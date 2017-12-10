10 декабря 2017, 14:04

Geely запустила в Китае продажи нового кроссовера

Доступный пока что лишь на внутреннем рынке вседорожник получил название Lynk&Co 01. Как и анонсировалось ранее продажи новинки стартовали в Интернете, затем «подтянутся» дилеры более чем 150 салонах Geely в Китае.
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  Geely запустила в Китае продажи нового кроссовера Geely Geely запустила в Китае продажи нового кроссовера Geely Geely запустила в Китае продажи нового кроссовера
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Название Lynk&Co появился благодаря шведским разработчикам из Volvo. Новый кроссовер разработан на той же платформе, что и кроссовер Volvo XC40.

Уже известно, что первые вседорожники будут доступны китайским покупателям с 4-цилиндровым агрегатом производительностью 190 л.с. Но в перспективе Geely Lynk&Co 01 получит современный 3-цилиндровый ДВС, а кроме того гибридные силовые установки различных параметров.

В базовое оснащение выходящей на рынок стандартной версии входят климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, виртуальная панель управления и автоматический парковщик, а также Wif-Fi интерфейс.

Через один-два года новый китайский кроссовер может появиться на авторынках России, Европы и США.
Дизайн и тюнинг Джили

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Geely запустила в Китае продажи нового кроссовера
{{material_119737}}Название Lynk&Co появился благодаря шведским разработчикам из Volvo. Новый кроссовер разработан на той же платформе, что и кроссовер Volvo XC40.Уже известно, что первые вседорожники будут доступны китайским покупателям с 4-цилиндровым агрегатом производительностью 190 л.с. Но в перспективе Geely Lynk&Co 01 получит современный 3-цилиндровый ДВС, а кроме того гибридные силовые установки различных параметров.В базовое оснащение выходящей на рынок стандартной версии входят климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, виртуальная панель управления и автоматический парковщик, а также Wif-Fi интерфейс.Через один-два года новый китайский кроссовер может появиться на авторынках России, Европы и США.
2017-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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