Geely везет в Россию кроссовер с труднопроизносимым именем
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
По размерам Geely Monjaro сопоставим с Volvo XC60: длина – 4 770 мм (+82 мм), ширина – 1 895 мм (-7 мм), высота – 1 689 мм (+31 мм). Зато колесная база у китайской модели меньше – 2 845 мм (-20 мм). В Россию привезут версию с 2-литровым турбомотором, который в спецификации для домашнего рынка развивает 218 л.с. (325 Нм) и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Разгон с места до «сотни» занимает 7,9 секунды.
В салоне внимание притягивает единая глянцевая панель, простирающаяся от «приборки» до правой двери. Она объединяет тачскрин медиасистемы и отдельный экран для переднего пассажира. В списке оснащения значатся камеры кругового обзора, панорамная крыша, кожаный салон, электропривод передних сидений и многое другое. В России главным конкурентом Geely Monjaro станет корейский кроссовер Hyundai Santa Fe, который в 2021 году возглавил рейтинги самых угоняемых автомобилей.
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