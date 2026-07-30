От 2,58 млн до 4,9 млн: Что Geely предлагает в 2026 году на российском рынке

30 июля 2026, 10:19
Geely в 2026: актуальный рейтинг моделей, цены и ключевые отличия
Geely в 2026: актуальный рейтинг моделей, цены и ключевые отличия
В 2026 году Geely предлагает широкий выбор моделей - от бюджетных седанов до премиальных кроссоверов и электрокаров. Разбираемся, какие решения актуальны для российских водителей, на что обратить внимание при выборе и как изменился рынок.
В 2026 году Geely закрепила за собой статус одного из наиболее сбалансированных брендов на российском рынке. Китайский производитель сумел создать модельный ряд, который охватывает запросы разных категорий водителей - от тех, кто ищет доступный городской седан, до тех, кто выбирает премиальный кроссовер для дальних поездок. Такой подход позволяет Geely конкурировать не только с другими китайскими марками, но и с традиционными корейскими и европейскими брендами.
Модельная линейка Geely включает восемь актуальных автомобилей: бюджетные седаны, компактные и семейные кроссоверы, семиместный Okavango, а также премиальный Monjaro. Цены на базовые версии стартуют примерно с 2,58 млн рублей, а топовые комплектации Monjaro доходят до 4,9 млн рублей. Важно, что ценовая политика сохраняет четкую градацию, что обеспечивает выбор для покупателей с разным бюджетом.
Рейтинг 2026 года представлен пятью ведущими моделями. Monjaro — флагманский кроссовер с премиальным оснащением, мощным 2,0-литровым турбомотором (238 л.с.) и интеллектуальным полным приводом. Atlas — семейный кроссовер с просторным салоном и 200-сильным двигателем, который подойдет для ежедневных поездок и путешествий. Coolray и Cityray – компактные кроссоверы для города, отличающиеся экономичностью и удобством парковки. EX5 и EX5 EM-i — выбор для тех, кто хочет минимизировать расходы на топливо и соответствовать современным тенденциям. Emgrand — практичный седан для тех, кто ценит доступность и простоту обслуживания.
Гарантия на автомобили Geely составляет 5 лет или 150 000 км пробега, а ресурс двигателя при правильном обслуживании выдерживает 250-300 тысяч километров.
Среди рынка 2026 года - растущий интерес к гибридным и электрическим моделям, а также стабильный спрос на семейные кроссоверы. Geely EX5 EM-i стал самым продаваемым гибридом в России. Для семей с детьми эксперты рекомендуют Atlas, для тех, кто ценит статус и комфорт — Monjaro, а для экономных — Emgrand.
Перед покупкой специалисты советуют обязательно пройти тест-драйв, чтобы оценить эргономику, подвеску и уровень комфорта. Важно учитывать не только технические характеристики, но и реальные отзывы владельцев, а также наличие сервисных центров в разных регионах.
В 2026 году на российском рынке Geely занимает одну из лидирующих позиций по продажам среди иностранных марок, что может свидетельствовать о высоком уровне доверия со стороны покупателей.
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