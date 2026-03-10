Москвич меняет подход и запускает новые кроссоверы из-за высоко спроса

10 марта 2026, 09:49
Гендиректор «Москвича» раскрыла детали локализации и планов по новым моделям
Глава автозавода «Москвич» Елена Фролова поделилась свежими подробностями о запуске моделей М70 и М90, перспективах полного привода и локализации. Почему завод не спешит с массовым производством и что мешает развитию - объясняем, почему это важно для рынка прямо сейчас.
Российский рынок автомобилей переживает непростые времена, и каждое решение крупных игроков влияет на доступность и стоимость машин для покупателей. Генеральный директор «Москвича» Елена Фролова рассказала «Дрому» о стратегии предприятия и судьбе моделей М70, М90 и М8 могут изменить расстановку сил на рынке и задать новые тренды для отечественного автопрома.
Планы по локализации и запуску новых моделей
На недавнем тест-драйве кроссоверов М70 и М90, которые «Москвич» начал выпускать с новым партнером, журналистам удалось узнать, как завод собирается развивать производство. Елена Фролова, сменившая на посту Ханса-Петера Мозера всего два месяца назад, сразу обозначила: «Москвич» не занимается простым переклеиванием шильдиков, а стремится к реальной локализации. По ее словам, предприятие не может бесконечно получать инвестиции - бизнес должен приносить прибыль, чтобы вкладывать ее в развитие. Однако, как отмечает Фролова, локализованные детали обходятся дороже, а документацию по некоторым моделям пришлось восстанавливать с нуля.
Особое внимание уделяется моделям М70 и М90. По словам Фроловой, локализация этих кроссоверов будет поэтапной: сначала в России начнут производить крупные детали, такие как бамперы и потолки, а сварка кузова стартует только в 2027 году. Причина - длительный цикл изготовления оснастки. К 2033 году уровень локализации по М70 должен достичь 4600 баллов, как и у Москвича 3.
Судьба Москвича 8 и проблемы с полным приводом
Модель М8 оказалась под вопросом из-за отсутствия полного привода. Фролова объяснила, что изначально планировалось запустить переднеприводную версию, а затем добавить 4WD, но партнеры только сейчас готовы представить прототип с полным приводом. Завод не спешит с продвижением М8, пока не появится востребованная модификация. При этом спрос на модель оценивается осторожно: в 2025 году было продано всего 380 машин, и дальнейшее производство зависит от реакции рынка и успешности испытаний новой версии.
Еще одна проблема - высокая стоимость утилизационного сбора на М8 с мотором 174 л.с., который уже достиг 900 тысяч рублей. Без глубокой локализации цена на автомобиль будет слишком высокой, поэтому решение о запуске сварки по этой модели будет приниматься только при устойчивом спросе и успешных испытаниях полноприводной версии.
Электромобили и российские батареи
Важной темой стала судьба электрического Москвича 3е. В 2025 году его производство не велось, а с 2026 года Минпромторг требует использовать батареи российской сборки для получения субсидий. В ответ на это «Москвич» планирует выпустить партию из 250 электромобилей с батареями «Рэнера», пока еще корпусированными из китайских ячеек. Фролова отмечает, что главная задача сейчас - отладить технологию и получить обратную связь от эксплуатации. В будущем завод рассчитывает на полностью российские аккумуляторы, что позволит обслуживать уже проданные электромобили.
Проблема стоимости российских батарей пока не решена - объемы производства малы, но завод рассматривает электрификацию и других моделей. При этом спрос на электрические версии остается ограниченным, и массового производства в ближайшее время не ожидается.
Работа с дилерами и проблемы с продажами
Одна из острых тем - отношения с дилерами. После быстрого запуска дилерской сети в Москве часть партнеров ушла, а продажи на одного дилера оказались ниже рынка - около 15 машин в месяц при необходимом уровне 35-40. Фролова признает, что из-за спешки автомобили не были полностью адаптированы к российским условиям: не хватало зимних опций, были проблемы с отоплением. В результате планы по продажам пришлось скорректировать, а цены снизить до приемлемого для покупателей уровня.
Дилеры работали практически в ноль, а завод поддерживал ключевых партнеров бонусами и программами стимулирования. Потери были, но стратегически важно было сохранить костяк сети для вывода новых моделей. Сейчас ставка делается на масштабирование инноваций и выход в более дорогие сегменты, чтобы повысить маржинальность и интерес дилеров.
Задержки с поставками и планы по объему производства
Запуск М70 и М90 несколько раз откладывался из-за необходимости адаптации комплектаций под российский рынок и проработки полного привода. В 2026 году завод рассчитывает продать более 10 тысяч этих кроссоверов, а в перспективе выйти на ежегодный объем в 50 тысяч машин. Однако проблемы с логистикой из Китая уже привели к задержкам поставок комплектующих, что может снизить плановые показатели на тысячу машин.
