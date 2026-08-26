Зарядка за 5 минут: как Geely переворачивает рынок электромобилей

Geely внедряет 1000-вольтовую платформу для электромобилей: новые стандарты зарядки

Geely готовит революцию в зарядке электромобилей: новые технологии позволят восполнить до 80% батареи всего за 5 минут. Как это возможно, какие решения уже тестируются и что это значит для российских водителей - разбираемся, почему эта новость может изменить подход к выбору электрокара. Мало кто знает, но конкуренция среди китайских брендов выходит на новый уровень.

Geely готовит революцию в зарядке электромобилей: новые технологии позволят восполнить до 80% батареи всего за 5 минут. Как это возможно, какие решения уже тестируются и что это значит для российских водителей - разбираемся, почему эта новость может изменить подход к выбору электрокара. Мало кто знает, но конкуренция среди китайских брендов выходит на новый уровень.

Для российских автомобилистов новость о том, что Geely разрабатывает электромобили с возможностью зарядки до 80% всего за пять минут, может стать настоящим прорывом. В условиях, когда инфраструктура зарядных станций только начинает развиваться, а время на подзарядку часто становится решающим фактором при выборе электрокара, такие технологии способны изменить правила игры на рынке.

Как сообщает CarNewsChina, группа Geely работает над внедрением 1000-вольтовой архитектуры для своих новых моделей. Это позволит значительно сократить время зарядки: по данным тестов, электрический седан Lynk & Co 01 уже смог зарядиться с 10% до 80% за 5 минут 32 секунды, а до 97% - менее чем за 9 минут. Для сравнения, большинство современных электромобилей требуют на это не менее получаса даже на мощных станциях.

Ключ к такому результату - не только высокое напряжение, но и целый комплекс инженерных решений. Geely активно развивает сеть зарядных станций Zeekr, каждая из которых способна выдавать до 1500 кВт пиковой мощности. Однако, чтобы электромобиль мог воспользоваться этим потенциалом, необходимы аккумуляторы с высокой термостойкостью, продвинутая система охлаждения и кабели, рассчитанные на экстремальные токи. Пока такие возможности реализованы лишь в отдельных прототипах, но компания уже установила более 2100 станций нового поколения.

Интересно, что конкуренция в сегменте сверхбыстрой зарядки становится все острее. BYD уже использует 1000-вольтовую платформу Super e-Platform, а их Han L EV способен за 5 минут увеличить запас хода на 400 км. Кроме того, BYD представила мегаваттное зарядное устройство, способное выдавать до 1360 кВт при одновременном подключении двух кабелей. Производитель аккумуляторов CATL также не отстает: батарея Shenxing второго поколения обещает добавить до 520 км пробега за те же пять минут.

Для Geely это не только вопрос имиджа, но и стратегическое преимущество. Компания уже анонсировала планы по испытаниям автомобилей с твердотельными аккумуляторами к 2027 году. Такие батареи легче, безопаснее и способны заряжаться еще быстрее, чем традиционные литий-ионные. В них жидкий или гелевый электролит заменен твердым материалом, что снижает риски возгорания и увеличивает срок службы.

Сегодня большинство серийных электромобилей Geely, включая Zeekr 001 и Zeekr X, построены на платформе SEA с поддержкой зарядки до 800 В. На практике это позволяет восполнить заряд с 10% до 80% примерно за 25-30 минут на станции мощностью 360 кВт. Однако переход на 1000-вольтовую архитектуру обещает устранить разрыв между возможностями автомобилей и инфраструктурой, что особенно актуально для России, где развитие зарядных сетей идет ускоренными темпами.

Стоит отметить, что массовое внедрение таких технологий может повлиять не только на скорость зарядки, но и на стоимость владения электромобилем. Более эффективные батареи и станции позволят снизить износ оборудования, а значит - уменьшить расходы на обслуживание. По мнению экспертов, это может стать одним из ключевых факторов роста популярности электрокаров в ближайшие годы.

В контексте глобальной конкуренции между китайскими автопроизводителями, борьба за лидерство в технологиях зарядки становится все более заметной. Как показывает опыт, избыток новинок и технологических решений может не только ускорить развитие рынка, но и создать новые вызовы для производителей и потребителей. Об этом свидетельствует и ситуация с падением продаж новых китайских автомобилей на фоне рекордного числа премьер.

В заключение важно подчеркнуть: переход на 1000-вольтовые системы и развитие сверхбыстрой зарядки - это не просто технологический тренд, а реальный шаг к тому, чтобы электромобили стали удобнее и доступнее для широкой аудитории. Если заявленные характеристики подтвердятся в серийных моделях, российский рынок может получить новые стимулы для перехода на экологичный транспорт. Однако многое будет зависеть от того, насколько быстро производители смогут адаптировать инфраструктуру и обеспечить надежность новых решений.