«Гелик» решили обновить: он получит новые формы (фото)
Хотя автомобиль очень сильно замаскирован, эксперты не ожидают глобальных изменений: скорее всего внедорожник будет отличаться незначительно измененной радиаторной решеткой, оптикой с измененной графикой и бампером с воздухозаборниками другой формы.
Также у нового Gelandewagen, колесные диски, вероятно, получат несколько другой дизайн, а в цвета кузова добавят несколько новых оттенков.
Снимков интерьера пока нет, но судя по тому, что приборная панель и мультируль были скрыты, их дизайн также могут изменить, как и дизайн салона в целом. Ожидается, отделка будет выполнена более качественными материалами, руль станет более спортивным, а также будет внедрен мультимедийный комплекс “MBUX” последнего поколения.
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