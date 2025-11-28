Этот семейный кроссовер от Geely может стать хитом: что известно о новом Okavango

28 ноября 2025, 10:28
Geely выкатила на рынок Китая новый Okavango с тремя рядами сидений
Geely выкатила на рынок Китая новый Okavango с тремя рядами сидений
В Китае представили новый кроссовер. Он получил свежий дизайн. Салон может быть трехрядным. Есть два мотора на выбор. Цены приятно удивляют покупателей. Узнайте все подробности о новинке.
Компания Geely официально запустила продажи обновленного кроссовера Okavango на домашнем рынке в Китае. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», там эта модель известна под именем Haoyue L. Несмотря на то, что технически это глубокий рестайлинг, производитель позиционирует автомобиль как совершенно новое поколение. И надо сказать, изменений действительно накопилось немало, чтобы с этим согласиться.
Внешность кроссовера переработали в соответствии с новой фирменной стилистикой, которую в Geely называют «эстетика неба и земли». Похожие дизайнерские решения мы уже видели на свежих Geely Atlas и Cityray. Главные приметы нового Okavango - это более аккуратная решетка радиатора и выразительный передний бампер с эффектными хромированными акцентами. По своим размерам автомобиль получился довольно внушительным: 4865 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1770 мм в высоту. Колесная база при этом составляет 2825 мм, что обещает простор в салоне.
Интерьер встречает водителя и пассажиров архитектурой, уже знакомой по другим свежим моделям марки. Центральное место на передней панели занимает огромный вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма. За его быструю и плавную работу отвечает операционная система Flyme Auto, разработанная совместно с компанией Meizu. Вместо традиционных приборов перед глазами водителя расположен цифровой щиток на 10,2 дюйма.
Одной из ключевых особенностей Okavango стала вариативность салона. Покупателям предлагают сразу три варианта компоновки. Базовые версии идут с двумя рядами сидений и пятью посадочными местами. Более дорогие исполнения по умолчанию имеют шестиместную конфигурацию с раздельными капитанскими креслами на втором ряду (2+2+2). Также доступен и традиционный семиместный вариант (2+3+2). Интересно, что дооснастить пятиместную машину третьим рядом можно за доплату в 3 тысячи юаней (около 33 тысяч рублей), а вот поменять шестиместный салон на семиместный дилеры готовы совершенно бесплатно.
Под капотом у нового Geely Okavango могут быть установлены два бензиновых турбомотора. В начальных комплектациях это 1,5-литровый агрегат, развивающий 181 л.с. Более дорогие версии оснащаются 2-литровым двигателем мощностью 218 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод, к сожалению, исключительно передний для всех модификаций. Максимальная скорость для младшей версии ограничена на отметке 185 км/ч, а для старшей - 210 км/ч.
На китайский рынок модель вышла в четырех комплектациях. Цены на версии с 1,5-литровым мотором лежат в диапазоне от 99,9 до 119,9 тысячи юаней (примерно 1,1-1,3 млн рублей) без учета дилерских скидок. Топовое исполнение с 2-литровым двигателем обойдется в 129,9 тысячи юаней (1,45 млн рублей). С учетом действующих временных акций, прайс-лист становится еще привлекательнее: от 89,9 до 119,9 тысячи юаней (1-1,3 млн рублей).
Уже в базовой комплектации покупатель получает 19-дюймовые легкосплавные диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и аудиосистему с четырьмя динамиками. Максимально оснащенный Okavango может похвастаться 20-дюймовыми колесами, шторками безопасности, полным набором систем активной помощи водителю, камерами кругового обзора, огромной панорамной крышей, а также подогревом сидений первого и второго рядов.
Для сравнения, актуальная версия Geely Okavango, которая продается в России, имеет рекомендованную розничную цену в 3 897 190 рублей. С учетом всех маркетинговых программ ее стоимость можно опустить до 3 524 190 рублей.
Похожие материалы Джили
-
28.11.2025, 06:47
Geely обновила Haoyue L: теперь 7 мест и цена от 1 млн рублей
Geely представила обновленный Haoyue L с тремя вариантами салона и сниженной стартовой ценой. Модель ориентирована на семьи и конкурирует с Chery Tiggo 8. Внутри – современная мультимедиа и расширенные опции безопасности. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
-
16.09.2025, 09:28
Десять автопроизводителей скорректировали цены на новые машины в сентябре
В первой половине сентября 2025 года сразу несколько автокомпаний изменили цены. Изменения затронули как удешевление, так и подорожание. Подробности о новых ценах и моделях читайте в материале.Читать далее
-
25.07.2025, 15:18
В Беларуси распродают 7-местный Geely Okavango по цене Lada Largus
В Беларуси стартовала масштабная распродажа 7-местного кроссовера Geely Okavango — местные дилеры предлагают его по цене, сопоставимой с Lada Largus, что делает Okavango одним из самых выгодных предложений на рынке больших семейных кроссоверов.Читать далее
-
22.11.2024, 08:21
Китайцы назвали новый кроссовер Geely самым уродливым автомобилем года
В салонах китайских дилеров появились новые 6-местные кроссоверы Geely Haoyue L или Geely Okavango Exclusive и немедленно подверглись жесткой критике местных автолюбителей. Все в один голос говорят: «Самый уродливый автомобиль в этом году».Читать далее
-
01.11.2024, 11:53
Geely Okavango в России подготовили к зиме: расширенный обогрев и больше систем безопасности
Российский офис Geely анонсировал старт продаж обновленного 7-местного кроссовера Geely Okavango. Автомобиль получил дополнительные опции, которые помогут без хлопот пережить зиму.Читать далее
-
01.04.2024, 00:19
Главные новинки российского авторынка в марте 2024 года. Список из 14 моделей
Каждый месяц в России появляются новые марки и модели, преимущественно китайские. Но в марте 2024 года компанию им составили и несколько новинок отечественного автопрома.Читать далее
-
01.03.2024, 11:23
В России стартовали продажи нового 7-местного кроссовера Geely. Он на 1 млн рублей дешевле Monjaro
Российский офис Geely объявил о начале продаж новой для нашей страны модели – трехрядного семейного кроссовера Geely Okavango. Новинку предложат в двух уровнях оснащения с безальтернативной связкой 2,0-литрового турбомотора и 7-ступенчатого «робота».Читать далее
-
30.11.2025, 14:44
BYD Ti7: новый гибридный кроссовер выходит на мировой рынок после успеха в Китае
BYD Ti7 впервые показали за пределами Китая. Модель уже стала хитом на родине. Теперь компания планирует покорить зарубежные рынки. Подробности о новинке и ее особенностях – в нашем материале. Следите за развитием событий.Читать далее
-
30.11.2025, 14:17
Редкий BMW 328xi Touring E91 с мотором Maserati удивил автолюбителей в США
В США выставлен на продажу необычный BMW 328xi Touring 2007 года. Владелец заменил стандартный мотор на V8 от Maserati. Автомобиль сохранил полный привод и чистую историю. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:59
Ford Bronco URB-X превращается в уличного монстра для виртуальных скоростей
Ford Bronco снова в центре внимания автолюбителей. Модель URB-X удивляет своим дерзким стилем. Виртуальный тюнинг переносит внедорожник на новый уровень. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Не пропустите детали о необычном проекте.Читать далее
-
30.11.2025, 13:29
Jayco Jay Flight 130BH SLX Sport Edition 2026: компактный дом на колесах с максимальным комфортом
Jayco расширяет линейку легких прицепов, делая путешествия комфортнее. Новый Jay Flight 130BH SLX Sport Edition сочетает компактность и функциональность. Внутри — все для уюта вдали от дома. Узнайте, чем удивляет свежая модель 2026 года.Читать далее
Похожие материалы Джили
-
28.11.2025, 06:47
Geely обновила Haoyue L: теперь 7 мест и цена от 1 млн рублей
Geely представила обновленный Haoyue L с тремя вариантами салона и сниженной стартовой ценой. Модель ориентирована на семьи и конкурирует с Chery Tiggo 8. Внутри – современная мультимедиа и расширенные опции безопасности. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
-
16.09.2025, 09:28
Десять автопроизводителей скорректировали цены на новые машины в сентябре
В первой половине сентября 2025 года сразу несколько автокомпаний изменили цены. Изменения затронули как удешевление, так и подорожание. Подробности о новых ценах и моделях читайте в материале.Читать далее
-
25.07.2025, 15:18
В Беларуси распродают 7-местный Geely Okavango по цене Lada Largus
В Беларуси стартовала масштабная распродажа 7-местного кроссовера Geely Okavango — местные дилеры предлагают его по цене, сопоставимой с Lada Largus, что делает Okavango одним из самых выгодных предложений на рынке больших семейных кроссоверов.Читать далее
-
22.11.2024, 08:21
Китайцы назвали новый кроссовер Geely самым уродливым автомобилем года
В салонах китайских дилеров появились новые 6-местные кроссоверы Geely Haoyue L или Geely Okavango Exclusive и немедленно подверглись жесткой критике местных автолюбителей. Все в один голос говорят: «Самый уродливый автомобиль в этом году».Читать далее
-
01.11.2024, 11:53
Geely Okavango в России подготовили к зиме: расширенный обогрев и больше систем безопасности
Российский офис Geely анонсировал старт продаж обновленного 7-местного кроссовера Geely Okavango. Автомобиль получил дополнительные опции, которые помогут без хлопот пережить зиму.Читать далее
-
01.04.2024, 00:19
Главные новинки российского авторынка в марте 2024 года. Список из 14 моделей
Каждый месяц в России появляются новые марки и модели, преимущественно китайские. Но в марте 2024 года компанию им составили и несколько новинок отечественного автопрома.Читать далее
-
01.03.2024, 11:23
В России стартовали продажи нового 7-местного кроссовера Geely. Он на 1 млн рублей дешевле Monjaro
Российский офис Geely объявил о начале продаж новой для нашей страны модели – трехрядного семейного кроссовера Geely Okavango. Новинку предложат в двух уровнях оснащения с безальтернативной связкой 2,0-литрового турбомотора и 7-ступенчатого «робота».Читать далее
-
30.11.2025, 14:44
BYD Ti7: новый гибридный кроссовер выходит на мировой рынок после успеха в Китае
BYD Ti7 впервые показали за пределами Китая. Модель уже стала хитом на родине. Теперь компания планирует покорить зарубежные рынки. Подробности о новинке и ее особенностях – в нашем материале. Следите за развитием событий.Читать далее
-
30.11.2025, 14:17
Редкий BMW 328xi Touring E91 с мотором Maserati удивил автолюбителей в США
В США выставлен на продажу необычный BMW 328xi Touring 2007 года. Владелец заменил стандартный мотор на V8 от Maserati. Автомобиль сохранил полный привод и чистую историю. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:59
Ford Bronco URB-X превращается в уличного монстра для виртуальных скоростей
Ford Bronco снова в центре внимания автолюбителей. Модель URB-X удивляет своим дерзким стилем. Виртуальный тюнинг переносит внедорожник на новый уровень. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Не пропустите детали о необычном проекте.Читать далее
-
30.11.2025, 13:29
Jayco Jay Flight 130BH SLX Sport Edition 2026: компактный дом на колесах с максимальным комфортом
Jayco расширяет линейку легких прицепов, делая путешествия комфортнее. Новый Jay Flight 130BH SLX Sport Edition сочетает компактность и функциональность. Внутри — все для уюта вдали от дома. Узнайте, чем удивляет свежая модель 2026 года.Читать далее
- 3 049 000 РGeely Haoyue L 2022 в Москве
- 2 820 000 РGeely Okavango 2023 в Зеленограде
- 2 390 000 РGeely Okavango 2023 в Зеленограде
- 3 150 000 РGeely Okavango 2023 в Зеленограде
- 2 625 000 РGeely Okavango 2024 в Москве
- 2 599 000 РGeely Okavango 2023 в Москве
- 2 695 000 РGeely Okavango 2023 в Москве
- 3 100 000 РGeely Haoyue L 2023 в Москве
- 2 649 000 РGeely Okavango 2024 в Москве
- 3 297 000 РGeely Okavango 2024 в Москве