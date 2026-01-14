Китайский автогигант вырывается вперед — кто следующий лидер?

14 января 2026, 14:01
Geely впервые обогнала Volkswagen по продажам на рынке Китая в 2025 году
Geely неожиданно сместила Volkswagen с привычной позиции в Китае. Доля рынка изменилась, а конкуренция обострилась. Какие модели стали самыми популярными? Почему немецкий бренд теряет позиции? Подробности - в нашем материале.
В 2025 году на автомобильном рынке Китая произошла настоящая сенсация: Geely сумела обойти Volkswagen по объему продаж и заняла второе место среди всех автопроизводителей страны. Как сообщает Российская Газета, китайская компания реализовала 2,6 миллиона автомобилей, что на 46,9% больше, чем годом ранее. Доля Geely на рынке выросла до 11%, тогда как у Volkswagen она снизилась до 10,9%.
Лидерство по-прежнему удерживает BYD, продавший более 3,48 миллиона машин. Но именно борьба за вторую строчку стала главной интригой года. Еще недавно казалось, что немецкий концерн незыблем, ведь его позиции укрепляли совместные предприятия с FAW и SAIC. Однако за последние годы ситуация изменилась кардинально.
Пандемия, нехватка полупроводников и стремительный рост интереса к электромобилям буквально выбили почву из-под ног Volkswagen. Китайские бренды, напротив, воспользовались моментом и начали активно наращивать производство современных моделей. Особенно выделился BYD, который уже в 2023 году лишил Volkswagen статуса лидера.
Geely сделала ставку на развитие гибридных и электрических автомобилей. В 2025 году подразделение Geely Galaxy реализовало 1,24 миллиона машин, увеличив продажи на 150%. В общий результат компании входят и такие бренды, как Lynk & Co и Zeekr, что позволило Geely значительно расширить свою аудиторию.
Самой популярной моделью стал электрический хэтчбек Geely EX2 (Xingyuan), разошедшийся тиражом более 465 тысяч экземпляров. Такой успех объясняется не только привлекательной ценой, но и современными технологиями, которые Geely внедряет быстрее многих конкурентов.
Volkswagen, несмотря на спад, не собирается сдаваться. В 2026 году компания планирует вернуть утраченные позиции за счет новых электрических и гибридных моделей, разработанных совместно с китайскими партнерами. Особые надежды возлагаются на большой кроссовер ID.Era 9X, который должен появиться на рынке уже в ближайшее время.
Смена лидеров на китайском рынке - не просто статистика. Это отражение глобальных изменений в автомобильной индустрии. Китайские производители больше не догоняют, а задают тренды. Geely, BYD и другие местные бренды уверенно вытесняют иностранных конкурентов, предлагая автомобили, которые отвечают запросам времени.
Впрочем, борьба за покупателя только начинается. Немецкие и японские концерны наверняка предпримут ответные шаги. Но сейчас именно Geely стала символом нового этапа развития китайского автопрома. И это, пожалуй, самый неожиданный итог года.
