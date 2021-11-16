16 ноября 2021, 14:31
General Motors оставил автомобили без жизненно важной опции
Дефицит автомобильных чипов ставит перед автопроизводителями сложную дилемму: полностью останавливать конвейер или серьезно обеднять комплектацию автомобилей. Американский концерн General Motors решил пойти по второму пути.
Дарья Климова Фото: Chevrolet
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Фото: Chevrolet
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На обеднение комплектаций вынуждены идти многие автопроизводители, если они хотят продавать автомобили. Так АвтоВАЗ начал устанавливать на модели семейства Vesta и XRay упрощенную мультимедийную систему, а в BMW начали ставить обычные экраны вместо сенсорных, а также исключили из оснащения аудиосистему премиум-класса, беспроводную зарядку для смартфона, некоторые электрорегулировки пассажирского сиденья, панорамную крышу, цифровые ключи, адаптивный круиз-контроль и парковочный ассистент.
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16.11.2021, 12:13
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