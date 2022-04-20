General Motors окончательно уйдет из России: сотрудников уволят, а дилеров оставят без компенсации
Фото: Cadillac
General Motors уже уведомил своих российских дилеров о прекращении сотрудничества и сообщил, что компенсировать им вложения в дилерские центры не намерен. В 2015 году после ухода из России марок Opel и массовых моделей Chevrolet дилеры получили хотя бы частичные компенсации убытков.
Напомним, до недавнего времени General Motors продавал в России большие внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, а также кроссоверы Chevrolet TrailBlazer, Cadillac XT4, Cadillac XT5, Cadillac XT6. Кроме того, под брендом Chevrolet у нас продают бюджетные модели узбекской сборки. Формально они не имеют никакого отношения к российскому офису General Motors. Глава UzAuto Motors Бу Андерссон в недавнем интервью ташкентскому изданию UzReport заявил, что «Россия – это большой рынок, а UzAuto Motors нуждается в наращивании экспорта».
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