Искусственный интеллект Google теперь помогает за рулем – что умеет обновленный сервис

21 ноября 2025, 19:27
Gemini для Android Auto: как новые AI-функции меняют навигацию и поездки
Gemini для Android Auto: как новые AI-функции меняют навигацию и поездки
Google внедряет Gemini в Android Auto и Maps. Новые AI-инструменты делают поездки проще. Пользователи смогут добавлять остановки, отправлять сообщения и создавать плейлисты голосом. Обновление доступно не всем сразу – подробности в материале.
В 2025 году Google представил долгожданное обновление для Android Auto и Google Maps – теперь в этих сервисах работает искусственный интеллект Gemini. Это не просто очередная версия голосового помощника, а полноценный AI-двигатель, который заметно расширяет возможности водителей и делает каждую поездку удобнее и безопаснее.
Раньше многие сталкивались с тем, что Google Assistant работал нестабильно: то не мог позвонить, то не отправлял сообщения. Теперь же Gemini берет на себя не только базовые задачи, но и предлагает совершенно новые сценарии использования. Например, если по пути нужно заехать на заправку или перекусить, достаточно сказать, что требуется остановка, и AI сам подберет подходящие варианты прямо по маршруту. Причем он учитывает не только тип заведения, но и ваши предпочтения – например, найдет кафе с любимым сэндвичем.
Еще одна полезная функция – отправка сообщений без необходимости брать телефон в руки. Если вы опаздываете, достаточно попросить Gemini уведомить нужного человека о задержке, добавить смайлик или даже автоматически подставить расчетное время прибытия. Все это делается голосом, а если нужно – сообщение можно скорректировать, не отвлекаясь от дороги.
AI также помогает, если нужно изменить маршрут, но адрес хранится где-то в почте. Достаточно попросить найти нужную информацию, и Gemini сам отыщет ее в письмах и построит новый маршрут. Для родителей предусмотрена возможность создавать тематические плейлисты – например, если ребенок захотел послушать любимые песни, AI соберет подборку в и добавит похожие треки.
Gemini не только облегчает навигацию, но и делает поездки интереснее. Если в дороге стало скучно, можно попросить рассказать интересные факты о пункте назначения – AI найдет свежую информацию и поддержит диалог, словно вы общаетесь с экскурсоводом.
Обновление уже начало распространяться по всему миру, но доступно не всем одновременно – процесс идет поэтапно. Чтобы получить новые функции, важно обновить приложения на смартфоне. Как только Gemini станет активен в вашем автомобиле, на экране появится соответствующее уведомление. До этого момента остается только ждать и следить за обновлениями.
