29 января 2020, 12:24
Geely зарегистрировала в России звездные имена
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились сведения о регистрации компанией Geely сразу двух торговых знаков: Antares и Sirius. Можно предположить, что имена приготовили для новых моделей.
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На специальном мероприятии в Сингапуре компания Geely представила новый суббренд Geometry, под которым будут ...Читать далее
Раньше Polestar выпускал «заряженные» модели Volvo, а в 2009 году стал официальным тюнинг-ателье марки. В 2017 году, уже после перехода обоих брендов под патронат Geely, на рынок вышел гибрид Polestar 1, а двумя годами позже был представлен первый мощный премиальный электрокар Polestar 2.
Сейчас в модельной линейке Geely есть три подзаряжаемых гибрида и электромобиль. Один из них, гибридный седан Geely GE, демонстрировали в 2018 году на автосалоне в Москве и обещали вывести на российский рынок. Сборку со временем планировали наладить на белорусском заводе «Белджи». Пока в ближайших планах Geely в России – запуск компактного кроссовера Geely Coolray. Первые автомобили уже едут к нам из Беларуси.
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