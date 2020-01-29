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29 января 2020, 12:24

Geely зарегистрировала в России звездные имена

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились сведения о регистрации компанией Geely сразу двух торговых знаков: Antares и Sirius. Можно предположить, что имена приготовили для новых моделей.
Geely зарегистрировала в России звездные имена

Фото взято из открытых источников

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Патентные заявки Geely подала еще в конце мая 2019 года, но официально зарегистрировали их только в январе. Какие именно автомобили получат звездные имена, Antares и Sirius, пока неизвестно. Не исключено, что так назовут новые гибриды или электрокары. Напрашивается аналогия со шведским брендом Polestar («Полярная звезда»). 

Раньше Polestar выпускал «заряженные» модели Volvo, а в 2009 году стал официальным тюнинг-ателье марки. В 2017 году, уже после перехода обоих брендов под патронат Geely, на рынок вышел гибрид Polestar 1, а двумя годами позже был представлен первый мощный премиальный электрокар Polestar 2.

Сейчас в модельной линейке Geely есть три подзаряжаемых гибрида и электромобиль. Один из них, гибридный седан Geely GE, демонстрировали в 2018 году на автосалоне в Москве и обещали вывести на российский рынок. Сборку со временем планировали наладить на белорусском заводе «Белджи». Пока в ближайших планах Geely в России – запуск компактного кроссовера Geely Coolray. Первые автомобили уже едут к нам из Беларуси.

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Geely зарегистрировала в России звездные имена
{{material_126264}}Патентные заявки Geely подала еще в конце мая 2019 года, но официально зарегистрировали их только в январе. Какие именно автомобили получат звездные имена, Antares и Sirius, пока неизвестно. Не исключено, что так назовут новые гибриды или электрокары. Напрашивается аналогия со шведским брендом Polestar («Полярная звезда»). Раньше Polestar выпускал «заряженные» модели Volvo, а в 2009 году стал официальным тюнинг-ателье марки. В 2017 году, уже после перехода обоих брендов под патронат Geely, на рынок вышел гибрид Polestar 1, а двумя годами позже был представлен первый мощный премиальный электрокар Polestar 2.Сейчас в модельной линейке Geely есть три подзаряжаемых гибрида и электромобиль. Один из них, гибридный седан Geely GE, демонстрировали в 2018 году на автосалоне в Москве и обещали вывести на российский рынок. Сборку со временем планировали наладить на белорусском заводе «Белджи». Пока в ближайших планах Geely в России – запуск компактного кроссовера Geely Coolray. Первые автомобили уже едут к нам из Беларуси.
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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