Переход на мелкоузловую сборку и дальнейшая локализация должны снизить зависимость от импорта и сделать производство более устойчивым. По словам Фроловой, полный привод для М70 появится к концу 2027 года, а инженерные решения разрабатываются совместно с китайскими партнерами, но с прицелом на будущую локализацию.
Стратегия развития и взгляд в будущее
«Москвич» не планирует выходить в сегмент бюджетных седанов, чтобы не конкурировать с Ладой, и делает ставку на кроссоверы и более дорогие модели. Фролова подчеркивает, что для развития бренда нужны разные сегменты, а массовый рынок требует крупных инвестиций и доверия со стороны акционеров и банков.
В планах - сохранить Москвич 3 как фундамент продаж, развивать М70 и М90, а затем двигаться в новые ниши. Завод рассчитывает выйти на точку безубыточности уже к концу текущей трехлетки, то есть до 2028 года. Все решения принимаются с учетом реального спроса и возможностей локализации, чтобы не повторять ошибок прошлого.
Похожие материалы Moskvich
-
10.03.2026, 11:12
Советский электромусоровоз 1935 года: Забытый эксперимент инженеров МЭИ
В 1935 году в Москве был создан единственный в своем роде электромусоровоз на базе ЗИС-5. Машина отличалась необычной конструкцией и рядом технических решений, которые опередили свое время. Почему проект так и остался экспериментом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 11:03
Прорыв Xiaomi: человекоподобный робот впервые вышел на конвейер по сборке электромобилей
На заводе по производству электромобилей человекоподобный робот Xiaomi три часа работал на сборке, показав высокий процент успешных операций. Это событие может изменить подход к автоматизации в автопроме и усилить конкуренцию между крупнейшими игроками рынка.Читать далее
-
10.03.2026, 10:42
Jetour убрал с российского рынка сразу два кроссовера: что изменится для покупателей
Jetour неожиданно прекратил продажи кроссоверов X50 и X70 в России. Представители бренда объяснили, что это связано с изменением спроса и появлением новых популярных моделей. Почему именно эти авто исчезли из салонов, какие машины теперь в топе и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Читать далее
-
10.03.2026, 10:26
Hyundai Nexo второго поколения: водородный кроссовер с запасом хода до 826 км
Hyundai Nexo второго поколения официально представлен в Германии: цена от 69 900 евро, запас хода до 826 км. Почему водородные авто до сих пор не стали массовыми, какие проблемы с заправками и что изменилось в новом Nexo - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на такие машины в Европе почти исчез.Читать далее
-
10.03.2026, 10:12
Редкий электромобиль ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро»: история, факты, перспективы
ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро» - один из первых советских электромобилей, который задумывался для европейского рынка. Почему проект не стал массовым, как сохранившийся экземпляр оказался в Днепре и что отличает эту машину от других - рассказываем в материале.Читать далее
-
10.03.2026, 10:04
Belgee X50+ впервые замечен в России: новые фото и детали о кроссовере
Обновленный Belgee X50+ без официальной премьеры уже попал в объективы камер на территории завода и на трассе М1. Модель с новым турбомотором и адаптированным клиренсом готовится к выходу на российский рынок. Почему это событие может изменить расстановку сил среди кроссоверов - разбираемся, что известно на данный момент.Читать далее
-
10.03.2026, 09:56
Обновленный Haval H3 2026: спрос смещается к комплектациям Elite и новым опциям
На российском рынке стартовали продажи обновленного Haval H3 2026 года, и дилеры уже отмечают смещение интереса покупателей к комплектациям Elite с передним и полным приводом. Эксперты объясняют этот тренд сочетанием цены и расширенного оснащения.Читать далее
-
10.03.2026, 09:48
Porsche готовит новую четырехдверную модель: замена Taycan и Panamera
В автомобильной индустрии обсуждается возможное появление у Porsche принципиально новой четырехдверной модели, которая может объединить технологии ДВС и электропривода. Эксперты гадают, как это повлияет на судьбу Taycan и Panamera, а также на расстановку сил в премиум-сегменте. Почему этот шаг может стать ключевым для бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 09:32
Дизельные двигатели возвращаются — неожиданный тренд на фоне развития электромобилей
Дизельные моторы вновь становятся актуальными в Европе, несмотря на агрессивное продвижение электромобилей. Автоконцерны корректируют стратегии, а покупатели выбирают проверенные решения. Почему этот тренд важен именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 09:23
Сравнение: какие кроссоверы конкурируют с новым «Москвичом М70» и сколько они стоят
На российском рынке появился «Москвич М70», и теперь автолюбители гадают, сможет ли он потеснить признанных лидеров сегмента. Какие модели станут его главными соперниками, чем они отличаются и почему сейчас особенно важно знать их цены - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и неожиданные нюансы комплектаций.Читать далее
