Москвич меняет подход и запускает новые кроссоверы из-за высоко спроса

Гендиректор «Москвича» раскрыла детали локализации и планов по новым моделям

Глава автозавода «Москвич» Елена Фролова поделилась свежими подробностями о запуске моделей М70 и М90, перспективах полного привода и локализации. Почему завод не спешит с массовым производством и что мешает развитию - объясняем, почему это важно для рынка прямо сейчас.

Российский рынок автомобилей переживает непростые времена, и каждое решение крупных игроков влияет на доступность и стоимость машин для покупателей. Генеральный директор «Москвича» Елена Фролова рассказала «Дрому» о стратегии предприятия и судьбе моделей М70, М90 и М8 могут изменить расстановку сил на рынке и задать новые тренды для отечественного автопрома.

Планы по локализации и запуску новых моделей

На недавнем тест-драйве кроссоверов М70 и М90, которые «Москвич» начал выпускать с новым партнером, журналистам удалось узнать, как завод собирается развивать производство. Елена Фролова, сменившая на посту Ханса-Петера Мозера всего два месяца назад, сразу обозначила: «Москвич» не занимается простым переклеиванием шильдиков, а стремится к реальной локализации. По ее словам, предприятие не может бесконечно получать инвестиции - бизнес должен приносить прибыль, чтобы вкладывать ее в развитие. Однако, как отмечает Фролова, локализованные детали обходятся дороже, а документацию по некоторым моделям пришлось восстанавливать с нуля.

Особое внимание уделяется моделям М70 и М90. По словам Фроловой, локализация этих кроссоверов будет поэтапной: сначала в России начнут производить крупные детали, такие как бамперы и потолки, а сварка кузова стартует только в 2027 году. Причина - длительный цикл изготовления оснастки. К 2033 году уровень локализации по М70 должен достичь 4600 баллов, как и у Москвича 3.

Судьба Москвича 8 и проблемы с полным приводом

Модель М8 оказалась под вопросом из-за отсутствия полного привода. Фролова объяснила, что изначально планировалось запустить переднеприводную версию, а затем добавить 4WD, но партнеры только сейчас готовы представить прототип с полным приводом. Завод не спешит с продвижением М8, пока не появится востребованная модификация. При этом спрос на модель оценивается осторожно: в 2025 году было продано всего 380 машин, и дальнейшее производство зависит от реакции рынка и успешности испытаний новой версии.

Еще одна проблема - высокая стоимость утилизационного сбора на М8 с мотором 174 л.с., который уже достиг 900 тысяч рублей. Без глубокой локализации цена на автомобиль будет слишком высокой, поэтому решение о запуске сварки по этой модели будет приниматься только при устойчивом спросе и успешных испытаниях полноприводной версии.

Электромобили и российские батареи

Важной темой стала судьба электрического Москвича 3е. В 2025 году его производство не велось, а с 2026 года Минпромторг требует использовать батареи российской сборки для получения субсидий. В ответ на это «Москвич» планирует выпустить партию из 250 электромобилей с батареями «Рэнера», пока еще корпусированными из китайских ячеек. Фролова отмечает, что главная задача сейчас - отладить технологию и получить обратную связь от эксплуатации. В будущем завод рассчитывает на полностью российские аккумуляторы, что позволит обслуживать уже проданные электромобили.

Проблема стоимости российских батарей пока не решена - объемы производства малы, но завод рассматривает электрификацию и других моделей. При этом спрос на электрические версии остается ограниченным, и массового производства в ближайшее время не ожидается.

Работа с дилерами и проблемы с продажами

Одна из острых тем - отношения с дилерами. После быстрого запуска дилерской сети в Москве часть партнеров ушла, а продажи на одного дилера оказались ниже рынка - около 15 машин в месяц при необходимом уровне 35-40. Фролова признает, что из-за спешки автомобили не были полностью адаптированы к российским условиям: не хватало зимних опций, были проблемы с отоплением. В результате планы по продажам пришлось скорректировать, а цены снизить до приемлемого для покупателей уровня.

Дилеры работали практически в ноль, а завод поддерживал ключевых партнеров бонусами и программами стимулирования. Потери были, но стратегически важно было сохранить костяк сети для вывода новых моделей. Сейчас ставка делается на масштабирование инноваций и выход в более дорогие сегменты, чтобы повысить маржинальность и интерес дилеров.

Задержки с поставками и планы по объему производства

Запуск М70 и М90 несколько раз откладывался из-за необходимости адаптации комплектаций под российский рынок и проработки полного привода. В 2026 году завод рассчитывает продать более 10 тысяч этих кроссоверов, а в перспективе выйти на ежегодный объем в 50 тысяч машин. Однако проблемы с логистикой из Китая уже привели к задержкам поставок комплектующих, что может снизить плановые показатели на тысячу машин.

Переход на мелкоузловую сборку и дальнейшая локализация должны снизить зависимость от импорта и сделать производство более устойчивым. По словам Фроловой, полный привод для М70 появится к концу 2027 года, а инженерные решения разрабатываются совместно с китайскими партнерами, но с прицелом на будущую локализацию.

Стратегия развития и взгляд в будущее

«Москвич» не планирует выходить в сегмент бюджетных седанов, чтобы не конкурировать с Ладой, и делает ставку на кроссоверы и более дорогие модели. Фролова подчеркивает, что для развития бренда нужны разные сегменты, а массовый рынок требует крупных инвестиций и доверия со стороны акционеров и банков.

В планах - сохранить Москвич 3 как фундамент продаж, развивать М70 и М90, а затем двигаться в новые ниши. Завод рассчитывает выйти на точку безубыточности уже к концу текущей трехлетки, то есть до 2028 года. Все решения принимаются с учетом реального спроса и возможностей локализации, чтобы не повторять ошибок прошлого.