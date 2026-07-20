Geely собрала 16 систем в одном корпусе: новый привод Thunder обгоняет Tesla по компактности и надёжности

Geely внедряет 16-в-1 электропривод с рекордной эффективностью в Link & Co 02

Geely запускает в серию уникальный электропривод Thunder 16-в-1 с эффективностью почти 94%. Это решение может изменить подход к разработке электромобилей и усилить позиции китайских брендов на мировом рынке. В чем суть новинки и как она повлияет на конкуренцию - в материале.

Geely запускает в серию уникальный электропривод Thunder 16-в-1 с эффективностью почти 94%. Это решение может изменить подход к разработке электромобилей и усилить позиции китайских брендов на мировом рынке. В чем суть новинки и как она повлияет на конкуренцию - в материале.

Geely делает ставку на технологический прорыв: компания впервые интегрировала в один блок сразу 16 аппаратных и программных компонентов, создав электропривод Thunder с эффективностью 93,8%. Это решение уже реализовано в обновленной версии Link & Co 02, которая выходит на рынок как одна из самых технологичных моделей в своем классе.

Ранее китайские производители часто критиковались за снижение эффективности электроприводов по сравнению с известными конкурентами. Lucid Motors и Tesla задают планку, а Rivian активно инвестирует в сокращение разрыва. Китайские бренды традиционно компенсировали недостаточную эффективность батарей, что приводило к увеличению массы и стоимости машин. Новый подход Geely позволяет отказаться от этой практики и сделать электромобили проще и доступнее.

«Гром» 16-в-1 – это не просто маркетинговый ход. В приводе объединены мотор, редуктор, контроллер, преобразователь, зарядное устройство, блоки управления и еще ряд важных элементов. Программная часть отвечает за управление питанием, зарядкой, движением и состоянием систем. Такой уровень интеграции позволяет сократить количество высоковольтных проводов на 30% и убрать более 180 лишних деталей, что положительно сказалось на надежности и компоновке.

Инженеры отмечают, что компактность Thunder открывает новые возможности для компоновки салона и багажника, а также для внедрения современных решений вроде дистанционного управления. Время срабатывания системы управления удалось снизить с 40 до 2 миллисекунд, что особенно важно для динамики и безопасности. Однако высокая интеграция имеет и обратную сторону: при выходе из строя одного из компонентов ремонт может оказаться сложным, ведь менять придется весь модуль целиком.

Geely планировала сначала оснастить новым приводом спортивный Galaxy TT, но вместо этого обновленный Link & Co 02 выходит на рынок раньше. Это кроссовер-купе, ранее известный как Lynk & Co Z20. Модель ориентирована на покупателей, ценящих современные технологии и экономичность. Важно, что подобные постепенные решения становятся стандартом для китайских электромобилей, что может изменить расстановку сил на мировом рынке.

Для российского рынка такие технологии могут быть особенно актуальны: снижение стоимости и повышение эффективности напрямую влияют на запас хода и сохранение стоимости, что важно в условиях нестабильных цен на электроэнергию и комплектующие. Кроме того, интеграция большого количества функций в один модуль может упростить обслуживание и снизить расходы на него в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что интеграция сложных систем в автомобильную технику – это общая тенденция, как и в случае с внедрением искусственного интеллекта в автопром, о чем недавно сообщалось в материале о новых возможностях фронтальных камер от Google — подробности о влиянии ИИ на безопасность и комфорт .