Geely подняла цены на четыре кроссовера в России — Monjaro, Coolray, Cityray и Okavango

8 августа 2026, 06:32
Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений
Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений
В августе Geely неожиданно пересмотрела стоимость сразу нескольких популярных моделей в России. Подорожание затронуло как флагманские, так и компактные кроссоверы, причем разница в цене оказалась ощутимой. Какие комплектации подорожали сильнее всего, что это значит для покупателей и почему именно сейчас произошли изменения - разбираемся с учетом мнения специалистов.
Автомобилисты в России столкнулись с очередным изменением цен на рынке: Geely повысила стоимость сразу четырёх своих кроссоверов. Это событие важно для всех, кто планирует покупку нового автомобиля в ближайшее время, ведь речь идёт о моделях, которые традиционно пользуются высоким спросом. Как сообщает «Российская газета», корректировка затронула флагманский Monjaro, более доступные Coolray и Cityray, а также семиместный Okavango.
Самое заметное подорожание коснулось топовой версии Monjaro. Теперь комплектация «Флагман» стоит на 50 тысяч рублей дороже и оценивается в 4 954 990 рублей. При этом базовая версия «Люкс» осталась на прежнем уровне. Monjaro оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 238 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом», что делает его одним из самых мощных представителей линейки.
Okavango, рассчитанный на семь мест, также не избежал повышения: обе комплектации стали дороже на 7 тысяч рублей. Под капотом этой модели — 2,0-литровый мотор на 200 л. с., что позволяет ей оставаться востребованной среди семейных покупателей. Компактный Cityray подорожал дифференцированно: в младших версиях — на 20 тысяч рублей, в старших — на 40 тысяч. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с., что делает его привлекательным для сложных условий эксплуатации.
Не остался в стороне и Coolray, который вернулся на российский рынок в мае. Единственная доступная комплектация «Эксклюзив» теперь стоит на 20 тысяч рублей дороже. Интересно, что под капотом Coolray установлен тот же двигатель, что и в Cityray, что позволяет сравнивать их по эксплуатационным характеристикам.
Geely активно укрепляет позиции в России, уделяя большое внимание широкому выбору кроссоверов в различных ценовых категориях. По данным на август 2026 года, компания входит в число лидеров по продажам среди китайских брендов. Новость о повышении цен может привести к дальнейшим изменениям в ценовой политике не только у Geely, но и у других производителей, ориентированных на российский рынок. Покупателям стоит внимательно следить за обновлениями прайс-листов и учитывать возможные изменения при планировании покупок.
Эксперты отмечают, что подобные корректировки цен могут быть связаны с изменением валютного курса, логистическими издержками и общим отношением к китайским автомобилям в России. Важно помнить, что повышение стоимости коснулось не только премиальных, но и более доступных моделей, что может склонить выбор покупателей в пользу альтернативных брендов или вторичного рынка. В этом плане стоит вспомнить, как в последнее время на рынке появляются уникальные предложения такие как редкая «Волга» ГАЗ-24М 1985 года, выставленная по цене нового смартфона .
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