейчас произошли изменения - разбираемся с учетом мнения специалистов.

Автомобилисты в России столкнулись с очередным изменением цен на рынке: Geely повысила стоимость сразу четырёх своих кроссоверов. Это событие важно для всех, кто планирует покупку нового автомобиля в ближайшее время, ведь речь идёт о моделях, которые традиционно пользуются высоким спросом. Как сообщает «Российская газета», корректировка затронула флагманский Monjaro, более доступные Coolray и Cityray, а также семиместный Okavango.

Самое заметное подорожание коснулось топовой версии Monjaro. Теперь комплектация «Флагман» стоит на 50 тысяч рублей дороже и оценивается в 4 954 990 рублей. При этом базовая версия «Люкс» осталась на прежнем уровне. Monjaro оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 238 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом», что делает его одним из самых мощных представителей линейки.

Okavango, рассчитанный на семь мест, также не избежал повышения: обе комплектации стали дороже на 7 тысяч рублей. Под капотом этой модели — 2,0-литровый мотор на 200 л. с., что позволяет ей оставаться востребованной среди семейных покупателей. Компактный Cityray подорожал дифференцированно: в младших версиях — на 20 тысяч рублей, в старших — на 40 тысяч. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с., что делает его привлекательным для сложных условий эксплуатации.

Не остался в стороне и Coolray, который вернулся на российский рынок в мае. Единственная доступная комплектация «Эксклюзив» теперь стоит на 20 тысяч рублей дороже. Интересно, что под капотом Coolray установлен тот же двигатель, что и в Cityray, что позволяет сравнивать их по эксплуатационным характеристикам.

Geely активно укрепляет позиции в России, уделяя большое внимание широкому выбору кроссоверов в различных ценовых категориях. По данным на август 2026 года, компания входит в число лидеров по продажам среди китайских брендов. Новость о повышении цен может привести к дальнейшим изменениям в ценовой политике не только у Geely, но и у других производителей, ориентированных на российский рынок. Покупателям стоит внимательно следить за обновлениями прайс-листов и учитывать возможные изменения при планировании покупок.

Эксперты отмечают, что подобные корректировки цен могут быть связаны с изменением валютного курса, логистическими издержками и общим отношением к китайским автомобилям в России. Важно помнить, что повышение стоимости коснулось не только премиальных, но и более доступных моделей, что может склонить выбор покупателей в пользу альтернативных брендов или вторичного рынка. В этом плане стоит вспомнить, как в последнее время на рынке появляются уникальные предложения такие как редкая «Волга» ГАЗ-24М 1985 года, выставленная по цене нового смартфона .

Упомянутые марки: Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили

Похожие материалы Джили

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Кемеровская область Саратов Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться