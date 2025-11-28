Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 10:28

Geely выкатила на рынок Китая новый Okavango с тремя рядами сидений

Этот семейный кроссовер от Geely может стать хитом: что известно о новом Okavango

В Китае представили новый кроссовер. Он получил свежий дизайн. Салон может быть трехрядным. Есть два мотора на выбор. Цены приятно удивляют покупателей. Узнайте все подробности о новинке.

Компания Geely официально запустила продажи обновленного кроссовера Okavango на домашнем рынке в Китае. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», там эта модель известна под именем Haoyue L. Несмотря на то, что технически это глубокий рестайлинг, производитель позиционирует автомобиль как совершенно новое поколение. И надо сказать, изменений действительно накопилось немало, чтобы с этим согласиться.

Внешность кроссовера переработали в соответствии с новой фирменной стилистикой, которую в Geely называют «эстетика неба и земли». Похожие дизайнерские решения мы уже видели на свежих Geely Atlas и Cityray. Главные приметы нового Okavango - это более аккуратная решетка радиатора и выразительный передний бампер с эффектными хромированными акцентами. По своим размерам автомобиль получился довольно внушительным: 4865 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1770 мм в высоту. Колесная база при этом составляет 2825 мм, что обещает простор в салоне.

Интерьер встречает водителя и пассажиров архитектурой, уже знакомой по другим свежим моделям марки. Центральное место на передней панели занимает огромный вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма. За его быструю и плавную работу отвечает операционная система Flyme Auto, разработанная совместно с компанией Meizu. Вместо традиционных приборов перед глазами водителя расположен цифровой щиток на 10,2 дюйма.

Фото: Geely

Одной из ключевых особенностей Okavango стала вариативность салона. Покупателям предлагают сразу три варианта компоновки. Базовые версии идут с двумя рядами сидений и пятью посадочными местами. Более дорогие исполнения по умолчанию имеют шестиместную конфигурацию с раздельными капитанскими креслами на втором ряду (2+2+2). Также доступен и традиционный семиместный вариант (2+3+2). Интересно, что дооснастить пятиместную машину третьим рядом можно за доплату в 3 тысячи юаней (около 33 тысяч рублей), а вот поменять шестиместный салон на семиместный дилеры готовы совершенно бесплатно.

Под капотом у нового Geely Okavango могут быть установлены два бензиновых турбомотора. В начальных комплектациях это 1,5-литровый агрегат, развивающий 181 л.с. Более дорогие версии оснащаются 2-литровым двигателем мощностью 218 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод, к сожалению, исключительно передний для всех модификаций. Максимальная скорость для младшей версии ограничена на отметке 185 км/ч, а для старшей - 210 км/ч.

На китайский рынок модель вышла в четырех комплектациях. Цены на версии с 1,5-литровым мотором лежат в диапазоне от 99,9 до 119,9 тысячи юаней (примерно 1,1-1,3 млн рублей) без учета дилерских скидок. Топовое исполнение с 2-литровым двигателем обойдется в 129,9 тысячи юаней (1,45 млн рублей). С учетом действующих временных акций, прайс-лист становится еще привлекательнее: от 89,9 до 119,9 тысячи юаней (1-1,3 млн рублей).

Уже в базовой комплектации покупатель получает 19-дюймовые легкосплавные диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль и аудиосистему с четырьмя динамиками. Максимально оснащенный Okavango может похвастаться 20-дюймовыми колесами, шторками безопасности, полным набором систем активной помощи водителю, камерами кругового обзора, огромной панорамной крышей, а также подогревом сидений первого и второго рядов.

Для сравнения, актуальная версия Geely Okavango, которая продается в России, имеет рекомендованную розничную цену в 3 897 190 рублей. С учетом всех маркетинговых программ ее стоимость можно опустить до 3 524 190 рублей.

Упомянутые модели: Geely Okavango, Geely Haoyue L
Упомянутые марки: Geely
