10 декабря 2017, 14:04
Geely запустила в Китае продажи нового кроссовера
Доступный пока что лишь на внутреннем рынке вседорожник получил название Lynk&Co 01. Как и анонсировалось ранее продажи новинки стартовали в Интернете, затем «подтянутся» дилеры более чем 150 салонах Geely в Китае.
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Уже известно, что первые вседорожники будут доступны китайским покупателям с 4-цилиндровым агрегатом производительностью 190 л.с. Но в перспективе Geely Lynk&Co 01 получит современный 3-цилиндровый ДВС, а кроме того гибридные силовые установки различных параметров.
В базовое оснащение выходящей на рынок стандартной версии входят климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, виртуальная панель управления и автоматический парковщик, а также Wif-Fi интерфейс.
Через один-два года новый китайский кроссовер может появиться на авторынках России, Европы и США.
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