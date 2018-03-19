19 марта 2018, 18:12

Geely впервые вошла в ТОП-20 самых дорогих автомобильных брендов

Китайская Geely Auto поднялась на 4 позиции в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов мира и заняла 18-е место. Таковые данные ежегодного аналитического отчета компании Brand Finance.
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Благодаря успеху третьего поколения моделей китайского бренда, стоимость компании в настоящее время оценивается в 6 млрд долларов. Это на 62 процента превышает предыдущие показатели. В 2017 году продажи автомобилей Geely выросли на 63%. По итогам года дилерам марки по всему миру удалось реализовать 1,24 млн автомобилей. В нынешнем году компания задалась целью продать 1,58 млн автомобилей. 
 
Дэвид Хей, основатель и генеральный директор Brand Finance « Китайские бренды добились значительного роста и достигли показателей ведущих мировых компаний. Во многом это произошло благодаря их успеху на домашнем рынке, который на данный момент является крупнейшим в мире. Эти бренды будут вскоре готовы выйти за пределы китайского рынка, и, что ожидаемо, начнут приобретать западные компании, чтобы развиваться на международном уровне. Эту тенденцию хорошо отражает сделка, которая была совершена несколько недель назад: холдинг Geely приобрел 9,7 % акций Daimler для того, чтобы развивать свои технологии создания электромобилей совместно с немецким конгломератом »
Дэвид Хей, основатель и генеральный директор Brand Finance

В соответствии со стратегией Geely 20200, к 2020 году компания планирует выйти на ежегодный объем продаж в 2 млн автомобилей. Стратегия 20200 была представлена осенью 2016 года. Для достижения поставленной задачи, Geely выпустит в течение 4 лет 30 новых моделей: седаны, кроссоверы, внедорожники и минивены в сегментах B и С. Кроме того, существенно расширится дилерская сеть как в Китае, так и зарубежом. В России к трем ранее продававшимся моделям (Emgrand GT, Emgrand X7, Emgrand7) недавно присоединился кроссовер Atlas. В прошлом году в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Иркутске и Брянске открылись новые дилерские центры Geely.

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Geely впервые вошла в ТОП-20 самых дорогих автомобильных брендов
Благодаря успеху третьего поколения моделей китайского бренда, стоимость компании в настоящее время оценивается в 6 млрд долларов. Это на 62 процента превышает предыдущие показатели. В 2017 году продажи автомобилей Geely выросли на 63%. По итогам года дилерам марки по всему миру удалось реализовать 1,24 млн автомобилей. В нынешнем году компания задалась целью продать 1,58 млн автомобилей.  {{person_164_Китайские бренды добились значительного роста и достигли показателей ведущих мировых компаний. Во многом это произошло благодаря их успеху на домашнем рынке, который на данный момент является крупнейшим в мире. Эти бренды будут вскоре готовы выйти за пределы китайского рынка, и, что ожидаемо, начнут приобретать западные компании, чтобы развиваться на международном уровне. Эту тенденцию хорошо отражает сделка, которая была совершена несколько недель назад: холдинг Geely приобрел 9,7 % акций Daimler для того, чтобы развивать свои технологии создания электромобилей совместно с немецким конгломератом}}В соответствии со стратегией Geely 20200, к 2020 году компания планирует выйти на ежегодный объем продаж в 2 млн автомобилей. Стратегия 20200 была представлена осенью 2016 года. Для достижения поставленной задачи, Geely выпустит в течение 4 лет 30 новых моделей: седаны, кроссоверы, внедорожники и минивены в сегментах B и С. Кроме того, существенно расширится дилерская сеть как в Китае, так и зарубежом. В России к трем ранее продававшимся моделям (Emgrand GT, Emgrand X7, Emgrand7) недавно присоединился кроссовер Atlas. В прошлом году в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Иркутске и Брянске открылись новые дилерские центры Geely.
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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